В главном аэропорту Эмиратов будут писать "Kyiv" вместо "Kiev"

Международный аэропорт "Дубай" присоединился к кампании "KyivNotKiev" и официально изменил транслитерацию столицы Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Министерства иностранных дел, аэропорт официально исправил написание столицы Украины и теперь использует единственную корректную транслитерацию - Kyiv.

"Поэтому смело можем констатировать факт, что кампания CorrectUA еще на один шаг ближе к цели", - добавили в ведомстве.

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Напомним, в октябре 2018 года МИД Украины и Центр стратегических коммуникаций StratCom Ukraine организовали онлайн-кампанию #CorrectUA, которая предполагает обращение к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.

В частности, изменили написание аэропорты Таллинна, Варшавы и Будапешта. Также Совет США по географическим названиям изменил Kiev на Kyiv в своих базах.