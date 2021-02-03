После суда над Навальным в РФ задержаны почти 1400 человек

В связи с судом о замене Алексею Навальному условного срока на реальный в разных городах России были задержаны 1386 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Больше всего задержанных в Москве. Среди них есть как те, кого задержали днем возле здания суда, так и те, кого схватили вечером на акции протеста.

Также более сотни человек были задержаны в Петербурге. По одному или несколько человек задержали в Ижевске, Омске, Челябинске, Уфе и других городах.

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Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы отправил политика Алексея Навального в колонию на 2 года и 8 месяцев, заменив ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". После этого соратники Навального объявили об акциях в Москве и Петербурге. Против них выставили множество силовиков, которые применяли силу при задержаниях.