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У головному аеропорту Еміратів писатимуть "Kyiv" замість "Kiev"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У головному аеропорту Еміратів писатимуть

Міжнародний аеропорт "Дубай" приєднався до кампанії "KyivNotKiev" та офіційно змінив транслітерацію столиці України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Міністерства закордонних справ, аеропорт офіційно виправив написання столиці України і тепер використовує єдину коректну транслітерацію - Kyiv.

"Тому сміливо можемо констатувати факт, що кампанія CorrectUA ще на один крок ближча до мети", - додали у відомстві.

У головному аеропорту Еміратів писатимуть Kyiv замість Kiev 01

Дивіться також: В аеропорту Ташкента перейшли на написання "Kyiv" замість "Kiev", - посольство. ФОТО

Нагадаємо, в жовтні 2018 року МЗС України та Центр стратегічних комунікацій StratCom Ukraine організували онлайн-кампанію #CorrectUA, яка передбачає звернення до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви столиці - #KyivNotKiev.

Зокрема, змінили написання аеропорти Таллінна, Варшави і Будапешта. Також Рада США з географічних назв змінила Kiev на Kyiv у своїх базах.

Загалом назви змінили в більш ніж 50 аеропортах по всьому світу.
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Топ коментарі
+8
кому не до вподоби, проходьте повз...
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02.02.2021 20:29
+7
Джо Байден заблокировал счета РАБссиянского миллиардера Виктора Вексельберга на сумму 1 ярд 500 лямов...,Витя попал под санкции со всей семьей + братья кумовья сестры бабушки дедушки...ПОЧАЛОСЯ... В главном аэропорту Эмиратов будут писать "Kyiv" вместо "Kiev" - Цензор.НЕТ 6062
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02.02.2021 20:31
+5
Це може й не велике досягнення, але приємно знати яка велика кількість пердаків кацапських взірветься, і скільки буде висрано будматеріалів, у вигляді цегли в тому аеропорту.
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02.02.2021 20:50
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Это наше главное достижение на международной арене. В главном аэропорту Эмиратов будут писать "Kyiv" вместо "Kiev" - Цензор.НЕТ 4674
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02.02.2021 20:28 Відповісти
А ти русскаязичьний тут до чого??
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02.02.2021 20:37 Відповісти
А ти до чого, клоун? Что-ты тут толчёшься на русскоязычной версии сайта? Страшный патриот? Ну, так пи2дуй на украинскую версию.
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02.02.2021 20:51 Відповісти
А хто з п.дароссами буде боротися? Пушкін? в Україну пхають русскій язик у якому слово мущіна є жіночого роду. Ти на якому діалекті російської мови розмовляєш?
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02.02.2021 21:23 Відповісти
Так что ты тут по мелочам исполняешь, глупенький? Пиши Бутусову, что он пи2222с - вывесил русскоязычную версию.
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02.02.2021 21:33 Відповісти
Бутусов російську версію рано чи пізно прибере, а ти як був русскій, так і залишишся. А більшої ганьби, ніж бути русскім у світі немає.
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02.02.2021 21:39 Відповісти
у д'Артаньяна федоровича криза жанру. Бігає як зляканий політрук і шукає ворогів народу. Заглянь під диван, там мінімум двоє агентів ховаються.
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02.02.2021 22:05 Відповісти
...двоє агентів якої держави?
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02.02.2021 22:11 Відповісти
в нас нема ворогів окрім кацапів.
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03.02.2021 09:11 Відповісти
...на русскоязычной версии сайта? а ти ще не зрозумів, що це кацаполовка? заходить сюди якийсь руссо-россо-кацапо-москаль і отримує відро лайна на голову.
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02.02.2021 21:36 Відповісти
Т.е., здесь сидит в засаде какой-то уй и ртом патриотично срёт на оппонентов?
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02.02.2021 21:40 Відповісти
Головне, що ти визнав, що тебе обісрали. А деталі тебе цікавити не повинні.
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02.02.2021 21:50 Відповісти
А ты, соответственно, признался, что ты и есть тот .уй, который ртом срёт? У головному аеропорту Еміратів писатимуть "Kyiv" замість "Kiev" - Цензор.НЕТ 659
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02.02.2021 22:15 Відповісти
Срать ртом - це чіста па русскі...русскаязичіє називається...
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02.02.2021 22:24 Відповісти
Глупенький, учись обращать внимание не на форму, а на содержание Патриот ты наш, пламенный, со ртом, полным говна, в засаде сидящий.
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02.02.2021 22:27 Відповісти
Чому не відповідаєш, на якому діалекті російської мови розмовляєш?
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02.02.2021 22:31 Відповісти
"Патриот ты наш"...ти вважаєш мене патріотом Россії???
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02.02.2021 22:37 Відповісти
Ще раз питаю - на якому діалекті російської мови ти розмовляєш? Якщо не зможеш відповісти на це питання, то це вже клініка.
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02.02.2021 21:55 Відповісти
Перемога!!!!
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02.02.2021 21:04 Відповісти
Ostap Bender c683cd52 - В главном аэропорту Эмиратов будут писать "Kyiv" вместо "Kiev" - Цензор.НЕТ 943 Щастя, Шмаркля наш Прэзидент
В главном аэропорту Эмиратов будут писать "Kyiv" вместо "Kiev" - Цензор.НЕТ 9246
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02.02.2021 21:15 Відповісти
Срочно лечу проверить, через Оман.
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02.02.2021 20:29 Відповісти
там квиток вартує як твої три пенсії, забудь, краще піди теплого кефіру попий
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02.02.2021 20:30 Відповісти
Неа, лучше глинтвейна хряпну.
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02.02.2021 21:07 Відповісти
кому не до вподоби, проходьте повз...
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02.02.2021 20:29 Відповісти
Джо Байден заблокировал счета РАБссиянского миллиардера Виктора Вексельберга на сумму 1 ярд 500 лямов...,Витя попал под санкции со всей семьей + братья кумовья сестры бабушки дедушки...ПОЧАЛОСЯ... В главном аэропорту Эмиратов будут писать "Kyiv" вместо "Kiev" - Цензор.НЕТ 6062
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02.02.2021 20:31 Відповісти
ти ще живий? молодець, тримайся, ти нам потрібен!
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02.02.2021 20:36 Відповісти
Продолжайте наблюдение, мы с вами свяжемся.
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03.02.2021 07:29 Відповісти
Кулеба, це дуже велике досягнення в роботі МЗС!
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02.02.2021 20:32 Відповісти
На это были потрачены все остававшиеся деньги фонда по борьбе с коронавирусом. Однако президент пообещал уделить особое внимание данному событию на помпезном праздновании 30 летия независимости Украины!
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02.02.2021 20:35 Відповісти
Зараховано панове бедуїни)
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02.02.2021 20:36 Відповісти
Це едина перемога.
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02.02.2021 20:41 Відповісти
Цэ эдина пэрэмога?...
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02.02.2021 20:45 Відповісти
Люди, кто в теме, скажите, это добавит рабочих мест и поднимет наш ВВП???
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02.02.2021 20:44 Відповісти
Русскаязичьний?
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02.02.2021 20:45 Відповісти
Я свободно говорю и пишу на украинском, русском, французском и польском, а что?
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02.02.2021 22:37 Відповісти
А на питання так і не відповів. А на якому діалекті російської мови ти вільно говориш та пишеш?
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02.02.2021 22:50 Відповісти
Наведи курсор на свій нік і ти побачиш, що тебе читають нуль, як і твого дружбана.
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03.02.2021 12:22 Відповісти
Ще один русскій...
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02.02.2021 21:13 Відповісти
Ти з секти ходячих шлунків? Досі шукаєш на помийках ковбасу по 2.20?
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02.02.2021 23:20 Відповісти
Це може й не велике досягнення, але приємно знати яка велика кількість пердаків кацапських взірветься, і скільки буде висрано будматеріалів, у вигляді цегли в тому аеропорту.
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02.02.2021 20:50 Відповісти
Багатьом "громадянам" України, які прилітають до Дуба на відпочинок, запитають:
-А какая разница?!
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02.02.2021 20:52 Відповісти
Європа давно перейшла, звідки « непонятка «?
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02.02.2021 21:10 Відповісти
А ти вважаєш, що з п.дерастизмами в українській мові не треба боротися?
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02.02.2021 21:19 Відповісти
Не верю. Дайте денег, чтобы поехать убедиться
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02.02.2021 21:57 Відповісти
Так, основній масі (дівчат) , що переміщуєцця між Kиєвом та Дубайськом , мабудь все одно , шо там пишуть. Вони , наврядчи вміють читати. А те, шо це базовий контінгент зелі, - жодних сумлінь нема! У головному аеропорту Еміратів писатимуть "Kyiv" замість "Kiev" - Цензор.НЕТ 8817
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02.02.2021 22:11 Відповісти
"сумнівів"
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02.02.2021 23:22 Відповісти
В нас в Україні - КИЇВ! , тобто KYЇV! Так є, й так буде! Завжди! У головному аеропорту Еміратів писатимуть "Kyiv" замість "Kiev" - Цензор.НЕТ 8255
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02.02.2021 22:17 Відповісти
Колись був на зібранні есперантистів...питаю, чому на есперанто Київ вимовляється на російський манер?...кажуть, що в есперанто відсутня літера И. При них відкриваю їхню ж книгу і тицяю пальцем - SYKTYVKAR. Мовчання.
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02.02.2021 22:29 Відповісти
А НЕЛЬЗЯ КАК ТО СРАЗУ МАССОВУЮ РАССЫЛКУ СДЕЛАТЬ ВСЕМ СТРАНАМ !!!???
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03.02.2021 03:04 Відповісти
 
 