Сьогодні Україна починає імпорт електроенергії з Росії

Дві компанії отримали доступ до міждержавних перерізів для імпорту електроенергії з Росії в лютому 2021 року.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані системного оператора НЕК "Укренерго".

Доступ до перерізу "Росія-Україна" з 1 по 28 лютого потужністю 50 МВт викупило ТОВ "Нова-Енергетична-Компанія", ще по 100 МВт на весь місяць і додатково на другу його половину придбало ТОВ "Стімекс".

ТОВ "НЕК" належить Олександру Притиці - колишньому топменеджеру облгазів Дмитра Фірташа. До газового бізнесу Притика працював разом з нинішнім главою НКРЕКП Валерієм Тарасюком в компанії VS Energy. За даними "Інтерфакс-Україна", Бенефіціарами ТОВ "Стімекс" (по 50%) є Ольга Дячик і Сергій Дружук, який раніше працював генеральним директором в "ПАККО Холдинг" - рітейлери і оператори магазинів "Вопак" і "Пакко" в Західній Україні.

Нагадаємо, з 3 січня 2021 року Україна почала імпорт з Білоруської АЕС режиму Олександра Лукашенка, побудованої на гроші Росії на півночі Білорусі. Завдяки поставкам в Україну АЕС вперше вийшла на повну потужність. У січні 2021 року з Білорусі в Росію було поставлено понад 200 млн кВт год, що еквівалентно роботі одного енергоблоку Рівненської АЕС протягом майже місяця. 27 січня енергетичний комітет парламенту схвалив законопроєкт про заборону імпорту з Росії та Білорусі.