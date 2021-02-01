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Проїзд усіма дорогами загального користування забезпечено, обмежень немає, - ДСНС

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Проїзд усіма дорогами загального користування забезпечено, обмежень немає, - ДСНС

Станом на 7:00 1 лютого проїзд усіма дорогами загального користування в Україні забезпечено, обмежень і заторів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

За даними рятувальників, для забезпечення проїзду і розчищення автодоріг на території України від Служби автомобільних доріг залучено 1 тис. 160 працівників і 887 одиниць техніки. Координацію дій здійснюють штаби обласних державних адміністрацій та "Укравтодору".

Крім цього уточнюється, що місцями спостерігається невеликий сніг з дощем у Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях; невеликий сніг у Вінницькій, Полтавській, Харківській, Черкаській та Чернівецькій областях.

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Автор: Наталя Джума
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а на концессионные дороги гснс будет отвлекаться в первую очередь?
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01.02.2021 10:04 Відповісти
Це не надовго.
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01.02.2021 10:08 Відповісти
 
 