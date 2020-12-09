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Тэдис Украина (33) Венедиктова (723) Качура (168)

Качура "подсказал" Венедиктовой, что дело "Тедиса" имеет признаки коррупции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Качура

Народный депутат Украины Александр Качура считает, что дело табачного монополиста "Тедис-Украина" имеет не только политическую составляющую, но и признаки коррупции.

Об этом он написал в своем телеграм-канале Правда Качуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня (Генеральный прокурор, - ред.) Ирина Венедиктова отчиталась о результатах борьбы с коррупцией: под 300 миллионов гривен установлено убытков государству. Подсказываю. В кейсе АМКУ против Тедиса убыток государству - 3 миллиарда 400 миллионов. Тедис проиграл суд, но отказывается платить в госбюджет. Ведь явные признаки коррупции? Если вам так понятнее, уважаемые антикоррупционеры и прокуроры, то вы одним этим делом смогли бы увеличить свои показатели для отчётов в 10 раз", - написал Качура.

Напомним, рекордный штраф в 6,5 млрд грн на пятерых участников картельного сговора на табачном рынке был наложен в октябре 2019 года.

Четверо участников картеля – табачные компании PhilipMorris, BritishAmericanTobacco, ImperialTobacco и JapanTobacco, которые производят 90% сигарет, продающихся в Украине, уже оплатили штраф АМКУ по делу о картельномсговоре на общуюсумму 3,1 млрд грн.

Пятый участник картеля - табачный оптовик-монополист компания "Тедис-Украина" 25 ноября 2020 года проиграл суд по делу о штрафе АМКУ и обязана заплатить штраф 3,4 млрд грн за нарушение требований антимонопольного законодательства и участие в картельном сговоре, однако платить его не намерена.

26 ноября "Схемы" показали, как владелец компании "Тедис-Украина" Борис Кауфман приезжает на встречи в Офис Президента, Кабмин и министерство внутренних дел.

Ранее народный депутат Александр Качура уже обращался в Антимонопольный комитет и исполнительную службу с требованием обеспечить выполнение решения суда о взыскании с компании "Тедис-Украина" штрафа в сумме 3,4 млрд грн по решению суда.

Автор: Володимир Янченко
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Як завжди - лохів ловлять і садять за "корупцію", а жирних свиней нагороджують медальками.
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09.12.2020 19:07 Ответить
Що Бєнядиктова слабо з олігархами бодатись !!))
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09.12.2020 19:21 Ответить
хто бєнядіктову годує - той її і танцює Качура "підказав" Венедіктовій, що справа "Тедіса" має ознаки корупції - Цензор.НЕТ 8450
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09.12.2020 19:24 Ответить
иш грамотный какой нашелся...
еще бенядиктовой на ее собственного мужа афериста пальцем покажи ))))
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09.12.2020 19:23 Ответить
І що? Ірина дасть відповідь?
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09.12.2020 19:52 Ответить
качура хвойда медведчуківська
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09.12.2020 20:12 Ответить
 
 