У житловому будинку Одеси обвалилася сходова клітка, - ДСНС. ФОТОрепортаж
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У центрі Одеси обвалилася сходова клітка в житловому будинку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"2 лютого о 7:59 в службу порятунку "101" надійшло повідомлення про руйнування сходової клітки в житловому будинку за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Польський спуск, 5.
Прибувши, рятувальники встановили руйнування сходової клітки в 2-поверховому житловому аварійному будинку", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що працівниками ДСНС по висувній драбині евакуювали 4 людини з квартир на другому поверсі. Загиблих і постраждалих немає.
Від ДСНС залучали 1 одиницю техніки та 5 рятувальників особового складу.
Топ коментарі
+8 rock-n-roll
показати весь коментар02.02.2021 13:24
+7 Наглая Морда
показати весь коментар02.02.2021 13:24
+5 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар02.02.2021 13:33
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-- Членам союза -- десять копеек, но так как представители милиции могут быть приравнены к студентам и детям, то с них по пять копеек.
-- С целью капитального ремонта Провала, -- дерзко ответил Остап, -- чтоб не слишком проваливался.(с)
Тем более Польский спуск.
Инвестору важно получить с земельного участка максимум прибыли - потому все выше и выше высоты
Центр Одессы стоит на катакомбах и нагрузки от высоток грунт не выдержит
На фото двухэтажный особняк!
И потом ЦЕНТР ОДЕССЫ надо сохранить , как сохраняют в Европе исторические застройки. Потому должен быть вообще запрет на изменение внешнего вида домов
Ничо, новую приделали.