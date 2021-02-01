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Зеленский о расследовании против адвоката Трампа Джулиани: Украина готова помогать США получить правду

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский о расследовании против адвоката Трампа Джулиани: Украина готова помогать США получить правду

Украина готова помочь США в расследовании против личного адвоката бывшего президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом он сказал в интервью Axios.

"Мы готовы помогать. Наша позиция очень правильная и продуктивная: мы готовы помогать Соединенным Штатам получить правду. Потому что для нас это очень и очень важно", - сказал Зеленский отвечая на вопрос журналиста, готова ли Украина сотрудничать или способствовать расследованию против личного адвоката Трампа Руди Джулиани относительно его связей с российскими агентами в Украине.

Вместе с тем, вопрос относительно возможной помощи ОП в расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена, сына действующего президента США, Зеленский переадресовал правоохранителям.

"Уголовные органы - прокуратура или другие органы в любой стране могут сотрудничать. Я считаю, что это нормально", - отметил глава государства.

Читайте также: Если меня "пустят в расход", я достану из сейфа файлы о 40-летней коррупции Байденов, - Джулиани
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Топ комментарии
+6
таки вова готов со всех сторон и от все принять
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01.02.2021 10:58
+5
Здесь не страна проститутка, а скорее президент. Готов принять в любых объемах и с любой стороны
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01.02.2021 11:01
+3
Слуга всех господ.
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01.02.2021 10:59
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таки вова готов со всех сторон и от все принять
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01.02.2021 10:58 Ответить
Здесь не страна проститутка, а скорее президент. Готов принять в любых объемах и с любой стороны
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01.02.2021 11:01 Ответить
Он то - готоффф, А вот...Массовка на обеспечение продукта для "приема" не готова... "Обьект" не внушает... азарту..., так сказать
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01.02.2021 11:04 Ответить
Зеленський про розслідування проти адвоката Трампа Джуліані: Україна готова допомагати США отримати правду - Цензор.НЕТ 7228 Зеленський про розслідування проти адвоката Трампа Джуліані: Україна готова допомагати США отримати правду - Цензор.НЕТ 5549
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01.02.2021 11:12 Ответить
Слуга всех господ.
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01.02.2021 10:59 Ответить
куда ты сунешься к серьезным дядям ! янки сами порешают. иди олигархов ублажай
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01.02.2021 11:00 Ответить
Кому это интересно?разве что,на говорящего осла посмотреть
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01.02.2021 11:01 Ответить
Органі... Органі... Чует шухер, но для виду деловито похрюкивает...
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01.02.2021 11:02 Ответить
В конце декабря 2020 Конгресс США принял страшный федеральный Закон и борьбе с коррупцией...,любой вклад в долларах в любой стране Мира будет контролировать Финансовая полиция США...первым под этот закон попал украинский болван ДУБинский...Зелемойские готовьтесь... Зеленский о расследовании против адвоката Трампа Джулиани: Украина готова помогать США получить правду - Цензор.НЕТ 6964
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01.02.2021 11:03 Ответить
Чотири роки, за підказкою Джуліані, без якогось суттєвого успіху, пробував вилизувать зад Трампу. Тепер пробує робить те саме Байдену, пропонуючи "здать" Джуліані...
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01.02.2021 11:07 Ответить
20 тачек и 20 квартир домов Дубинского уже под колпаком... Зеленський про розслідування проти адвоката Трампа Джуліані: Україна готова допомагати США отримати правду - Цензор.НЕТ 1802Госдепа
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01.02.2021 11:08 Ответить
Вот что Байден животворящий делает... Зеленський про розслідування проти адвоката Трампа Джуліані: Україна готова допомагати США отримати правду - Цензор.НЕТ 2319
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01.02.2021 11:08 Ответить
Блокироваться будут не только счета Дубинского и его родственников,а и ближайшей братвы с кем он в контакте... Зеленський про розслідування проти адвоката Трампа Джуліані: Україна готова допомагати США отримати правду - Цензор.НЕТ 6784Я люблю тебя Омерика!! Зеленський про розслідування проти адвоката Трампа Джуліані: Україна готова допомагати США отримати правду - Цензор.НЕТ 4468
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01.02.2021 11:10 Ответить
Петр Алексеевич Байденко зна шо робе...Зеленський про розслідування проти адвоката Трампа Джуліані: Україна готова допомагати США отримати правду - Цензор.НЕТ 8815
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01.02.2021 11:12 Ответить
Ахахаха)))))нда,тебе еще польстили в США,когда ,за прошлый раз,тебя моникой прозвали...с тобой в сравнении,зекретин, моника-это монашка,а ты просто гнусавая лять...
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01.02.2021 11:14 Ответить
І навіть не те, що монахиня, а прямо діва непорочна, як свята.
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01.02.2021 12:32 Ответить
Каждый житель планеты кто не сможет доказать откуда доллары и их происхождение... Байден заберет себе в карман...зверюга... Зеленський про розслідування проти адвоката Трампа Джуліані: Україна готова допомагати США отримати правду - Цензор.НЕТ 4051ворюга
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01.02.2021 11:14 Ответить
Вова принимает от всех уже не стесняясь. То от Джулиани, то наоборот, против Джулиани. Проблема в том, что это не его личное дело. В контексте "приема" теперь рассматривается вся страна и народец, который обитает в ней. Отмыться от зеленой краски будет непросто, это ведь не зеленка...
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01.02.2021 11:14 Ответить
Каждый мужчина женится не на Умной женщине,а на Мудрой... Зеленський про розслідування проти адвоката Трампа Джуліані: Україна готова допомагати США отримати правду - Цензор.НЕТ 7545Мне повезло...,денег нет,но я держусь...30 лет...
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01.02.2021 11:20 Ответить
Якщо США попросять то відтримає харківських фанатів з їх відомою "кричалкою".
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01.02.2021 12:38 Ответить
сознался на Скумбриевич, не выдержал очной ставки....подкачал (с)
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01.02.2021 13:15 Ответить
Зеленский укоряет в чем-то Байдена, будучи сам угрозой для Украины - Бутусов 1 февраля, 2021Без рубрикиКомментарии: 3

Президент Зеленский назначил российского агента и открытого русофила Руслана Демченко главой комитета по разведке, а другого российского агента Олега Татарова - борца с » внешним управлением» - замглавы Офиса президента по правоохранительным органам, из кабинета Зеленского был организован провал спецоперации по захвату российских террористов «вагнеровцев», которая проводилась совместно со спецслужбами США и Турции.
Я рад, что президент Зеленский обеспокоен будущим американской демократии.
О таком своем чувстве поведал полчаса назад в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
Хочу обратить внимание на главное отличие американских президентов и американской демократии от него самого.
Когда президент Трамп вступил в должность, он назначил советником по национальной безопасности Майкла Флинна, который встретился с послом России (фашистское государство, страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) в США Кисляком, но не сообщил публично, что они обсуждали.
Разразился скандал, который устроили и сами республиканцы, и спустя 24 дня после вступления в должность Трамп был вынужден Флинна уволить, он был предан суду и пошел на сделку со следствием.
- Помиловав Флинна, Трамп пытается скрыть свою связь с Москвой - CNN
Подчеркиваю - суд за то, что чиновник скрыл контакт с российским дипломатом, речь не шла о «сливе» информации и предательстве. И если бы Трамп не уволил Флинна, то импичмент он бы получил сразу.
А в Украине президент Зеленский назначил российского агента и открытого русофила Руслана Демченко главой комитета по разведке, а другого российского агента Олега Татарова - борца с » внешним управлением» - замглавы Офиса президента по правоохранительным органам, из кабинета Зеленского был организован провал спецоперации по захвату российских террористов «вагнеровцев», которая проводилась совместно со спецслужбами США и Турции.
Зеленский никого не увольняет, его партия Слуга народа покрывает любые преступления, лишь бы не портить отношений и подольше удержаться у власти. А народ ничего не штурмует и не сносит - и вот это и есть куда более страшная угроза демократии - безнаказанность власти.
Поэтому прежде чем печалиться штурму Капитолия, Зеленскому надо учиться у американцев, как досидеть до конца срока своих полномочий и как бы не снесли его самого и тех, кого он покрывает.
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01.02.2021 13:29 Ответить
дело против Джулиани - месть за расследование коррупции богоравного демократа, трудоустройства его сынули к коле-хорошему-парню.
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01.02.2021 14:54 Ответить
Краще допоможи "вагнерівцям", куди падлюки злили весь цей бруд???
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01.02.2021 15:45 Ответить
Тобі ж Америка розказує серед яких зрадників ти сидиш!!! Гарант!!!
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01.02.2021 15:49 Ответить
 
 