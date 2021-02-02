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В жилом доме Одессы обрушилась лестничная клетка, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В центре Одессы обрушилась лестничная клетка в жилом доме.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"2 февраля в 7:59 в службу спасения "101" поступило сообщение о разрушении лестничной клетки в жилом доме по адресу: г. Одесса, Приморский район, ул. Польский спуск, 5.
По прибытию спасателей установлено разрушения лестничной клетки в 2-х этажном жилом аварийном доме", - сказано в сообщении.
Отмечается, что работниками ГСЧС по выдвижной лестнице эвакуированы 4 человека из квартир на втором этаже. Погибших и пострадавших нет.
От ГСЧС привлекались 1 единица техники и 5 человек личного состава.
Топ комментарии
+8 rock-n-roll
показать весь комментарий02.02.2021 13:24
+7 Наглая Морда
показать весь комментарий02.02.2021 13:24
+5 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий02.02.2021 13:33
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-- Членам союза -- десять копеек, но так как представители милиции могут быть приравнены к студентам и детям, то с них по пять копеек.
-- С целью капитального ремонта Провала, -- дерзко ответил Остап, -- чтоб не слишком проваливался.(с)
Тем более Польский спуск.
Инвестору важно получить с земельного участка максимум прибыли - потому все выше и выше высоты
Центр Одессы стоит на катакомбах и нагрузки от высоток грунт не выдержит
На фото двухэтажный особняк!
И потом ЦЕНТР ОДЕССЫ надо сохранить , как сохраняют в Европе исторические застройки. Потому должен быть вообще запрет на изменение внешнего вида домов
Ничо, новую приделали.