Проїзд усіма дорогами загального користування забезпечено, обмежень немає, - ДСНС
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Станом на 7:00 1 лютого проїзд усіма дорогами загального користування в Україні забезпечено, обмежень і заторів немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
За даними рятувальників, для забезпечення проїзду і розчищення автодоріг на території України від Служби автомобільних доріг залучено 1 тис. 160 працівників і 887 одиниць техніки. Координацію дій здійснюють штаби обласних державних адміністрацій та "Укравтодору".
Крім цього уточнюється, що місцями спостерігається невеликий сніг з дощем у Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях; невеликий сніг у Вінницькій, Полтавській, Харківській, Черкаській та Чернівецькій областях.
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Alexander Bereznuk e6baafd3
показати весь коментар01.02.2021 10:04 Відповісти Мені подобається 0
Євгенович Евгеньевич
показати весь коментар01.02.2021 10:08 Відповісти Мені подобається 0
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