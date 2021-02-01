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Пенсии не хватает: экс-президент Польши 77-летний Лех Валенса ищет работу

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Пенсии не хватает: экс-президент Польши 77-летний Лех Валенса ищет работу

Бывший президент Польши Лех Валенса ищет дополнительную работу, поскольку пандемия коронавируса ударила по его финансам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

77-летний Валенса заявил, что из-за пандемии не может летать с лекциями за границу, а его пенсии в 6000 злотых не хватает.

"Я не знаю, что делать, потому что я не могу летать на лекции, и мне нужно немного подзаработать, потому что моя жена тратит больше, чем мы получаем", - признался он.

Валенса, по профессии электрик, сказал, что ищет дополнительную работу.

"Лучше всего чувствую себя электриком. Я до сих пор помню закон Ома, закон Кирхгофа и еще некоторые вещи. Но, черт возьми, все изменилось, и я не знаю, не убьют ли меня сейчас эти машины", - сказал бывший президент.

В ноябре в интервью Rzeczpospolita Валенса заявил, что он банкрот.

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"После шести месяцев такой ситуации, как сейчас, я пойду с протянутой рукой и буду собирать деньги перед церковью, и я бросил свою последнюю работу, потому что условия были ниже моих потребностей", - добавил он.

Валенса - соучредитель и первый руководитель профсоюза "Солидарность" в 1980-х годах, в 1983 году он получил Нобелевскую премию мира.

На президентских выборах 1990 года Валенса был избран президентом Польши во втором туре, набрав 74,25% голосов. Перед ним стояли тяжелые проблемы политической нестабильности и перехода Польши к свободной рыночной экономике.

В 1995 году Валенса проиграл выборы Александру Квасьневскому. После поражения на выборах в 1996 году он вернулся на свою прежнюю работу электрика на судоверфи.

У Валенсы с женой - восемь детей.
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Топ комментарии
+23
Ніщеброд! Нехай вчиться у наших дупатутів, лошара.
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01.02.2021 12:05
+15
Вкидання українських бариг, чесний Валенса в скруті, а успішний петруччо що всіх обібрав, ні.
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01.02.2021 12:25
+13
После поражения на выборах в 1996 году он вернулся на свою прежнюю работу электрика на судоверфи.

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а Янукович - завгаром в Донецке и не крадет по ночам шапки? Пенсії не вистачає: експрезидент Польщі 77-річний Лех Валенса шукає роботу - Цензор.НЕТ 8837
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01.02.2021 13:42
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моя жена тратит больше, чем мы получаем
Решение напрашивается само собой ...
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01.02.2021 14:02 Ответить
Вернется ли ЗЕ в 95-ый квартал,и будет ли так смешно.......?
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01.02.2021 14:19 Ответить
Хоча б наші Президенти колишні витримали....теж голодують, останні фонди та квоти доїдають, ...вже землю, нафту та золото вальюні резерви України почали їсти !! ...ЖАХ.
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01.02.2021 14:35 Ответить
мож замість нашого хай поробить?
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01.02.2021 15:21 Ответить
..а чо це..??= 42 кила гришек - на наши..= живи -не хОчу..)))
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02.02.2021 00:26 Ответить
пан Валенса, попрацюйте замість нашої шмарклі.
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10.02.2021 16:48 Ответить
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