УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4999 відвідувачів онлайн
Новини Економіка Правосуддя
3 825 24
Верховний Суд (786) цигарки (622) Антимонопольний комітет (336) Тедіс Україна (29)

Верховний суд розглянув справу Тедісу проти Антимонопольного комітету

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Верховний суд розглянув справу Тедісу проти Антимонопольного комітету

02.02.2021 Верховний суд розглянув справу за позовом дистриб’ютора сигарет Тедіс проти Антимонопольного комітету та скасував судові рішення попередніх інстанцій. Суд задовольнив касаційну скаргу ТОВ "Тедіс Україна" про визнання недійсним рішення Антимонопольного комітету України від 10.10.2019"Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Цим рішенням Антимонопольного комітету України було визнано, що ТОВ "Тедіс Україна" разом з групою інших підприємств – виробників сигарет вчинили порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються обмеження доступу інших суб’єктів господарювання на ринок первинного продажу виробниками сигарет.

Верховний Суд не оцінював фактичні обставини справи, а перевірив правильність правових висновків попередніх судових інстанцій.

Суд звернув увагу, що рішення АМК від 10.10.2019 мотивовано переважно іншим рішенням АМК, і не містить іншої змістовної мотивації. Враховуючи це, що юридична кваліфікація дій ТОВ "Тедіс Україна" не грунтується на належно встановлених обставинах, Верховний Суд задовольнив позов.

При цьому, Верховний суд у прес-релізі наголошує, що визнання недійсним рішення Антимонопольного комітету України не позбавляє цей АМК права провести повторну перевірку з дотриманням вимог чинного законодавства.

Читайте також: Качура "підказав" Венедіктовій, що справа "Тедіса" має ознаки корупції
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
В чём же оно правильное? Все международные табачные компании заплатили штрафы АМКУ, а господин Кауфман (собственник "Тэдис") с Зеленским на короткой ноге и ему через "самый справедливый" украинский суд простили 3.2 млрд наших денег.
показати весь коментар
02.02.2021 19:43
+5
Я удивляюсь этим судьям. Вы получаете зарплату от государства, и вы позволяете себе принимать решения против государства. Это какой- то беспредел. Этих судей надо гнать взашей. Это мерзавцы продажные. Пока у нас будет такой неуправляемый суд( продажный) в стране будет бардак и нищета.
показати весь коментар
02.02.2021 19:39
+2
Это хитро сделанных депутатов нужно привлекать за принятые законы, что даёт возможность СУДЬЯМ заниматься коммерцией.
показати весь коментар
02.02.2021 19:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хоть один суд (по-пьянке наверное) принял правильное решение.
показати весь коментар
02.02.2021 19:08 Відповісти
Інформація - собівартість пачки сигарет в районі двох гривень. Гривень 40 акциз і податки, решта власникам фабрик. Розпочався ріст акцизів за Жюльки, а от Кролік і Гройстя поставили грабіж українців на промислову основу, прикриваючись фіговим листком про євроасоціаю, та зближенням з Європпою. А от чому вони не побажали ввести західноєвропейську та північноамериканську систему прогресивного оподаткування з мільйонерів ? Відповідь проста -і вони і депутани самі мільйонери.
показати весь коментар
02.02.2021 19:34 Відповісти
Да, да, забалтывай дальше тему связки Кауфман-Зеля-Верховный суд. По теме:- все иностранцы штрафы уплатили, но самый хитроскрученный Кауфман зарядил как обычно судей по самые помидоры и о чудо! Суд отмазал корефана и акционера проекта "Зеленский" от всех денежных претензий. Харе Кришна!
показати весь коментар
02.02.2021 20:26 Відповісти
В чём же оно правильное? Все международные табачные компании заплатили штрафы АМКУ, а господин Кауфман (собственник "Тэдис") с Зеленским на короткой ноге и ему через "самый справедливый" украинский суд простили 3.2 млрд наших денег.
показати весь коментар
02.02.2021 19:43 Відповісти
это что, цена сигарет не будет так расти реформаторскими темпами?
показати весь коментар
02.02.2021 19:16 Відповісти
Про щорічне зростання акцизів на цигарки було заявлено вже давно. Що доведуть до цін Європи, де пачка цигарок 5євро.
показати весь коментар
02.02.2021 19:20 Відповісти
Вже два роки як кинув палити і бачу, що вчасно.
показати весь коментар
02.02.2021 19:27 Відповісти
Наскільки кг поправився після такого подвигу. Всі мої знайомі добавляли по15-20 кг, і отримували проблеми із серцем.
показати весь коментар
02.02.2021 19:36 Відповісти
Біля 8, потім 4 скинув. Палив 40 років.
показати весь коментар
02.02.2021 20:18 Відповісти
кожного понеділка збираюсь
показати весь коментар
02.02.2021 19:37 Відповісти
Киньте у вівторок, несподівано.
показати весь коментар
02.02.2021 20:19 Відповісти
23 травня 2018 року покинув палити. "Стажу" було 26 років.
показати весь коментар
02.02.2021 20:09 Відповісти
Я удивляюсь этим судьям. Вы получаете зарплату от государства, и вы позволяете себе принимать решения против государства. Это какой- то беспредел. Этих судей надо гнать взашей. Это мерзавцы продажные. Пока у нас будет такой неуправляемый суд( продажный) в стране будет бардак и нищета.
показати весь коментар
02.02.2021 19:39 Відповісти
Это хитро сделанных депутатов нужно привлекать за принятые законы, что даёт возможность СУДЬЯМ заниматься коммерцией.
показати весь коментар
02.02.2021 19:51 Відповісти
Так и записано в тех законах-" Судьи могут брать взятки от пуза"?
Депутатов-за депутатское. Судейских за судейское.
показати весь коментар
02.02.2021 20:29 Відповісти
ти реально бовдур, чи шлангуєш? Вважаєш, що якщо судишся з держмордою (ментом, податківцем, лікарем), що "втратила берега" та впаяла штраф, то це з державою? Верховний суд розглянув справу Тедісу проти Антимонопольного комітету - Цензор.НЕТ 8157
Щодо статті- це геноцид та расова дискримінація обрізаних, рак легень та податки українцям, інвестняню з Менделькою- ображеним?
показати весь коментар
02.02.2021 19:56 Відповісти
Весь вопрос в Украиге не в том, каков акциз, а кому он идет. Ясен пень, не в казну, а конкретным лицам.
показати весь коментар
02.02.2021 20:07 Відповісти
Ну, всё! Судьям Верховного Суда пора на пенсию...... на Канары !
показати весь коментар
02.02.2021 20:28 Відповісти
НА Ка Верховний суд розглянув справу Тедісу проти Антимонопольного комітету - Цензор.НЕТ 6106 зённые нары
показати весь коментар
02.02.2021 20:45 Відповісти
Там всі свої:- де тютюн, там і травка!!!
показати весь коментар
03.02.2021 15:35 Відповісти
 
 