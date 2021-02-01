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Сьогодні Україна починає імпорт електроенергії з Росії

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Сьогодні Україна починає імпорт електроенергії з Росії

Дві компанії отримали доступ до міждержавних перерізів для імпорту електроенергії з Росії в лютому 2021 року.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані системного оператора НЕК "Укренерго".

Доступ до перерізу "Росія-Україна" з 1 по 28 лютого потужністю 50 МВт викупило ТОВ "Нова-Енергетична-Компанія", ще по 100 МВт на весь місяць і додатково на другу його половину придбало ТОВ "Стімекс".

ТОВ "НЕК" належить Олександру Притиці - колишньому топменеджеру облгазів Дмитра Фірташа. До газового бізнесу Притика працював разом з нинішнім главою НКРЕКП Валерієм Тарасюком в компанії VS Energy. За даними "Інтерфакс-Україна", Бенефіціарами ТОВ "Стімекс" (по 50%) є Ольга Дячик і Сергій Дружук, який раніше працював генеральним директором в "ПАККО Холдинг" - рітейлери і оператори магазинів "Вопак" і "Пакко" в Західній Україні.

Нагадаємо, з 3 січня 2021 року Україна почала імпорт з Білоруської АЕС режиму Олександра Лукашенка, побудованої на гроші Росії на півночі Білорусі. Завдяки поставкам в Україну АЕС вперше вийшла на повну потужність. У січні 2021 року з Білорусі в Росію було поставлено понад 200 млн кВт год, що еквівалентно роботі одного енергоблоку Рівненської АЕС протягом майже місяця. 27 січня енергетичний комітет парламенту схвалив законопроєкт про заборону імпорту з Росії та Білорусі.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+83
А потом у Байдена спрашивает-почему мы,не в НАТО. Сегодня Украина начинает импорт электроэнергии из России - Цензор.НЕТ 6119
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01.02.2021 11:05
+82
Сегодня Украина начинает импорт электроэнергии из России - Цензор.НЕТ 4925
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01.02.2021 11:03
+63
Т.о. деньги от закупки электроэнергии пойдут в бюджет "той стороны" из которой финансируется убийство украинцев? Я ничего не упустил?
Молодец нелоховый писюнист и его некоромпированная команда.
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01.02.2021 11:06
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на этом фоне, как нельзя кстати, Зе задал требовательный вопрос президенту Байдэну: А пачиму эта мы да сих пор ни в НАТО? А?!!
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01.02.2021 19:45 Відповісти
Потому что забыли что "Большому Парню" полагается 10% .
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01.02.2021 20:17 Відповісти
Торгуем с агрессором значит ? А как визжали - Трамп агент муйла , аааа оооо . Байден за перезагрузку ,стало быть вы тоже .
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01.02.2021 20:16 Відповісти
и не мечтай, винторогое. хер вам собачий, а не перезагрузку! выгребете новых толковых санкций по самые баклажаны. для начала
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01.02.2021 20:42 Відповісти
ВаЗЕлін - ти чмо. Сьогодні Україна починає імпорт електроенергії з Росії - Цензор.НЕТ 6545
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01.02.2021 22:07 Відповісти
Сьогодні Україна починає імпорт електроенергії з Росії - Цензор.НЕТ 2152
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01.02.2021 23:54 Відповісти
"Ті хто між визнанням демократичного вибору народу і улюбленим лідером вибрав улюбленого лідера, назавжди залишаться лузерами." (с) Марина Цвігун (послання до залишків Білого братства)
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02.02.2021 00:31 Відповісти
Вимагаємо від Німеччини зупинити Північний поток-2, бо це аморально, з країною агресором має право торгувати тільки Україна!
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02.02.2021 00:10 Відповісти
Зеля хочет снять Санкции Конгресса США с Мавзолейных хмырей Путлера....мышиодинарот Сьогодні Україна починає імпорт електроенергії з Росії - Цензор.НЕТ 8180 Сьогодні Україна починає імпорт електроенергії з Росії - Цензор.НЕТ 8180
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02.02.2021 02:34 Відповісти
Привет зеленскому - приверженцу НАТО
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02.02.2021 03:19 Відповісти
За что же мы боролись, за что же мы страждали.
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02.02.2021 03:40 Відповісти
Внутренние враги Украины, при молчаливом согласии покупают напрямую у врага энергию, спонсируя собственное убийство своих же военных.Предательство и деградация!!! Что скажем про северный поток?Кто будет продлевать санкции против кацапов? Если свои же гниды не боятся продаваться и предавать Украину .
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02.02.2021 10:05 Відповісти
да нормальный ход, при капитализме это норма...
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02.02.2021 10:16 Відповісти
Слава Зеленському!Це перемога!
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02.02.2021 21:59 Відповісти
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