Зеленский о расследовании против адвоката Трампа Джулиани: Украина готова помогать США получить правду
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Украина готова помочь США в расследовании против личного адвоката бывшего президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом он сказал в интервью Axios.
"Мы готовы помогать. Наша позиция очень правильная и продуктивная: мы готовы помогать Соединенным Штатам получить правду. Потому что для нас это очень и очень важно", - сказал Зеленский отвечая на вопрос журналиста, готова ли Украина сотрудничать или способствовать расследованию против личного адвоката Трампа Руди Джулиани относительно его связей с российскими агентами в Украине.
Вместе с тем, вопрос относительно возможной помощи ОП в расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена, сына действующего президента США, Зеленский переадресовал правоохранителям.
"Уголовные органы - прокуратура или другие органы в любой стране могут сотрудничать. Я считаю, что это нормально", - отметил глава государства.
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Президент Зеленский назначил российского агента и открытого русофила Руслана Демченко главой комитета по разведке, а другого российского агента Олега Татарова - борца с » внешним управлением» - замглавы Офиса президента по правоохранительным органам, из кабинета Зеленского был организован провал спецоперации по захвату российских террористов «вагнеровцев», которая проводилась совместно со спецслужбами США и Турции.
Я рад, что президент Зеленский обеспокоен будущим американской демократии.
О таком своем чувстве поведал полчаса назад в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
Хочу обратить внимание на главное отличие американских президентов и американской демократии от него самого.
Когда президент Трамп вступил в должность, он назначил советником по национальной безопасности Майкла Флинна, который встретился с послом России (фашистское государство, страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) в США Кисляком, но не сообщил публично, что они обсуждали.
Разразился скандал, который устроили и сами республиканцы, и спустя 24 дня после вступления в должность Трамп был вынужден Флинна уволить, он был предан суду и пошел на сделку со следствием.
- Помиловав Флинна, Трамп пытается скрыть свою связь с Москвой - CNN
Подчеркиваю - суд за то, что чиновник скрыл контакт с российским дипломатом, речь не шла о «сливе» информации и предательстве. И если бы Трамп не уволил Флинна, то импичмент он бы получил сразу.
А в Украине президент Зеленский назначил российского агента и открытого русофила Руслана Демченко главой комитета по разведке, а другого российского агента Олега Татарова - борца с » внешним управлением» - замглавы Офиса президента по правоохранительным органам, из кабинета Зеленского был организован провал спецоперации по захвату российских террористов «вагнеровцев», которая проводилась совместно со спецслужбами США и Турции.
Зеленский никого не увольняет, его партия Слуга народа покрывает любые преступления, лишь бы не портить отношений и подольше удержаться у власти. А народ ничего не штурмует и не сносит - и вот это и есть куда более страшная угроза демократии - безнаказанность власти.
Поэтому прежде чем печалиться штурму Капитолия, Зеленскому надо учиться у американцев, как досидеть до конца срока своих полномочий и как бы не снесли его самого и тех, кого он покрывает.