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У житловому будинку Одеси обвалилася сходова клітка, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

У центрі Одеси обвалилася сходова клітка в житловому будинку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"2 лютого о 7:59 в службу порятунку "101" надійшло повідомлення про руйнування сходової клітки в житловому будинку за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Польський спуск, 5.

Прибувши, рятувальники встановили руйнування сходової клітки в 2-поверховому житловому аварійному будинку", - сказано в повідомленні.

У житловому будинку Одеси обвалилася сходова клітка, - ДСНС 01

Зазначається, що працівниками ДСНС по висувній драбині евакуювали 4 людини з квартир на другому поверсі. Загиблих і постраждалих немає.

Від ДСНС залучали 1 одиницю техніки та 5 рятувальників особового складу.

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У житловому будинку Одеси обвалилася сходова клітка, - ДСНС 02
У житловому будинку Одеси обвалилася сходова клітка, - ДСНС 03
Фото: сайт ДСНС

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
В Одессе давно пора сносить старьё целыми кварталами и строить красивое и удобное для жилья, бизнеса и торговли. Никакой исторической ценности те трущобы не представляют.
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02.02.2021 13:24
+7
это жилой дом?
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02.02.2021 13:24
+5
В центре Одессы НЕ ДЕРЖАТСя, На окраинах, где нет разработок известняка - держатся
И потом ЦЕНТР ОДЕССЫ надо сохранить , как сохраняют в Европе исторические застройки. Потому должен быть вообще запрет на изменение внешнего вида домов
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02.02.2021 13:33
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это жилой дом?
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02.02.2021 13:24 Відповісти
УЖЕ нет
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02.02.2021 13:28 Відповісти
"Удивительное дело, -- размышлял Остап, -- как город не догадался до сих пор брать гривенники за вход в Провал. Я уничтожу это позорное пятно на репутации города, я исправлю досадное упущение".
-- Членам союза -- десять копеек, но так как представители милиции могут быть приравнены к студентам и детям, то с них по пять копеек.
-- С целью капитального ремонта Провала, -- дерзко ответил Остап, -- чтоб не слишком проваливался.(с)
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02.02.2021 13:35 Відповісти
В Одессе давно пора сносить Дорогу здоровья и строить на ней казино
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02.02.2021 14:54 Відповісти
Это "канава", древний припортовый район контрабандистов и шлюх. Ещё пару тройку домов осталось, но уже давно все переведены в нежилое состояние, хотя проживающих там это нисколько не смущает. Так и живут, пока не рухнет.
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02.02.2021 15:12 Відповісти
Вот так это выглядит вдоль "Канавы" У житловому будинку Одеси обвалилася сходова клітка, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8812
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02.02.2021 15:14 Відповісти
Нет. Это Гранд Отель. У житловому будинку Одеси обвалилася сходова клітка, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6256
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02.02.2021 15:57 Відповісти
В Одессе давно пора сносить старьё целыми кварталами и строить красивое и удобное для жилья, бизнеса и торговли. Никакой исторической ценности те трущобы не представляют.
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02.02.2021 13:24 Відповісти
За чий кошт? В жилом доме Одессы обрушилась лестничная клетка, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4049 В жилом доме Одессы обрушилась лестничная клетка, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4049 В жилом доме Одессы обрушилась лестничная клетка, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4049
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02.02.2021 13:31 Відповісти
Цент города в основном стоИт на катакомбах. А их только тронь(((
Тем более Польский спуск.
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02.02.2021 13:43 Відповісти
Не сносить, а вовремя ремонтировать и реконструировать. Центр Одессы ещё пока архитектурный заповедник: Его планово застраивали с соблюдением всех норм, привязкой к месту и привлечением архитекторов с мировыми именами. И двухэтажные дома были на загляденье. А нынешние застройщики - вчера показывали во что превратили Киев своими каменными джунглями с торгово-развлекательными центрами. Всё превратим в ТРЦ или под арендные офисы, на большее ума не хватает.
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02.02.2021 14:12 Відповісти
вонючими человейниками застраивать? не надо.
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02.02.2021 15:32 Відповісти
Почему не занимаются центром Одессы инвесторы
Инвестору важно получить с земельного участка максимум прибыли - потому все выше и выше высоты
Центр Одессы стоит на катакомбах и нагрузки от высоток грунт не выдержит
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02.02.2021 13:24 Відповісти
Куда уж выше... В жилом доме Одессы обрушилась лестничная клетка, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5051
На фото двухэтажный особняк! В жилом доме Одессы обрушилась лестничная клетка, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3436
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02.02.2021 13:26 Відповісти
новые каркасно-монолитные высотки очень хорошо держаться))
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02.02.2021 13:27 Відповісти
В центре Одессы НЕ ДЕРЖАТСя, На окраинах, где нет разработок известняка - держатся
И потом ЦЕНТР ОДЕССЫ надо сохранить , как сохраняют в Европе исторические застройки. Потому должен быть вообще запрет на изменение внешнего вида домов
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02.02.2021 13:33 Відповісти
центр Одессы сохранять некому - одесситы уже давно на Брайтоне а понаехавшему быдлу оно на фиг не надо
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02.02.2021 13:37 Відповісти
Не надо высоток. На его месте можно забацать 2-3 этажный огороженный спецпроект с ценой $4-5 штук за квадрат
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02.02.2021 17:07 Відповісти
Твой коммент к статье не имеет никакого отношения.
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02.02.2021 13:28 Відповісти
А Ваше дело заниматься Эстонией 😀😀😀
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02.02.2021 13:34 Відповісти
почему не финляндией?
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02.02.2021 15:33 Відповісти
Памятник архитектуры. В жилом доме Одессы обрушилась лестничная клетка, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5134
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02.02.2021 13:25 Відповісти
ага, надо всю Молдованку в Юнеско подать..)))
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02.02.2021 13:29 Відповісти
Да, надо защитить историю как делают в Европе
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02.02.2021 13:36 Відповісти
Те саме запитання: за чий кошт? У житловому будинку Одеси обвалилася сходова клітка, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8371
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02.02.2021 13:40 Відповісти
а за чей счет содержится старая Вена или Старый город в Праге ? За счет налогов, которые не разворовываются толстомордыми Пудриками а идут на целевые назначения
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02.02.2021 13:44 Відповісти
Іноді такі самі жахливі фотки повного зубожіння та нехлюйство показують з рашки та регочуть на кацапами. Порегочіть ще й зараз.
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02.02.2021 13:25 Відповісти
А тобі аж на серці пече, ага?
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02.02.2021 14:56 Відповісти
Дома из газосиликата очень не прочные.
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02.02.2021 13:25 Відповісти
Особенно, если их не ремонтируют, текут крыши и канализации в подвалах.
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02.02.2021 13:30 Відповісти
Материал не несёт больших нагрузок- этажей. Потому без бетонного каркаса не обойтись
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02.02.2021 13:35 Відповісти
Если бы они были из газосиликата .. Но они из говна и палок!
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02.02.2021 13:38 Відповісти
Был хороший проект реконструкции Екатерининской при содействии ЮНЕСКО , но власть его похоронила
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02.02.2021 13:26 Відповісти
Будувалося ше при Сагайдачному.
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02.02.2021 13:26 Відповісти
А с виду как будто дом не жилой
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02.02.2021 13:27 Відповісти
нормальный дом, таких там еще много... У житловому будинку Одеси обвалилася сходова клітка, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9815 просто сильно топать не надо и больше десяти человек на трех квадратных метрах не собираться... У житловому будинку Одеси обвалилася сходова клітка, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5288
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02.02.2021 13:42 Відповісти
У меня вызывает умиление попытки многих горожан в большинстве городов сохранить трущобы,абсолютно идентичные.В центре Харькова стоят мазанки даже без элементарного фудамента.Когда то был дом терпимости ,а теперь -раритет.
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02.02.2021 13:34 Відповісти
Это в Вас ещё кацапский менталитет не выветрился - это они все рушат и рушат и историю переписывают
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02.02.2021 13:37 Відповісти
шо именно они рушат и переписывают?... У житловому будинку Одеси обвалилася сходова клітка, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2070
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02.02.2021 13:40 Відповісти
Гляньте на США.Там рушат 40летнее.в городах.Частный сектор практически не трогают.В Харькове чс по удобствам,но не по архитектуре и ментальности сравнялся с Германией.Заборы и решетки портят всё.
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02.02.2021 13:43 Відповісти
чего удивительного, тут уже вся страна - дом терпимости. 0.1% ипут всё население необоснованными тарифами, ценами на жратву и товары, нищенскими зарплатами и пенсиями.
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02.02.2021 13:40 Відповісти
дом устал...(с) У житловому будинку Одеси обвалилася сходова клітка, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9628
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02.02.2021 13:43 Відповісти
в парадном? кацап детектед. смени флажок на правильный
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02.02.2021 15:34 Відповісти
Дядя живёт возле вокзала там - на соседней улице несколько лет назад стена у дома упала.
Ничо, новую приделали.
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02.02.2021 14:39 Відповісти
И смех и грех. Труха превращает всё в труху. Нужны новые площадки для продажи под застройку?
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02.02.2021 15:20 Відповісти
орнул в голосину
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02.02.2021 15:59 Відповісти
 
 