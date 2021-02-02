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МОЗ цього тижня має намір укласти контракти з виробниками COVID-вакцин, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

МОЗ цього тижня має намір укласти контракти з виробниками COVID-вакцин, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я України на поточному тижні має намір укласти контракти з виробниками вакцин від COVID-19, повідомив глава відомства Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві у вівторок.

"Я думаю, що на цьому тижні ми укладемо договори з виробниками", - сказав він, додавши, що Україна вже уклала договір на поставку 1,913 млн доз (виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. - Ред.), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр зазначив, що вакцинація розпочнеться з 15 лютого.

"Вакцинацію проводитимуть 572 мобільні бригади, більшість з яких вже створені. На другому етапі до вакцинації приєднаються 4,25 тис. кабінетів щеплень", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захворюваність на COVID-19 в Україні з грудня знизилася втричі, - Степанов

Степанов додав, що також Україна очікує від COVAX підтвердження про збільшення доз для України в два рази до 16 млн.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
"Минздрав на текущей неделе намерен заключить контракты с производителями COVID-вакцин, - Степанов" - Богатырёва два мешка вместо карманов пришила.
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02.02.2021 10:43
+3
Наступил февраль. Месяц, когда Степанов обещал начать вакцинацию. Но что мы слышим? То же, что и последние месяцы. Что вот уже на следующей неделе, вот уже завтра, они подпишут контракт на поставку.

Есть поговорка про замену лошадей на переправе. Но есть и другая: сколько ни хлестай дохлую лошадь, она все равно не побежит.
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02.02.2021 11:12
+2
Ніт! Тільки через Богатирьову, наполягає Кун.)))
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02.02.2021 10:47
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Напрямую с парнишей по фамилии Кун...
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02.02.2021 10:41 Відповісти
Ніт! Тільки через Богатирьову, наполягає Кун.)))
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02.02.2021 10:47 Відповісти
"Минздрав на текущей неделе намерен заключить контракты с производителями COVID-вакцин, - Степанов" - Богатырёва два мешка вместо карманов пришила.
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02.02.2021 10:43 Відповісти
Лучше поздно, чем никогда. Клятый Порох...
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02.02.2021 10:59 Відповісти
Як голосно назвали гараж, де китайці розливають фізрозчин- виробник!)))
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02.02.2021 10:45 Відповісти
с китайцами контракт уже разорвали. анулировали?? Куна разоблачили... нужен новый контракт...
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02.02.2021 11:01 Відповісти
Наступил февраль. Месяц, когда Степанов обещал начать вакцинацию. Но что мы слышим? То же, что и последние месяцы. Что вот уже на следующей неделе, вот уже завтра, они подпишут контракт на поставку.

Есть поговорка про замену лошадей на переправе. Но есть и другая: сколько ни хлестай дохлую лошадь, она все равно не побежит.
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02.02.2021 11:12 Відповісти
Нехай сам і ЗЕстадом китайським гавном і щеплюється.
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02.02.2021 11:46 Відповісти
А як же передача закупівлі вакцини міжнародній компанії? Степашка не захотів відмовлятись від "заробітку".
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02.02.2021 12:41 Відповісти
а шо так быстро? Можно годик -другой и подождать
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02.02.2021 12:43 Відповісти
Ключевое слово запомните ,Намерен!Это уже ,новое.До этого любимые слова зедебилов:скоро,завтра,скорей всего,возможно,будет!!
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02.02.2021 12:57 Відповісти
Для чего опять врать зедебил.Украина ничего не заключала.Заключила договор ,фирма прокладка от богатыревой и зедебильной плесени .А моз Украины ,уже с этой фирмой прокладкой ,на поставку Китайского гомна,по цене ,нормальной европейской или американской прививки.Вот так расшифровывается ,зедебильная брехня! Где прививки клоуны?
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02.02.2021 13:02 Відповісти
Всю ту отраву что "закупит" этот ублюдок вколоть ему и богатырёвой - если сдохнут, Украина быстрее выздоровеет. Китайскую отраву колоть только лохторату ЗЕ.
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02.02.2021 13:30 Відповісти
Со дня на день в Украине начинается вакцинация от коронавируса. Однако это будут небольшие партии вакцин. Что касается всеобщей вакцинации, то Украина сможет заключить новый контракт с существующими производителями зарегистрированных на сегодняшний день вакцин от коронавируса на поставку не раньше октября, поскольку соглашения уже расписаны между странами почти до конца 2021 года.
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02.02.2021 13:51 Відповісти
Вот ****, этот Степанов!! дурил нас обещаниями !А на поверку оказалось , что только сегодня они собираются подписать первый контракт на поставку вакцины против Ковид, в Украину!! вот брехло и жлобяра, как и Зеленский!!!
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02.02.2021 13:57 Відповісти
Ну, это походу уже внуки будут уже вакцинироваться. Помирать, так понирать, один Х от чего.
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02.02.2021 19:02 Відповісти
 
 