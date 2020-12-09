УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12343 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка
4 790 6
Тедіс Україна (28) Венедіктова (750) Качура (167)

Качура "підказав" Венедіктовій, що справа "Тедіса" має ознаки корупції

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Качура

Народний депутат України Олександр Качура вважає, що справа тютюнового монополіста "Тедіс-Україна" має не тільки політичну складову, а й ознаки корупції.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі Правда Качури, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (Генеральний прокурор. - Ред.) Ірина Венедіктова відзвітувала про результати боротьби з корупцією: під 300 мільйонів гривень встановлено збитків державі. Підказую. В кейсі АМКУ проти Тедіса збиток державі - 3 мільярди 400 мільйонів. Тедіс програв суд, але відмовляється платити в держбюджету. Адже явні ознаки корупції? Якщо вам так зрозуміліше, шановні антикорупціонери та прокурори, то ви одним цією справою змогли б збільшити свої показники для звітів в 10 разів", - написав Качура.

Нагадаємо, рекордний штраф в 6,5 млрд грн на п'ятьох учасників картельної змови на тютюновому ринку було накладено в жовтні 2019 року.

Четверо учасників картелю - тютюнові компанії, які виробляють 90% сигарет, що продаються в Україні, вже оплатили штраф АМКУ у справі про картельну змову на загальну суму 3,1 млрд грн.

П'ятий учасник картелю - тютюновий оптовик-монополіст компанія "Тедіс-Україна" 25 листопада 2020 програв суд у справі про штраф АМКУ і зобов'язана заплатити штраф 3,4 млрд грн за порушення вимог антимонопольного законодавства та участь в картельній змові, однак платити його не має наміру.

26 листопада "Схеми" показали, як власник компанії "Тедіс-Україна" Борис Кауфман приїжджає на зустрічі в Офіс Президента, Кабмін та Міністерство внутрішніх справ.

Раніше народний депутат Олександр Качура вже звертався до Антимонопольного комітету та виконавчої служби з вимогою забезпечити виконання рішення суду про стягнення з компанії "Тедіс-Україна" штрафу в сумі 3,4 млрд грн за рішенням суду.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як завжди - лохів ловлять і садять за "корупцію", а жирних свиней нагороджують медальками.
показати весь коментар
09.12.2020 19:07 Відповісти
Що Бєнядиктова слабо з олігархами бодатись !!))
показати весь коментар
09.12.2020 19:21 Відповісти
хто бєнядіктову годує - той її і танцює Качура "підказав" Венедіктовій, що справа "Тедіса" має ознаки корупції - Цензор.НЕТ 8450
показати весь коментар
09.12.2020 19:24 Відповісти
иш грамотный какой нашелся...
еще бенядиктовой на ее собственного мужа афериста пальцем покажи ))))
показати весь коментар
09.12.2020 19:23 Відповісти
І що? Ірина дасть відповідь?
показати весь коментар
09.12.2020 19:52 Відповісти
качура хвойда медведчуківська
показати весь коментар
09.12.2020 20:12 Відповісти
 
 