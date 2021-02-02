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В главном аэропорту Эмиратов будут писать "Kyiv" вместо "Kiev"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В главном аэропорту Эмиратов будут писать

Международный аэропорт "Дубай" присоединился к кампании "KyivNotKiev" и официально изменил транслитерацию столицы Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Министерства иностранных дел, аэропорт официально исправил написание столицы Украины и теперь использует единственную корректную транслитерацию - Kyiv.

"Поэтому смело можем констатировать факт, что кампания CorrectUA еще на один шаг ближе к цели", - добавили в ведомстве.

В главном аэропорту Эмиратов будут писать Kyiv вместо Kiev 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Kyiv not Kiev: аэропорт Лондона исправил написание названия украинской столицы

Напомним, в октябре 2018 года МИД Украины и Центр стратегических коммуникаций StratCom Ukraine организовали онлайн-кампанию #CorrectUA, которая предполагает обращение к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.

В частности, изменили написание аэропорты Таллинна, Варшавы и Будапешта. Также Совет США по географическим названиям изменил Kiev на Kyiv в своих базах.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
кому не до вподоби, проходьте повз...
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02.02.2021 20:29
+7
Джо Байден заблокировал счета РАБссиянского миллиардера Виктора Вексельберга на сумму 1 ярд 500 лямов...,Витя попал под санкции со всей семьей + братья кумовья сестры бабушки дедушки...ПОЧАЛОСЯ... В главном аэропорту Эмиратов будут писать "Kyiv" вместо "Kiev" - Цензор.НЕТ 6062
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02.02.2021 20:31
+5
Це може й не велике досягнення, але приємно знати яка велика кількість пердаків кацапських взірветься, і скільки буде висрано будматеріалів, у вигляді цегли в тому аеропорту.
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02.02.2021 20:50
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Это наше главное достижение на международной арене. В главном аэропорту Эмиратов будут писать "Kyiv" вместо "Kiev" - Цензор.НЕТ 4674
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02.02.2021 20:28 Ответить
А ти русскаязичьний тут до чого??
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02.02.2021 20:37 Ответить
А ти до чого, клоун? Что-ты тут толчёшься на русскоязычной версии сайта? Страшный патриот? Ну, так пи2дуй на украинскую версию.
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02.02.2021 20:51 Ответить
А хто з п.дароссами буде боротися? Пушкін? в Україну пхають русскій язик у якому слово мущіна є жіночого роду. Ти на якому діалекті російської мови розмовляєш?
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02.02.2021 21:23 Ответить
Так что ты тут по мелочам исполняешь, глупенький? Пиши Бутусову, что он пи2222с - вывесил русскоязычную версию.
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02.02.2021 21:33 Ответить
Бутусов російську версію рано чи пізно прибере, а ти як був русскій, так і залишишся. А більшої ганьби, ніж бути русскім у світі немає.
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02.02.2021 21:39 Ответить
у д'Артаньяна федоровича криза жанру. Бігає як зляканий політрук і шукає ворогів народу. Заглянь під диван, там мінімум двоє агентів ховаються.
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02.02.2021 22:05 Ответить
...двоє агентів якої держави?
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02.02.2021 22:11 Ответить
в нас нема ворогів окрім кацапів.
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03.02.2021 09:11 Ответить
...на русскоязычной версии сайта? а ти ще не зрозумів, що це кацаполовка? заходить сюди якийсь руссо-россо-кацапо-москаль і отримує відро лайна на голову.
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02.02.2021 21:36 Ответить
Т.е., здесь сидит в засаде какой-то уй и ртом патриотично срёт на оппонентов?
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02.02.2021 21:40 Ответить
Головне, що ти визнав, що тебе обісрали. А деталі тебе цікавити не повинні.
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02.02.2021 21:50 Ответить
А ты, соответственно, признался, что ты и есть тот .уй, который ртом срёт? У головному аеропорту Еміратів писатимуть "Kyiv" замість "Kiev" - Цензор.НЕТ 659
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02.02.2021 22:15 Ответить
Срать ртом - це чіста па русскі...русскаязичіє називається...
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02.02.2021 22:24 Ответить
Глупенький, учись обращать внимание не на форму, а на содержание Патриот ты наш, пламенный, со ртом, полным говна, в засаде сидящий.
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02.02.2021 22:27 Ответить
Чому не відповідаєш, на якому діалекті російської мови розмовляєш?
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02.02.2021 22:31 Ответить
"Патриот ты наш"...ти вважаєш мене патріотом Россії???
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02.02.2021 22:37 Ответить
Ще раз питаю - на якому діалекті російської мови ти розмовляєш? Якщо не зможеш відповісти на це питання, то це вже клініка.
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02.02.2021 21:55 Ответить
Перемога!!!!
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02.02.2021 21:04 Ответить
Ostap Bender c683cd52 - В главном аэропорту Эмиратов будут писать "Kyiv" вместо "Kiev" - Цензор.НЕТ 943 Щастя, Шмаркля наш Прэзидент
В главном аэропорту Эмиратов будут писать "Kyiv" вместо "Kiev" - Цензор.НЕТ 9246
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02.02.2021 21:15 Ответить
Срочно лечу проверить, через Оман.
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02.02.2021 20:29 Ответить
там квиток вартує як твої три пенсії, забудь, краще піди теплого кефіру попий
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02.02.2021 20:30 Ответить
Неа, лучше глинтвейна хряпну.
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02.02.2021 21:07 Ответить
кому не до вподоби, проходьте повз...
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02.02.2021 20:29 Ответить
Джо Байден заблокировал счета РАБссиянского миллиардера Виктора Вексельберга на сумму 1 ярд 500 лямов...,Витя попал под санкции со всей семьей + братья кумовья сестры бабушки дедушки...ПОЧАЛОСЯ... В главном аэропорту Эмиратов будут писать "Kyiv" вместо "Kiev" - Цензор.НЕТ 6062
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02.02.2021 20:31 Ответить
ти ще живий? молодець, тримайся, ти нам потрібен!
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02.02.2021 20:36 Ответить
Продолжайте наблюдение, мы с вами свяжемся.
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03.02.2021 07:29 Ответить
Кулеба, це дуже велике досягнення в роботі МЗС!
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02.02.2021 20:32 Ответить
На это были потрачены все остававшиеся деньги фонда по борьбе с коронавирусом. Однако президент пообещал уделить особое внимание данному событию на помпезном праздновании 30 летия независимости Украины!
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02.02.2021 20:35 Ответить
Зараховано панове бедуїни)
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02.02.2021 20:36 Ответить
Це едина перемога.
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02.02.2021 20:41 Ответить
Цэ эдина пэрэмога?...
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02.02.2021 20:45 Ответить
Люди, кто в теме, скажите, это добавит рабочих мест и поднимет наш ВВП???
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02.02.2021 20:44 Ответить
Русскаязичьний?
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02.02.2021 20:45 Ответить
Я свободно говорю и пишу на украинском, русском, французском и польском, а что?
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02.02.2021 22:37 Ответить
А на питання так і не відповів. А на якому діалекті російської мови ти вільно говориш та пишеш?
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02.02.2021 22:50 Ответить
Наведи курсор на свій нік і ти побачиш, що тебе читають нуль, як і твого дружбана.
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03.02.2021 12:22 Ответить
Ще один русскій...
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02.02.2021 21:13 Ответить
Ти з секти ходячих шлунків? Досі шукаєш на помийках ковбасу по 2.20?
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02.02.2021 23:20 Ответить
Це може й не велике досягнення, але приємно знати яка велика кількість пердаків кацапських взірветься, і скільки буде висрано будматеріалів, у вигляді цегли в тому аеропорту.
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02.02.2021 20:50 Ответить
Багатьом "громадянам" України, які прилітають до Дуба на відпочинок, запитають:
-А какая разница?!
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02.02.2021 20:52 Ответить
Європа давно перейшла, звідки « непонятка «?
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02.02.2021 21:10 Ответить
А ти вважаєш, що з п.дерастизмами в українській мові не треба боротися?
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02.02.2021 21:19 Ответить
Не верю. Дайте денег, чтобы поехать убедиться
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02.02.2021 21:57 Ответить
Так, основній масі (дівчат) , що переміщуєцця між Kиєвом та Дубайськом , мабудь все одно , шо там пишуть. Вони , наврядчи вміють читати. А те, шо це базовий контінгент зелі, - жодних сумлінь нема! У головному аеропорту Еміратів писатимуть "Kyiv" замість "Kiev" - Цензор.НЕТ 8817
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02.02.2021 22:11 Ответить
"сумнівів"
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02.02.2021 23:22 Ответить
В нас в Україні - КИЇВ! , тобто KYЇV! Так є, й так буде! Завжди! У головному аеропорту Еміратів писатимуть "Kyiv" замість "Kiev" - Цензор.НЕТ 8255
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02.02.2021 22:17 Ответить
Колись був на зібранні есперантистів...питаю, чому на есперанто Київ вимовляється на російський манер?...кажуть, що в есперанто відсутня літера И. При них відкриваю їхню ж книгу і тицяю пальцем - SYKTYVKAR. Мовчання.
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02.02.2021 22:29 Ответить
А НЕЛЬЗЯ КАК ТО СРАЗУ МАССОВУЮ РАССЫЛКУ СДЕЛАТЬ ВСЕМ СТРАНАМ !!!???
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03.02.2021 03:04 Ответить
 
 