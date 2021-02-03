Після суду над Навальним у РФ затримано майже 1400 осіб
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У зв'язку із судом про заміну Олексію Навальному умовного терміну на реальний у різних містах Росії було затримано 1386 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ОВД-Инфо".
Найбільше затриманих у Москві. Серед них є як ті, кого затримали вдень біля будівлі суду, так і ті, кого схопили ввечері на акції протесту.
Також понад сотня людей були затримані в Петербурзі. По одній особі або кількох людей затримали в Іжевську, Омську, Челябінську, Уфі та інших містах.
Нагадаємо, 2 лютого Симонівський суд Москви відправив політика Олексія Навального в колонію на 2 роки і 8 місяців, замінивши йому умовний термін на реальний у справі "Ів Роше". Після цього соратники Навального оголосили про акції в Москві та Петербурзі. Проти них виставили безліч силовиків, які застосовували силу під час затримання.
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https://www.youtube.com/watch?v=6CSaohU6Qh0
С особой жестокостью и элементами садизма бывшая частная армия Януковича избивает дубинками лежащих на асфальте участников оппозиции Навального.
Чтобы выслужиться и получить квартиру в Москве беженцы из Украины не щадят даже женщин, детей и журналистов. Когда четверо раскормленных «амбалов» из отряда бывшего заместителя командующего киевского «Беркута» пана Сергея Кусюка волокут в «автозак» за руки и за ноги двенадцатилетнего мальчика, зеваки из снежной Нигерии не вмешиваются в конфликт и только фотографируют на видеотелефоны эту «процедуру».
Сейчас бывшие украинские силовики-предатели, с раскормленными рожами, ломают дубинками кости россиянам. Согласно методичке с Лубянки, пришельцы бьют оппозиционеров по голове и ключицам, чтобы сделать из людей инвалидов, поэтому Майдановцы защищали голову кастрюлями, грудь - фанерными щитами, а ключицы «деревянными» погонами. На красной площади полно брусчатки. Игрой в снежки с ментами и криками «ПОЗОР» ничего не добьёшся. Бесполезно дарить опричникам цветы и становится перед ними на колени.
Граждане угро-финны, мокша и вепсы! Уже составляйте списки бойцов «ОМОНА», «вертухаев» тюрем, водителей «автозаков», начальников райотделов, конвоиров, которые живут в ваших домах, на ваших улицах. Фиксируйте их адреса, как это сделали участники Революции Достоинства в Украине и открыли из имен предателей сайт «МИРОТВОРЕЦ». Потом, на допросах, они выдадут фамилии остальных своих сослуживцев. Зло должно быть покарано.
А в Геленжику можна зробити музей корупції. А що? В Межегіррі ж зробили!
А цензор якобы НЕТ, закрыл обсуждение…
Зато втюхивают что там за перебриком, , пусть хоть друг друга там пересажают ……