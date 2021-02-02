Минздрав на текущей неделе намерен заключить контракты с производителями COVID-вакцин, - Степанов

Министерство здравоохранения Украины на текущей неделе намерено заключить контракты с производителями вакцин от COVID-19, сообщил глава ведомства Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Я думаю, что на этой неделе мы заключим договоры с производителями",- сказал он, добавив, что Украина уже заключила договор на поставку 1,913 млн доз (производства китайской компании Sinovac Biotech. - Ред.), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр отметил, что вакцинация начнется с 15 февраля.

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"Вакцинацию будут проводить 572 мобильные бригады, большинство из которых уже созданы. На втором этапе к вакцинации присоединятся 4,25 тыс. кабинетов прививок",- сказал он.

Степанов добавил, что также Украина ожидает от COVAX подтверждения об увеличении доз для Украины в два раза до 16 млн.