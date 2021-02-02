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Захворюваність на COVID-19 в Україні з грудня знизилася втричі, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Захворюваність на COVID-19 в Україні з грудня знизилася втричі, - Степанов

Кількість виявлених за минулий тиждень випадків захворювання на COVID-19 в Україні порівняно з першим тижнем грудня минулого року скоротилася втричі, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на пресбрифінгу в Києві у вівторок.

"За минулий тиждень виявили 27,157 тис. випадків захворюваності, за перший тиждень грудня було 89,322 тис. випадків. Якщо подивитися на кількість госпіталізованих, то нині цей показник становить 18,551 тис. осіб, тоді як за перший тиждень грудня в медзакладах перебувало 28,163 тис. осіб. Кількість госпіталізованих скоротилася на 10 тис., кількість виявлених - утричі. Це все - результат нашої роботи, реалізації нашої спільної стратегії", - констатував міністр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, він повідомив, що за минулий тиждень було проведено 145,812 тис. ПЛР-тестувань, 34,684 тис. експрес-тестів на антиген.

Також дивіться: Вакцина проти COVID-19 з'явиться на комерційному ринку не раніше літа, - Степанов. ВIДЕО

Степанов також зазначив, що за рівнем смертності на 1 млн осіб Україна перебуває на 34-му місці серед країн Європи.

Автор: Наталя Джума
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А якщо зробити тести ще недоступнішими, то будемо першою країною, яка перемогла ковід))
Лол мавпи зелені))
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02.02.2021 10:34 Відповісти
Тесты все платные, кто это делает? Никто разбираться не хочет, еще немного и тесты вообще никто делать не будет!
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02.02.2021 10:39 Відповісти
Даже тем у кого корона, не ставят диагноз корона, чтобы не лечить бесплатно, если деньги и выделены, то их ****** на местах.
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02.02.2021 10:40 Відповісти
От що Буковель животворящий делает!!
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02.02.2021 10:47 Відповісти
ИЧСХ носки можно уже покупать, а оно всё равно вниз. Выходит дело не в носках было, ага?
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02.02.2021 10:48 Відповісти
Европейские страны уже миллионы граждан вакцинировали, а эти утырки только контракт заключают...
Убожество.
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02.02.2021 11:13 Відповісти
Может и вакцины не надо и так наверное уже почти все переболели.
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02.02.2021 11:21 Відповісти
горнолыжные комплексы причислить к "святым местам" , а бугельщиков к лику святых целителей... Захворюваність на COVID-19 в Україні з грудня знизилася втричі, - Степанов - Цензор.НЕТ 8533 Захворюваність на COVID-19 в Україні з грудня знизилася втричі, - Степанов - Цензор.НЕТ 8533 Захворюваність на COVID-19 в Україні з грудня знизилася втричі, - Степанов - Цензор.НЕТ 8533
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02.02.2021 12:41 Відповісти
Захвюваність зменшилась втроє
І кількість тестів зменшилось втроє

"МатІматІка??? НІ думаю!!"(с)
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02.02.2021 13:05 Відповісти
 
 