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Верховный Суд (1063) сигареты (851) Антимонопольный комитет (473) Тэдис Украина (33)

Верховный Суд рассмотрел дело Тэдиса против Антимонопольного комитета

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Верховный Суд рассмотрел дело Тэдиса против Антимонопольного комитета

02.02.2021 Верховный Суд рассмотрел дело по иску дистрибьютора сигарет Тэдис против Антимонопольного комитета и отменил судебные решения предыдущих инстанций. Суд удовлетворил кассационную жалобу ООО "Тэдис Украина" о признании недействительным решения Антимонопольного комитета Украины от 10.10.2019 "О нарушении законодательства о защите экономической конкуренции и наложении штрафа".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Этим решением Антимонопольного комитета Украины было признано, что ООО "Тэдис Украина" вместе с группой других предприятий - производителей сигарет совершили нарушения в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся ограничения доступа других субъектов хозяйствования на рынок первичной продажи производителями сигарет.

Верховный Суд не оценивал фактические обстоятельства дела, а проверил правильность правовых заключений предыдущих судебных инстанций.

Суд обратил внимание, что решение АМК от 10.10.2019 мотивировано преимущественно другим решением АМК и не содержит другой содержательной мотивации. Учитывая это, что юридическая квалификация действий ООО "Тэдис Украина" не основывается на должным образом установленных обстоятельствах, Верховный Суд удовлетворил иск.

При этом, Верховный Суд в пресс-релизе отмечает, что признание недействительным решения Антимонопольного комитета Украины не лишает этим АМК права провести повторную проверку с соблюдением требований действующего законодательства.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
В чём же оно правильное? Все международные табачные компании заплатили штрафы АМКУ, а господин Кауфман (собственник "Тэдис") с Зеленским на короткой ноге и ему через "самый справедливый" украинский суд простили 3.2 млрд наших денег.
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02.02.2021 19:43
+5
Я удивляюсь этим судьям. Вы получаете зарплату от государства, и вы позволяете себе принимать решения против государства. Это какой- то беспредел. Этих судей надо гнать взашей. Это мерзавцы продажные. Пока у нас будет такой неуправляемый суд( продажный) в стране будет бардак и нищета.
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02.02.2021 19:39
+2
Это хитро сделанных депутатов нужно привлекать за принятые законы, что даёт возможность СУДЬЯМ заниматься коммерцией.
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02.02.2021 19:51
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Хоть один суд (по-пьянке наверное) принял правильное решение.
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02.02.2021 19:08 Ответить
Інформація - собівартість пачки сигарет в районі двох гривень. Гривень 40 акциз і податки, решта власникам фабрик. Розпочався ріст акцизів за Жюльки, а от Кролік і Гройстя поставили грабіж українців на промислову основу, прикриваючись фіговим листком про євроасоціаю, та зближенням з Європпою. А от чому вони не побажали ввести західноєвропейську та північноамериканську систему прогресивного оподаткування з мільйонерів ? Відповідь проста -і вони і депутани самі мільйонери.
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02.02.2021 19:34 Ответить
Да, да, забалтывай дальше тему связки Кауфман-Зеля-Верховный суд. По теме:- все иностранцы штрафы уплатили, но самый хитроскрученный Кауфман зарядил как обычно судей по самые помидоры и о чудо! Суд отмазал корефана и акционера проекта "Зеленский" от всех денежных претензий. Харе Кришна!
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02.02.2021 20:26 Ответить
В чём же оно правильное? Все международные табачные компании заплатили штрафы АМКУ, а господин Кауфман (собственник "Тэдис") с Зеленским на короткой ноге и ему через "самый справедливый" украинский суд простили 3.2 млрд наших денег.
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02.02.2021 19:43 Ответить
это что, цена сигарет не будет так расти реформаторскими темпами?
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02.02.2021 19:16 Ответить
Про щорічне зростання акцизів на цигарки було заявлено вже давно. Що доведуть до цін Європи, де пачка цигарок 5євро.
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02.02.2021 19:20 Ответить
Вже два роки як кинув палити і бачу, що вчасно.
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02.02.2021 19:27 Ответить
Наскільки кг поправився після такого подвигу. Всі мої знайомі добавляли по15-20 кг, і отримували проблеми із серцем.
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02.02.2021 19:36 Ответить
Біля 8, потім 4 скинув. Палив 40 років.
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02.02.2021 20:18 Ответить
кожного понеділка збираюсь
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02.02.2021 19:37 Ответить
Киньте у вівторок, несподівано.
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02.02.2021 20:19 Ответить
23 травня 2018 року покинув палити. "Стажу" було 26 років.
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02.02.2021 20:09 Ответить
Я удивляюсь этим судьям. Вы получаете зарплату от государства, и вы позволяете себе принимать решения против государства. Это какой- то беспредел. Этих судей надо гнать взашей. Это мерзавцы продажные. Пока у нас будет такой неуправляемый суд( продажный) в стране будет бардак и нищета.
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02.02.2021 19:39 Ответить
Это хитро сделанных депутатов нужно привлекать за принятые законы, что даёт возможность СУДЬЯМ заниматься коммерцией.
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02.02.2021 19:51 Ответить
Так и записано в тех законах-" Судьи могут брать взятки от пуза"?
Депутатов-за депутатское. Судейских за судейское.
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02.02.2021 20:29 Ответить
ти реально бовдур, чи шлангуєш? Вважаєш, що якщо судишся з держмордою (ментом, податківцем, лікарем), що "втратила берега" та впаяла штраф, то це з державою? Верховний суд розглянув справу Тедісу проти Антимонопольного комітету - Цензор.НЕТ 8157
Щодо статті- це геноцид та расова дискримінація обрізаних, рак легень та податки українцям, інвестняню з Менделькою- ображеним?
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02.02.2021 19:56 Ответить
Весь вопрос в Украиге не в том, каков акциз, а кому он идет. Ясен пень, не в казну, а конкретным лицам.
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02.02.2021 20:07 Ответить
Ну, всё! Судьям Верховного Суда пора на пенсию...... на Канары !
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02.02.2021 20:28 Ответить
НА Ка Верховний суд розглянув справу Тедісу проти Антимонопольного комітету - Цензор.НЕТ 6106 зённые нары
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02.02.2021 20:45 Ответить
Там всі свої:- де тютюн, там і травка!!!
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03.02.2021 15:35 Ответить
 
 