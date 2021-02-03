После суда над Навальным в РФ задержаны почти 1400 человек
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В связи с судом о замене Алексею Навальному условного срока на реальный в разных городах России были задержаны 1386 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ОВД-Инфо".
Больше всего задержанных в Москве. Среди них есть как те, кого задержали днем возле здания суда, так и те, кого схватили вечером на акции протеста.
Также более сотни человек были задержаны в Петербурге. По одному или несколько человек задержали в Ижевске, Омске, Челябинске, Уфе и других городах.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В центре Москвы и Санкт-Петербурга жестко задерживают собравшихся сторонников Навального. ВИДЕО
Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы отправил политика Алексея Навального в колонию на 2 года и 8 месяцев, заменив ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". После этого соратники Навального объявили об акциях в Москве и Петербурге. Против них выставили множество силовиков, которые применяли силу при задержаниях.
Пожалуйста, подождите...
https://www.youtube.com/watch?v=6CSaohU6Qh0
С особой жестокостью и элементами садизма бывшая частная армия Януковича избивает дубинками лежащих на асфальте участников оппозиции Навального.
Чтобы выслужиться и получить квартиру в Москве беженцы из Украины не щадят даже женщин, детей и журналистов. Когда четверо раскормленных «амбалов» из отряда бывшего заместителя командующего киевского «Беркута» пана Сергея Кусюка волокут в «автозак» за руки и за ноги двенадцатилетнего мальчика, зеваки из снежной Нигерии не вмешиваются в конфликт и только фотографируют на видеотелефоны эту «процедуру».
Сейчас бывшие украинские силовики-предатели, с раскормленными рожами, ломают дубинками кости россиянам. Согласно методичке с Лубянки, пришельцы бьют оппозиционеров по голове и ключицам, чтобы сделать из людей инвалидов, поэтому Майдановцы защищали голову кастрюлями, грудь - фанерными щитами, а ключицы «деревянными» погонами. На красной площади полно брусчатки. Игрой в снежки с ментами и криками «ПОЗОР» ничего не добьёшся. Бесполезно дарить опричникам цветы и становится перед ними на колени.
Граждане угро-финны, мокша и вепсы! Уже составляйте списки бойцов «ОМОНА», «вертухаев» тюрем, водителей «автозаков», начальников райотделов, конвоиров, которые живут в ваших домах, на ваших улицах. Фиксируйте их адреса, как это сделали участники Революции Достоинства в Украине и открыли из имен предателей сайт «МИРОТВОРЕЦ». Потом, на допросах, они выдадут фамилии остальных своих сослуживцев. Зло должно быть покарано.
А в Геленжику можна зробити музей корупції. А що? В Межегіррі ж зробили!
А цензор якобы НЕТ, закрыл обсуждение…
Зато втюхивают что там за перебриком, , пусть хоть друг друга там пересажают ……