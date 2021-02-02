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Минздрав на текущей неделе намерен заключить контракты с производителями COVID-вакцин, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Минздрав на текущей неделе намерен заключить контракты с производителями COVID-вакцин, - Степанов

Министерство здравоохранения Украины на текущей неделе намерено заключить контракты с производителями вакцин от COVID-19, сообщил глава ведомства Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Я думаю, что на этой неделе мы заключим договоры с производителями",- сказал он, добавив, что Украина уже заключила договор на поставку 1,913 млн доз (производства китайской компании Sinovac Biotech. - Ред.), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр отметил, что вакцинация начнется с 15 февраля.

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"Вакцинацию будут проводить 572 мобильные бригады, большинство из которых уже созданы. На втором этапе к вакцинации присоединятся 4,25 тыс. кабинетов прививок",- сказал он.

Степанов добавил, что также Украина ожидает от COVAX подтверждения об увеличении доз для Украины в два раза до 16 млн.
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Топ комментарии
+4
"Минздрав на текущей неделе намерен заключить контракты с производителями COVID-вакцин, - Степанов" - Богатырёва два мешка вместо карманов пришила.
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02.02.2021 10:43
+3
Наступил февраль. Месяц, когда Степанов обещал начать вакцинацию. Но что мы слышим? То же, что и последние месяцы. Что вот уже на следующей неделе, вот уже завтра, они подпишут контракт на поставку.

Есть поговорка про замену лошадей на переправе. Но есть и другая: сколько ни хлестай дохлую лошадь, она все равно не побежит.
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02.02.2021 11:12
+2
Ніт! Тільки через Богатирьову, наполягає Кун.)))
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02.02.2021 10:47
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Напрямую с парнишей по фамилии Кун...
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02.02.2021 10:41 Ответить
Ніт! Тільки через Богатирьову, наполягає Кун.)))
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02.02.2021 10:47 Ответить
"Минздрав на текущей неделе намерен заключить контракты с производителями COVID-вакцин, - Степанов" - Богатырёва два мешка вместо карманов пришила.
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02.02.2021 10:43 Ответить
Лучше поздно, чем никогда. Клятый Порох...
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02.02.2021 10:59 Ответить
Як голосно назвали гараж, де китайці розливають фізрозчин- виробник!)))
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02.02.2021 10:45 Ответить
с китайцами контракт уже разорвали. анулировали?? Куна разоблачили... нужен новый контракт...
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02.02.2021 11:01 Ответить
Наступил февраль. Месяц, когда Степанов обещал начать вакцинацию. Но что мы слышим? То же, что и последние месяцы. Что вот уже на следующей неделе, вот уже завтра, они подпишут контракт на поставку.

Есть поговорка про замену лошадей на переправе. Но есть и другая: сколько ни хлестай дохлую лошадь, она все равно не побежит.
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02.02.2021 11:12 Ответить
Нехай сам і ЗЕстадом китайським гавном і щеплюється.
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02.02.2021 11:46 Ответить
А як же передача закупівлі вакцини міжнародній компанії? Степашка не захотів відмовлятись від "заробітку".
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02.02.2021 12:41 Ответить
а шо так быстро? Можно годик -другой и подождать
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02.02.2021 12:43 Ответить
Ключевое слово запомните ,Намерен!Это уже ,новое.До этого любимые слова зедебилов:скоро,завтра,скорей всего,возможно,будет!!
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02.02.2021 12:57 Ответить
Для чего опять врать зедебил.Украина ничего не заключала.Заключила договор ,фирма прокладка от богатыревой и зедебильной плесени .А моз Украины ,уже с этой фирмой прокладкой ,на поставку Китайского гомна,по цене ,нормальной европейской или американской прививки.Вот так расшифровывается ,зедебильная брехня! Где прививки клоуны?
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02.02.2021 13:02 Ответить
Всю ту отраву что "закупит" этот ублюдок вколоть ему и богатырёвой - если сдохнут, Украина быстрее выздоровеет. Китайскую отраву колоть только лохторату ЗЕ.
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02.02.2021 13:30 Ответить
Со дня на день в Украине начинается вакцинация от коронавируса. Однако это будут небольшие партии вакцин. Что касается всеобщей вакцинации, то Украина сможет заключить новый контракт с существующими производителями зарегистрированных на сегодняшний день вакцин от коронавируса на поставку не раньше октября, поскольку соглашения уже расписаны между странами почти до конца 2021 года.
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02.02.2021 13:51 Ответить
Вот ****, этот Степанов!! дурил нас обещаниями !А на поверку оказалось , что только сегодня они собираются подписать первый контракт на поставку вакцины против Ковид, в Украину!! вот брехло и жлобяра, как и Зеленский!!!
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02.02.2021 13:57 Ответить
Ну, это походу уже внуки будут уже вакцинироваться. Помирать, так понирать, один Х от чего.
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02.02.2021 19:02 Ответить
 
 