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Заболеваемость COVID-19 в Украине с декабря снизилась втрое, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Заболеваемость COVID-19 в Украине с декабря снизилась втрое, - Степанов

Количество выявленных за минувшую неделю случаев заболевания COVID-19 в Украине по сравнению с первой неделей декабря прошлого года сократилось в три раза, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"За минувшую неделю выявили 27,157 тыс. случаев заболеваемости, за первую неделю декабря было 89,322 тыс. случаев. Если посмотреть на количество госпитализированных, то в настоящее время этот показатель составляет 18,551 тыс. чел., тогда как за первую неделю декабря в медучреждениях пребывало 28,163 тыс. чел. Количество госпитализированных сократилось на 10 тыс., количество выявленных - в три раза. Это все - результат нашей работы, реализации нашей совместной стратегии", - констатировал министр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, он сообщил, что за минувшую неделю были проведены 145,812 тыс. ПЦР-тестирований, 34,684 тыс. экспресс-тестов на антиген.

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Степанов также отметил, что по уровню смертности на 1 млн чел. Украина находится на 34-м месте среди стран Европы.
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А якщо зробити тести ще недоступнішими, то будемо першою країною, яка перемогла ковід))
Лол мавпи зелені))
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02.02.2021 10:34 Ответить
Тесты все платные, кто это делает? Никто разбираться не хочет, еще немного и тесты вообще никто делать не будет!
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02.02.2021 10:39 Ответить
Даже тем у кого корона, не ставят диагноз корона, чтобы не лечить бесплатно, если деньги и выделены, то их ****** на местах.
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02.02.2021 10:40 Ответить
От що Буковель животворящий делает!!
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02.02.2021 10:47 Ответить
ИЧСХ носки можно уже покупать, а оно всё равно вниз. Выходит дело не в носках было, ага?
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02.02.2021 10:48 Ответить
Европейские страны уже миллионы граждан вакцинировали, а эти утырки только контракт заключают...
Убожество.
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02.02.2021 11:13 Ответить
Может и вакцины не надо и так наверное уже почти все переболели.
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02.02.2021 11:21 Ответить
горнолыжные комплексы причислить к "святым местам" , а бугельщиков к лику святых целителей... Захворюваність на COVID-19 в Україні з грудня знизилася втричі, - Степанов - Цензор.НЕТ 8533 Захворюваність на COVID-19 в Україні з грудня знизилася втричі, - Степанов - Цензор.НЕТ 8533 Захворюваність на COVID-19 в Україні з грудня знизилася втричі, - Степанов - Цензор.НЕТ 8533
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02.02.2021 12:41 Ответить
Захвюваність зменшилась втроє
І кількість тестів зменшилось втроє

"МатІматІка??? НІ думаю!!"(с)
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02.02.2021 13:05 Ответить
 
 