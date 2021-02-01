Как остановить агрессию РФ, на сто процентов не знает никто, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
Президент Владимир Зеленский считает, что никто не знает на 100 процентов, как остановить российскую агрессию. Однако объединение с Евросоюзом и НАТО - являются шагами к этому.
Об этом Зеленский заявил в интервью программе Axios, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента.
Президент отметил, что такие ситуации как в Украине происходят и в других странах.
"Мы имеем с вами пример в Грузии, в Азербайджане, Нагорном Карабахе... И в Украине, в Молдове. Кейсы - они все разные, но где-то очень похожи. Поэтому сказать стопроцентно, что кто-то знает, как это сделать - нет, на 100% - нет. Но есть определенные шаги", - заявил Зеленский.
Он добавил, что не просто так говорит о союзе с ЕС и НАТО.
"Вопрос ведь не в юридическом оформлении: ты в одном союзе или в другом, ты в НАТО или ты не в НАТО. Нет. Это объединение людей, которые начинают всем миром давить на того человека или политику тех людей, которые не уважают мировой закон, мировой порядок, международные границы", - считает Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
https://inforesist.org/zelenskij-esli-by-ya-byl-prezidentom-v-2014-m-my-by-zelenyh-chelovechkov-v-krym-ne-pustili/
Зеленский: Если бы я был президентом в 2014-м, мы бы зеленых человечков в Крым не пустили
Если бы в феврале-марте 2014 года Владимир Зеленский был президентом Украины, Россия не оккупировала бы Крым. Об этом сам нынешний глава государства заявил в интервью американскому изданию Axios, текст которого размещен на сайте Офиса президента.
утибоземой?!, яка ж таки здібна 43річна дЫтынка-йурыст вылупылась у мамы Риммы и папы-учОного, а 73%ные дебилы-экспериментаторы вытолкали её из дна 95го квартала на самый верх, где она начала во все стороны пускать зелёные пузыри и волны всеми своими членами, с физиологическими отличиями найвэличнишого..
Неужели врал?
А от як, це вже твоя робота. Я тебе клоун не обирав Верховним головнокомандувчем.
Тю... А як же "треба просто перестати стріляти"?
Не працює?
А скільки захисників України мало загинути за твого президентства, щоби до тебе нарешті дійшла така проста істина?
От невже в Президента немає служби, яка відслідковує коменти в мережах, що про нього і йому пишуть!
Або і єсть, але не доповідають!
Саме воно мабуть не здатне скористатись комп'ютером!
Поважаюча себе людина такого б не могла витримати!
Всі йому плюють між очі, а воно витреться і знову варнякає чорт зна що!
Шаг 1: Убираем от власти всо олигархическо-бюрократическую мафию а также вычищаем из политики всю пропутинскую пятую колонну во главе с Медведчуком-Бойко.
Шаг 2: Выбираем во власть действительно достойных людей , тех кто годами боролся за независимость Украины , включая последние 7 лет.
Шаг 3: Проводим реальную реформу судоустройства,полиции, прокуратуры,принимаем законы для эффективного контроля власти народом,создаем наиболее жесткое в мире законодательство по отношению к коррупции.
Шаг 4: Принимаем законы стимулирующие развитие малого и среднего бизнеса в Украине параллельно привлекая зарубежные инвестиции для создания высокотехнологичных предприятий производящих реальные товары в том числе для экспорта ,развиваем сельское хозяйства и предприятия глубокой переработки его продукции.На корню рубим все монополии законодательно ограничивая цены на их услуги до уровня демпфинговых , при этом контролируем создание новых фирм так,что бы их конечными бенифициарами не остались монополисты и не получилось просто смены вывесок.Пересматриваем социальную политику так что бы государство защищало тех кто не может работать и в то же время стимулировало работоспособное население работать и платить налоги.При этом как можно более прозрачно население должно понимать куда эти налоги идут и что люди за них получают.Как вариант рассматриваем введение налога на потребление по принципу США. Если ты живешь не по средствам , значит ты не платишь налоги! Однозначно!
Шаг 5:Принимаем законы о территориальной обороне по принципу Щвейцарии, привлекаем и обучаем сознательных граждан и раздаем им оружие.
Шаг 6: Используем все возможные ресурсы для развития и вооружения современной высокомотивированной армии, параллельно избавляясь от старых советских традиций и тех кто их поддерживает , продвигая на высшие должностя тех, кто имеет боевой опыт и авторитет среди военных.Ускоренными темпами приводим армию к стандартам НАТО.Параллельно ведем всеми средствами проукраинскую пропагаду и среди своих граждан и по всему миру!Создаем из Украины образ Японии,Южной Кореи ,Тайваня и т.д.
Шаг 7: Закладываем законодательную и ментальную базу для закрепления демократического пути Украины ,невозможности узурпации власти отдельными личностями или партиями.Создаем ряд предохранителей против сумашествия или предательства отдельных политиков. (В США даже Трамп не смог наделать много глупостей, так как система резала его откровенную дурость). В результате мы должны получить новую Конституцию одобренную на всенародном референдуме с запретом ее изменения хотя бы на 50 лет и жестким контролем ее исполнения.
Почти как в библии создание новой Украины ,только не за 7 дней, а за 7 шагов.
Проблема только одна,мы все думаем что кто то за нас все сделает и решит, и в то же время боимся перемен - как бы чего не вышло. А с этими принципами мы просто обречены болтаться в говне .
До булавы треба голови
и воевать не только с вооруженными террористами, но в первую очередь ликвидировать предателей и кацапскую агентуру внутри страны (кацапские телеканалы "ЖОПУ за житття" и гундяйскую секту).
А раньше знал, особенно на квартале