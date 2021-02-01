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Пенсії не вистачає: експрезидент Польщі 77-річний Лех Валенса шукає роботу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Пенсії не вистачає: експрезидент Польщі 77-річний Лех Валенса шукає роботу

Колишній президент Польщі Лех Валенса шукає додаткову роботу, оскільки пандемія коронавірусу вдарила по його фінансах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.

77-річний Валенса заявив, що через пандемію не може літати з лекціями за кордон, а його пенсії в 6 тисяч злотих не вистачає.

"Я не знаю, що робити, тому що я не можу літати на лекції, і мені потрібно трохи підзаробити, тому що моя дружина витрачає більше, ніж ми маємо", - зізнався він.

Валенса, який за професією електрик, сказав, що шукає додаткову роботу.

"Найкраще почуваюся електриком. Я досі пам'ятаю закон Ома, закон Кірхгофа і ще кілька речей. Але, чорт забирай, все змінилося, і я не знаю, чи не вб'ють мене зараз ці машини", - сказав колишній президент.

У листопаді в інтерв'ю Rzeczpospolita Валенса заявив, що він банкрут.

"Після шести місяців такої ситуації, як зараз, я піду з торбами і збиратиму гроші перед церквою, і я кинув свою останню роботу, тому що умови були нижчі за мої потреби", - додав він.

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Валенса - співзасновник і перший керівник профспілки "Солідарність" у 1980-х роках, у 1983 році він отримав Нобелівську премію миру.

На президентських виборах 1990 року Валенса був обраний президентом Польщі у другому турі, набравши 74,25 % голосів. Перед ним стояли найважчі проблеми політичної нестабільності та переходу Польщі до вільної ринкової економіки.

У 1995 році Валенса програв вибори Александру Квасневському. Після поразки на виборах в 1996 році він повернувся на свою колишню роботу електрика на судноверфі.

Валенса разом з дружиною мають восьмеро дітей.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
Ніщеброд! Нехай вчиться у наших дупатутів, лошара.
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01.02.2021 12:05
+15
Вкидання українських бариг, чесний Валенса в скруті, а успішний петруччо що всіх обібрав, ні.
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01.02.2021 12:25
+13
После поражения на выборах в 1996 году он вернулся на свою прежнюю работу электрика на судоверфи.

почему у нас Кравчук не работает подпольно вторым секретарем ЦК КП УССР ? Пенсії не вистачає: експрезидент Польщі 77-річний Лех Валенса шукає роботу - Цензор.НЕТ 7677
а Янукович - завгаром в Донецке и не крадет по ночам шапки? Пенсії не вистачає: експрезидент Польщі 77-річний Лех Валенса шукає роботу - Цензор.НЕТ 8837
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01.02.2021 13:42
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моя жена тратит больше, чем мы получаем
Решение напрашивается само собой ...
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01.02.2021 14:02 Відповісти
Вернется ли ЗЕ в 95-ый квартал,и будет ли так смешно.......?
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01.02.2021 14:19 Відповісти
Хоча б наші Президенти колишні витримали....теж голодують, останні фонди та квоти доїдають, ...вже землю, нафту та золото вальюні резерви України почали їсти !! ...ЖАХ.
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01.02.2021 14:35 Відповісти
мож замість нашого хай поробить?
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01.02.2021 15:21 Відповісти
..а чо це..??= 42 кила гришек - на наши..= живи -не хОчу..)))
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02.02.2021 00:26 Відповісти
пан Валенса, попрацюйте замість нашої шмарклі.
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10.02.2021 16:48 Відповісти
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