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Сегодня Украина начинает импорт электроэнергии из России

Новости Цензор.НЕТ Общество

Сегодня Украина начинает импорт электроэнергии из России

Две компании получили доступ к межгосударственным сечениям для импорта электроэнергии из России в феврале 2021 г.

 Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные системного оператора НЭК "Укрэнерго".

Доступ к сечению "Россия-Украина" с 1 по 28 февраля мощностью 50 МВт выкупило ООО "Новая-Энергетическая-Компания", еще по 100 МВт на весь месяц и дополнительно на вторую его половину приобрело ООО "Стимекс".

ООО "НЭК" принадлежит Александру Притыке – бывшему топ-менеджеру облгазов Дмитрий Фирташа. До газового бизнеса Притыка работал вместе с нынешним главой НКРЭКУ Валерием Тарасюком в компании VS Energy. По данным "Интерфакс-Украина", Бенефициарами ООО "Стимекс" (по 50%) являются Ольга Дячик и Сергей Дружук, ранее работавший генеральным директором в "ПАККО Холдинг" – ритейлере и операторе магазинов "Вопак" и "Пакко" в Западной Украине.

Напомним, с 3 января 2021 г. Украина начала импорт с Белорусской АЭС режима Александра Лукашенко, построенной на деньги России на севере Беларуси. Благодаря поставкам в Украину АЭС впервые вышла на полную мощность. В январе 2021 года из Беларуси в Россию было поставлено свыше 200 млн кВт час, что эквивалентно работе одного энергоблока Ривненской АЭС в течение почти месяца. 27 января энергетический комитет парламента одобрил законопроект о запрете импорта из России и Беларуси. 
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Топ комментарии
+83
А потом у Байдена спрашивает-почему мы,не в НАТО. Сегодня Украина начинает импорт электроэнергии из России - Цензор.НЕТ 6119
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01.02.2021 11:05
+82
Сегодня Украина начинает импорт электроэнергии из России - Цензор.НЕТ 4925
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01.02.2021 11:03
+63
Т.о. деньги от закупки электроэнергии пойдут в бюджет "той стороны" из которой финансируется убийство украинцев? Я ничего не упустил?
Молодец нелоховый писюнист и его некоромпированная команда.
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01.02.2021 11:06
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на этом фоне, как нельзя кстати, Зе задал требовательный вопрос президенту Байдэну: А пачиму эта мы да сих пор ни в НАТО? А?!!
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01.02.2021 19:45 Ответить
Потому что забыли что "Большому Парню" полагается 10% .
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01.02.2021 20:17 Ответить
Торгуем с агрессором значит ? А как визжали - Трамп агент муйла , аааа оооо . Байден за перезагрузку ,стало быть вы тоже .
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01.02.2021 20:16 Ответить
и не мечтай, винторогое. хер вам собачий, а не перезагрузку! выгребете новых толковых санкций по самые баклажаны. для начала
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01.02.2021 20:42 Ответить
ВаЗЕлін - ти чмо. Сьогодні Україна починає імпорт електроенергії з Росії - Цензор.НЕТ 6545
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01.02.2021 22:07 Ответить
Сьогодні Україна починає імпорт електроенергії з Росії - Цензор.НЕТ 2152
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01.02.2021 23:54 Ответить
"Ті хто між визнанням демократичного вибору народу і улюбленим лідером вибрав улюбленого лідера, назавжди залишаться лузерами." (с) Марина Цвігун (послання до залишків Білого братства)
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02.02.2021 00:31 Ответить
Вимагаємо від Німеччини зупинити Північний поток-2, бо це аморально, з країною агресором має право торгувати тільки Україна!
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02.02.2021 00:10 Ответить
Зеля хочет снять Санкции Конгресса США с Мавзолейных хмырей Путлера....мышиодинарот Сьогодні Україна починає імпорт електроенергії з Росії - Цензор.НЕТ 8180 Сьогодні Україна починає імпорт електроенергії з Росії - Цензор.НЕТ 8180
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02.02.2021 02:34 Ответить
Привет зеленскому - приверженцу НАТО
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02.02.2021 03:19 Ответить
За что же мы боролись, за что же мы страждали.
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02.02.2021 03:40 Ответить
Внутренние враги Украины, при молчаливом согласии покупают напрямую у врага энергию, спонсируя собственное убийство своих же военных.Предательство и деградация!!! Что скажем про северный поток?Кто будет продлевать санкции против кацапов? Если свои же гниды не боятся продаваться и предавать Украину .
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02.02.2021 10:05 Ответить
да нормальный ход, при капитализме это норма...
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02.02.2021 10:16 Ответить
Слава Зеленському!Це перемога!
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02.02.2021 21:59 Ответить
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