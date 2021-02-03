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затримання (4143) протест (2249) Росія (47208) Навальний (573)

Після суду над Навальним у РФ затримано майже 1400 осіб

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Після суду над Навальним у РФ затримано майже 1400 осіб

У зв'язку із судом про заміну Олексію Навальному умовного терміну на реальний у різних містах Росії було затримано 1386 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ОВД-Инфо".

Найбільше затриманих у Москві. Серед них є як ті, кого затримали вдень біля будівлі суду, так і ті, кого схопили ввечері на акції протесту.

Також понад сотня людей були затримані в Петербурзі. По одній особі або кількох людей затримали в Іжевську, Омську, Челябінську, Уфі та інших містах.

Після суду над Навальним у РФ затримано майже 1400 осіб 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У центрі Москви і Санкт-Петербурга жорстко затримують прихильників Навального, які зібралися. ВIДЕО

Нагадаємо, 2 лютого Симонівський суд Москви відправив політика Олексія Навального в колонію на 2 роки і 8 місяців, замінивши йому умовний термін на реальний у справі "Ів Роше". Після цього соратники Навального оголосили про акції в Москві та Петербурзі. Проти них виставили безліч силовиків, які застосовували силу під час затримання.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
После суда над Навальным в РФ задержаны почти 1400 человек - Цензор.НЕТ 9751 После суда над Навальным в РФ задержаны почти 1400 человек - Цензор.НЕТ 1950
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03.02.2021 07:30
+2
Мрії, мрії...
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03.02.2021 07:41
+2
Для відновлення водопостачання в Крим потрібен не один рік, не фантазуйте.
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03.02.2021 07:48
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До самого Навального та затриманих мені діла нема, а от санкції, які рашці за це влуплять, я дуже навіть вітаю!
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03.02.2021 07:29 Відповісти
На своих видеороликах, выложенных на Ютубе, Навальный называет Директора бензоколонки и Начальника китайских лесопилок: «ЖАБОЙ» и «БУНКЕРНЫМ ЗЛОДЕЕМ». Это не корректно с его стороны. Старику Кабаеву, после временной оккупации «зелеными человечками» украинского Крыма весной 2014 года, болельщики украинского города Харькова присвоили совершенно другую кликуху, которая неплохо прижилась к обнулёнышу и на всех языках мира, одинаково звучит на трибунах стадионов перед международными футбольными матчами. После провальной двухлетней спецоперации ФСБ с VIP - узницей российской тюрьмы панёнкой Надеждой Савченко, под кодовым названием: «Надя - наш Президент!», похоже, что бывший носильщик чемоданов мистера Собчака разыгрывает с «мучеником» Навальным старую кагебистскую комедию: «злой следователь - добрый следователь», «злой президент - добрый президент».
https://www.youtube.com/watch?v=6CSaohU6Qh0
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03.02.2021 09:51 Відповісти
Кремлевская власть набирает в «ОМОН» православных садистов из Залесской неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха господина Кирилла Гундяева и перед выходом «на работу» «сажает» псов на транквилизаторы. Ничего человеческого у них нет. Это звери. Крымский «Беркут» в феврале 2014 года сбежал от наказания в Россию. Там их приласкал «обнулёныш» Кабаевой и они вскоре получили российское гражданство.
С особой жестокостью и элементами садизма бывшая частная армия Януковича избивает дубинками лежащих на асфальте участников оппозиции Навального.
Чтобы выслужиться и получить квартиру в Москве беженцы из Украины не щадят даже женщин, детей и журналистов. Когда четверо раскормленных «амбалов» из отряда бывшего заместителя командующего киевского «Беркута» пана Сергея Кусюка волокут в «автозак» за руки и за ноги двенадцатилетнего мальчика, зеваки из снежной Нигерии не вмешиваются в конфликт и только фотографируют на видеотелефоны эту «процедуру».
Сейчас бывшие украинские силовики-предатели, с раскормленными рожами, ломают дубинками кости россиянам. Согласно методичке с Лубянки, пришельцы бьют оппозиционеров по голове и ключицам, чтобы сделать из людей инвалидов, поэтому Майдановцы защищали голову кастрюлями, грудь - фанерными щитами, а ключицы «деревянными» погонами. На красной площади полно брусчатки. Игрой в снежки с ментами и криками «ПОЗОР» ничего не добьёшся. Бесполезно дарить опричникам цветы и становится перед ними на колени.
Граждане угро-финны, мокша и вепсы! Уже составляйте списки бойцов «ОМОНА», «вертухаев» тюрем, водителей «автозаков», начальников райотделов, конвоиров, которые живут в ваших домах, на ваших улицах. Фиксируйте их адреса, как это сделали участники Революции Достоинства в Украине и открыли из имен предателей сайт «МИРОТВОРЕЦ». Потом, на допросах, они выдадут фамилии остальных своих сослуживцев. Зло должно быть покарано.
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03.02.2021 09:53 Відповісти
После суда над Навальным в РФ задержаны почти 1400 человек - Цензор.НЕТ 9751 После суда над Навальным в РФ задержаны почти 1400 человек - Цензор.НЕТ 1950
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03.02.2021 07:30 Відповісти
Пора бы и в Украине навести порядок ,ЗАКРЫТИЯ проВАТНЫХ каналов явно МАЛО ,нужно в срочном порядке арестовать Медведчука и всех его подельников а ОПЗЖ запретить как коммунистов ,это будет ПРАВИЛЬНЫМ и ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫМ ШАГОМ !!!! После суда над Навальным в РФ задержаны почти 1400 человек - Цензор.НЕТ 9315
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03.02.2021 07:30 Відповісти
После суда над Навальным в РФ задержаны почти 1400 человек - Цензор.НЕТ 3747 После суда над Навальным в РФ задержаны почти 1400 человек - Цензор.НЕТ 4322
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03.02.2021 07:31 Відповісти
Тут важлива інфографика. Регіони фіг забили на Мацькву. Мітінги були по всій Росії, але фактично затримували тільки у Мацкві. Бо мацковські дуболоми отримують на порядок більше грошей, ніж мусора в регіонах. А це вже жжжжжж. А взавтра регіони покажуть Мацкві коз'ю морду і почнеться парад суверенитетів. Думаю почнеться з Краснодара. Потім Крим. Там віразу водичка з'явиться. І міст Керченський буде не зайвий...))
А в Геленжику можна зробити музей корупції. А що? В Межегіррі ж зробили!
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03.02.2021 07:39 Відповісти
Мрії, мрії...
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03.02.2021 07:41 Відповісти
Для відновлення водопостачання в Крим потрібен не один рік, не фантазуйте.
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03.02.2021 07:48 Відповісти
Це все від "сантехніка" залежить. Є така прокладка імпортна, але вона дууууже дорога....))
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03.02.2021 08:08 Відповісти
Не порівнюйте відновлення складних гідротехнічних споруд та цитату з фільму "Афоня". Хоча з чим вам ще порівнювати...
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03.02.2021 08:11 Відповісти
акция! Белорусские недели в подворотнях моськвы.... После суда над Навальным в РФ задержаны почти 1400 человек - Цензор.НЕТ 5740 холопов в стойло гонят.....
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03.02.2021 07:49 Відповісти
На фронте погиб наш воин.
А цензор якобы НЕТ, закрыл обсуждение…
Зато втюхивают что там за перебриком, , пусть хоть друг друга там пересажают ……
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03.02.2021 07:53 Відповісти
Лупцюйте лаптєй більше і частіше щоб пам"ятали що вони смерди.
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03.02.2021 07:54 Відповісти
Після суду над Навальним у РФ затримано майже 1400 осіб - Цензор.НЕТ 9352
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03.02.2021 08:38 Відповісти
Очі ясні. Точно не брешуть
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03.02.2021 09:12 Відповісти
Враг ***** ,наш друг ,однако шоб не получилось, как с Гадей ,я не уверен ,что при Навальнов отдадут Крым ,но есть надежда 🙂
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03.02.2021 08:40 Відповісти
Среди рассейских протестующих очень много молодежи и далеко не факт, что они поддерживают оккупацию Крыма и части Донбасса.
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03.02.2021 08:49 Відповісти
ТКК(Тайная канцеллярия Кремля) каждый день тысячами сажает в автозаки.Так они боятся народ ,боятся потери власти 103 -летней.Ради ее удержания они на все пойдут.Поэтому 2000 бойцов ПКК привели в Карабах против Одэрбэйджана, а г.УшЯша(Дух Живи=Шуш)=Сузы ,как г.политолог Фуад Ахундов ЧВК "Вагнер"защищал тоже. Но время не стоит на месте!
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03.02.2021 09:17 Відповісти
Після суду над Навальним у РФ затримано майже 1400 осіб - Цензор.НЕТ 1099
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03.02.2021 13:39 Відповісти
 
 