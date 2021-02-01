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Как остановить агрессию РФ, на сто процентов не знает никто, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Как остановить агрессию РФ, на сто процентов не знает никто, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что никто не знает на 100 процентов, как остановить российскую агрессию. Однако объединение с Евросоюзом и НАТО - являются шагами к этому.

Об этом Зеленский заявил в интервью программе Axios, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента.

Президент отметил, что такие ситуации как в Украине происходят и в других странах.

"Мы имеем с вами пример в Грузии, в Азербайджане, Нагорном Карабахе... И в Украине, в Молдове. Кейсы - они все разные, но где-то очень похожи. Поэтому сказать стопроцентно, что кто-то знает, как это сделать - нет, на 100% - нет. Но есть определенные шаги", - заявил Зеленский.

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Он добавил, что не просто так говорит о союзе с ЕС и НАТО.

"Вопрос ведь не в юридическом оформлении: ты в одном союзе или в другом, ты в НАТО или ты не в НАТО. Нет. Это объединение людей, которые начинают всем миром давить на того человека или политику тех людей, которые не уважают мировой закон, мировой порядок, международные границы", - считает Зеленский.
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Топ комментарии
+55
Ох и даун! А как оно тупорылое пело на стадионе, что Порох не хочет заканчивать войну и на ней наживается. Просто фантастическая мразь
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01.02.2021 12:54
+38
Чого ти ліз в Президенти?
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01.02.2021 12:52
+30
уже нет сил видеть опухшую рожу с пустыми глазами этого дегенерата ...
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01.02.2021 12:54
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А как же просто перестать стрелять, бубочка?
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01.02.2021 13:21 Ответить
Это сегодняшний апофеоз все я под столом от этого мининаполеона

https://inforesist.org/zelenskij-esli-by-ya-byl-prezidentom-v-2014-m-my-by-zelenyh-chelovechkov-v-krym-ne-pustili/

Зеленский: Если бы я был президентом в 2014-м, мы бы зеленых человечков в Крым не пустили
Если бы в феврале-марте 2014 года Владимир Зеленский был президентом Украины, Россия не оккупировала бы Крым. Об этом сам нынешний глава государства заявил в интервью американскому изданию Axios, текст которого размещен на сайте Офиса президента.
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01.02.2021 13:21 Ответить
Як зупинити агресію РФ, на сто відсотків не знає ніхто, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6307
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01.02.2021 13:23 Ответить
Зеленский использует на следующих выборах президента Украины голосование по почте и интернету... Як зупинити агресію РФ, на сто відсотків не знає ніхто, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9798Может набрать не 73 % а 200% Як зупинити агресію РФ, на сто відсотків не знає ніхто, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9798
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01.02.2021 13:24 Ответить
Зеленський таке саме відображення українського менталитету як Пуйло московського. щоб зупинити агресію, українці мають стати єдині в своїх діях. Корупція та цяцьки обіцянки чиновників мають стати минулим. якщо чиновник, президент чи мер чи хто там ще не справляється з роботою, він має бути негайно звільнений, а за корупційні дії ще й нести відповідальність перед законом. в такому випадку держава буде державою, а не посміховиськом і ніякий пуйло не наважиться продовжувати агресію, проти єдиної міцної держави.
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01.02.2021 13:27 Ответить
Як зупинити агресію РФ, на сто відсотків не знає ніхто, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1172
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01.02.2021 13:29 Ответить
тварь
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01.02.2021 13:29 Ответить
Падла, наживается на войне и не хочет её прыпыныты.
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01.02.2021 13:30 Ответить
..овнокомандующий
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01.02.2021 13:31 Ответить
мамкин презедент учиться на живых украинцах руководить страной..
утибоземой?!, яка ж таки здібна 43річна дЫтынка-йурыст вылупылась у мамы Риммы и папы-учОного, а 73%ные дебилы-экспериментаторы вытолкали её из дна 95го квартала на самый верх, где она начала во все стороны пускать зелёные пузыри и волны всеми своими членами, с физиологическими отличиями найвэличнишого..
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01.02.2021 13:32 Ответить
учиться может умный. Дурак нет.
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01.02.2021 13:36 Ответить
Согласно Парижской Мирной Конференции в 1919 году территорией Украины были Крым,Кубань Воронежская и Курская области...Но РАБссия подписав документ грубо его нарушила...,впрочем все как всегда...Крысы и воры осколка Золотой орды...
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01.02.2021 13:33 Ответить
Як зупинити агресію РФ, на сто відсотків не знає ніхто, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3376 Як зупинити агресію РФ, на сто відсотків не знає ніхто, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8637
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01.02.2021 13:35 Ответить
подождите, так перед выборами он рвал дупу рассказывая что он знает как "остановить войну"!
Неужели врал?
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01.02.2021 13:35 Ответить
Ой дурак. Даю підказку, її треба перемогти!
А от як, це вже твоя робота. Я тебе клоун не обирав Верховним головнокомандувчем.
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01.02.2021 13:35 Ответить
"Як зупинити агресію РФ, на сто відсотків не знає ніхто, - Зеленський"

Тю... А як же "треба просто перестати стріляти"?
Не працює?
А скільки захисників України мало загинути за твого президентства, щоби до тебе нарешті дійшла така проста істина?
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01.02.2021 13:37 Ответить
Я вражений!
От невже в Президента немає служби, яка відслідковує коменти в мережах, що про нього і йому пишуть!
Або і єсть, але не доповідають!
Саме воно мабуть не здатне скористатись комп'ютером!
Поважаюча себе людина такого б не могла витримати!
Всі йому плюють між очі, а воно витреться і знову варнякає чорт зна що!
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01.02.2021 13:38 Ответить
Як зупинити агресію РФ, на сто відсотків не знає ніхто, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5646 Як зупинити агресію РФ, на сто відсотків не знає ніхто, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5104карта Московии 1706 год...маленкий красный овал вверху...Ниже UKRAINE-РУСЬ
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01.02.2021 13:44 Ответить
ти мерзото нічого не знаєш і на один відсоток як ***** зупинити!
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01.02.2021 13:46 Ответить
Як зупинити агресію РФ, на сто відсотків не знає ніхто, - Зеленський - Цензор.НЕТ 185 Як зупинити агресію РФ, на сто відсотків не знає ніхто, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7165карта Мацковии 1812 года времен Наполеона
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01.02.2021 13:50 Ответить
Сегодня на сайте правит бал модер-зебил - банит за каждое слово правды про земразь. Так повторю комент - только военным путем - муд..ак.
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01.02.2021 13:53 Ответить
Агресію ерефії можливо зупинити, якщо не загравати з агресором, а давати рішучу відсіч по всім напрямкам, а також шляхом зменшення колаборантів, створити сильну демократичну країну, перестати красти, зменшити ціни для громадян України на газ та комунальні, відповідно до зарплат, зробити доступними авто, розвивати все українське, мову, символіку, національну гідність.Їздити та домовлятися про співробітництво та інвестиції з розвинутими країнами, відрізати контакти з тоталітарними країнами та обирати до влади патріотів. Гасла в підтримку цього повинні висіти як мотиватор на кожній вулиці, а народові України намітити цей шлях та йти до мети, постійно приймаючи участь в управлінні державою,протестувати та усувати недобросовісних людей від влади.
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01.02.2021 13:53 Ответить
РАБссиянцы вы Воры чужих территорий...,отдадите ВСЕ...вопрос времени...Якуты Калмыки Чукчи и прочие Чечены имеют право на референдум...
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01.02.2021 13:54 Ответить
Оточив себе агентами ******* та впарює нам, що хоче у НАТО та ЄС. В це повірять лише довбоЗЕби, які повірили в те, що війну зможе закінчити клован з кварталу.
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01.02.2021 13:56 Ответить
Я знаю на 100%. Кремлю нужны наши обещания о не вступлении Украины в НАТО и ЕС. И война в миг закончится.
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01.02.2021 14:20 Ответить
И еще взять на себя вину за войну и отказаться от репараций.
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01.02.2021 14:25 Ответить
Это могут и не потребовать т.к. своей цели добились.А на Донбасс им плевать.он для рашки просто рычаг давления и не больше.
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01.02.2021 16:22 Ответить
А ты же у*бок на стадионе обвинял Пороха и звиздел, что закончишь войну. Что, чмошник, обосрался???
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01.02.2021 14:23 Ответить
Что значит никто не знает. Я знаю.
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01.02.2021 14:36 Ответить
Объявить войну и на другой день сдаться?
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02.02.2021 00:16 Ответить
Как примитивно.Сначала через международные санкции,вплоть до полной экономической изоляции.И это РФ навряд ли остановит.У неё сумасшедший потенциал природный,там всё есть,чтобы оправляться без туалетной бумаги даже без сортира и при этом быть крайне бедными. А потом военной международной коалицией применить силу. Пример.Против Гитлера,который был экономически довольно не слаб,но мировое сообщество привело Германию на раздел её на сферы влияния и она до сих пор не помышляет о присвоении других территорий.Росстя на протяжении веков,в своих интересах всегда была таковой.Через экономичекие рычаги развалился Варшавский союз,Чуть-чуть встав нв колени,РФ снова ничего не меняя, опять действуетет во внешней политике как всегда. Политика РФ преступна и наверняка приведёт к распаду империи,А на сегодня,для возвращения территорий которые воровством она присвоила, необходимо создавать мощную антироссийскию международную коалицию.
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02.02.2021 13:17 Ответить
Я знаю.
Шаг 1: Убираем от власти всо олигархическо-бюрократическую мафию а также вычищаем из политики всю пропутинскую пятую колонну во главе с Медведчуком-Бойко.
Шаг 2: Выбираем во власть действительно достойных людей , тех кто годами боролся за независимость Украины , включая последние 7 лет.
Шаг 3: Проводим реальную реформу судоустройства,полиции, прокуратуры,принимаем законы для эффективного контроля власти народом,создаем наиболее жесткое в мире законодательство по отношению к коррупции.
Шаг 4: Принимаем законы стимулирующие развитие малого и среднего бизнеса в Украине параллельно привлекая зарубежные инвестиции для создания высокотехнологичных предприятий производящих реальные товары в том числе для экспорта ,развиваем сельское хозяйства и предприятия глубокой переработки его продукции.На корню рубим все монополии законодательно ограничивая цены на их услуги до уровня демпфинговых , при этом контролируем создание новых фирм так,что бы их конечными бенифициарами не остались монополисты и не получилось просто смены вывесок.Пересматриваем социальную политику так что бы государство защищало тех кто не может работать и в то же время стимулировало работоспособное население работать и платить налоги.При этом как можно более прозрачно население должно понимать куда эти налоги идут и что люди за них получают.Как вариант рассматриваем введение налога на потребление по принципу США. Если ты живешь не по средствам , значит ты не платишь налоги! Однозначно!
Шаг 5:Принимаем законы о территориальной обороне по принципу Щвейцарии, привлекаем и обучаем сознательных граждан и раздаем им оружие.
Шаг 6: Используем все возможные ресурсы для развития и вооружения современной высокомотивированной армии, параллельно избавляясь от старых советских традиций и тех кто их поддерживает , продвигая на высшие должностя тех, кто имеет боевой опыт и авторитет среди военных.Ускоренными темпами приводим армию к стандартам НАТО.Параллельно ведем всеми средствами проукраинскую пропагаду и среди своих граждан и по всему миру!Создаем из Украины образ Японии,Южной Кореи ,Тайваня и т.д.
Шаг 7: Закладываем законодательную и ментальную базу для закрепления демократического пути Украины ,невозможности узурпации власти отдельными личностями или партиями.Создаем ряд предохранителей против сумашествия или предательства отдельных политиков. (В США даже Трамп не смог наделать много глупостей, так как система резала его откровенную дурость). В результате мы должны получить новую Конституцию одобренную на всенародном референдуме с запретом ее изменения хотя бы на 50 лет и жестким контролем ее исполнения.

Почти как в библии создание новой Украины ,только не за 7 дней, а за 7 шагов.
Проблема только одна,мы все думаем что кто то за нас все сделает и решит, и в то же время боимся перемен - как бы чего не вышло. А с этими принципами мы просто обречены болтаться в говне .
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01.02.2021 14:58 Ответить
Все это практически невозможно ....
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01.02.2021 20:55 Ответить
увы, это правда.
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01.02.2021 15:03 Ответить
Отдыхать по пять раз в год не работает?
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01.02.2021 15:16 Ответить
Полный Байконур, сами сдохнут, как сэрэсэр
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01.02.2021 15:34 Ответить
Полный байкот..... . ....
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01.02.2021 15:35 Ответить
Да там все просто. Послать таварищя Путена на ... и заняться вплотную вооруженными силами.
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01.02.2021 15:40 Ответить
когда Черчилля поздравляли с успешно проведенной эвакуацией армии из Дюнкерка,он отвечал -эвакуациями войны не выигрываются.
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01.02.2021 16:02 Ответить
А вы заметили ,что для нашего президента мнение изменить на раз,два ,три.... Он им крутит как цыган солнце , сейчас одно говорит ,через месяц совсем противоположное...
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01.02.2021 16:04 Ответить
Та нет у него никакого мнения
До булавы треба голови
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02.02.2021 00:14 Ответить
інтерв'ю програмі Axios, що виходить на платформі HBO - це не що інше, як явка Зе з повинною в розпорядження американського правосуддя.
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01.02.2021 16:42 Ответить
а вже сталося з колінами?
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01.02.2021 17:01 Ответить
Si vis pacem, para bellum
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01.02.2021 18:37 Ответить
для того чтобы остановить войну нужно быть сильным. на сильных меньше нападают.
и воевать не только с вооруженными террористами, но в первую очередь ликвидировать предателей и кацапскую агентуру внутри страны (кацапские телеканалы "ЖОПУ за житття" и гундяйскую секту).
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01.02.2021 18:49 Ответить
Что гавнюк, знал знал и забыл.... И порошок не помогает...
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01.02.2021 19:16 Ответить
А пока начинаем покупать электроненергию у росии .
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01.02.2021 20:57 Ответить
Надо делать ей БОЛЬНО,подавая в суды и арестовывал ее имущество в ЕС( те же газовые трубы и нефтяные трубы. Почему вы этого не делаете? Примите те же меры в Украине,арестуйте ВСЕ имущество. Яйца есть? Ну и подготовиться надо к реакции конечно.
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01.02.2021 22:20 Ответить
Як зупинити агресію РФ, на сто відсотків не знає ніхто, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5086
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01.02.2021 22:26 Ответить
Как остановить агрессию РФ, Зеленский на сто процентов не знает
А раньше знал, особенно на квартале
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02.02.2021 00:11 Ответить
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