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Новости Политика Украины
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ПАСЕ (1642) Турчинов (3337)

Необходимо требовать прекращения полномочий российской делегации в ПАСЕ и усиления санкционного режима против России, - Турчинов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Необходимо требовать прекращения полномочий российской делегации в ПАСЕ и усиления санкционного режима против России, - Турчинов

Приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному лишний раз доказывает, что в России не существует элементарных прав человека: из авторитарного государства она превращается в диктатуру.

Об этом сказал экс-глава Верховной Рады Украины, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов в эфире телеканала "Прямой".


По его словам, с приходом "зеленой" власти началось разрушение так тяжело выстроенной антипутинской коалиции. "Одним из опасных признаков этого стало то, что ПАСЕ проголосовала за возвращение всех полномочий российской делегации", - пояснил Турчинов.


Руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" отметил, что ситуация с Навальным, которого приговором суда лишили свободы, доказывает, "что Россия не уважает решений Европейского Суда по правам человека, которым все обвинения относительно российского политика были признаны сфальсифицированными".


"Пользуясь этой ситуацией, необходимо немедленно поднять вопрос о прекращении полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, деятельностью которой они демонстративно пренебрегают", - сказал Турчинов, подчеркнув, что необходимо исходить из наших национальных интересов, продолжая наступление на Россию.


"Необходимо усиливать наступление на Россию на всех фронтах, в частности, на дипломатическом уровне, в международных кругах, в том числе, используя решение российского суда о лишении свободы Навального, невыполнение ими решений ЕСПЧ, нарушения прав человека, продолжение оккупации Крыма и Донбасса. Все это дает основания для прекращения полномочий российской делегации в ПАСЕ и усиления санкционного режима против России", - резюмировал он.
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Топ комментарии
+15
Пастор дело говорит..
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03.02.2021 10:10
+6
Кровавый Пастор раздражает РАБссиянских Шариковых Путлера уже много лет... Необходимо требовать прекращения полномочий российской делегации в ПАСЕ и усиления санкционного режима против России, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2336
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03.02.2021 10:13
+6
Він займався новими озброєннями для ВСУ, а зелень тепер все похерила.
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03.02.2021 10:18
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Мені начхати на Навального та його прихильників- та санкції проти рашки я підтримую від будь-кого і в будь-якій кількості.
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03.02.2021 10:08 Ответить
Так и должно быть. На навального - пох. Но использовать эту ситуацию надо в интересах Украины. В наших интересах показывать всему миру, что Курятник плюёт с Эйфелевой башни на головы беспечных парижан, берлинцев, лондонцев, брюссельуев, пражан, афинян, римлян, киевлян да и на московитов тоже(чтоб им пусто было).
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03.02.2021 14:40 Ответить
Пастор дело говорит..
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03.02.2021 10:10 Ответить
Він займався новими озброєннями для ВСУ, а зелень тепер все похерила.
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03.02.2021 10:18 Ответить
Прощай немытая раССея Пастор говорит, что надо кому-то мешать, а я считаю, что надо себе помогать. ИМХО.
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03.02.2021 10:27 Ответить
Льоха Провальный завалит Мавзолейный Сарай Необходимо требовать прекращения полномочий российской делегации в ПАСЕ и усиления санкционного режима против России, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9660Ходорковский подкинет бабосов и все будет тип топ...РАБссия встанет с кален...
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03.02.2021 10:10 Ответить
Саша, ты сначала поинтересуйся суммой членского взноса россии в ПАСЕ, а потом сам себе ответь: прекратят полномочия или не прекратят. Ты, что-ли всех этих еврейских европейских бюрократов содержать будешь?
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03.02.2021 10:12 Ответить
Кровавый Пастор раздражает РАБссиянских Шариковых Путлера уже много лет... Необходимо требовать прекращения полномочий российской делегации в ПАСЕ и усиления санкционного режима против России, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2336
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03.02.2021 10:13 Ответить
Льоша Гончаренко зробить!!
Через п'яту точку ригоанальну..))
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03.02.2021 10:18 Ответить
Ты в детстве пианэром был? Необхідно вимагати припинення повноважень російської делегації в ПАРЄ та посилення санкційного режиму проти Росії, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8986а камсамалистом?
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03.02.2021 10:20 Ответить
Навіть "жовтенятком"..
Хрущова добряче пам'ятаю!!))
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03.02.2021 10:26 Ответить
Самый крутой анекдот на РАБссии,это... Навальный политик Необхідно вимагати припинення повноважень російської делегації в ПАРЄ та посилення санкційного режиму проти Росії, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8321Угораю от ржача...
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03.02.2021 10:19 Ответить
Необхідно вимагати припинення повноважень російської делегації в ПАРЄ та посилення санкційного режиму проти Росії, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2921 Гончаренко сегодня мочит в Сортире Мавзолейных баранов аж Гай шумыть
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03.02.2021 10:21 Ответить
Немцы не прислушиваются к мнению Макрона,не то что к мнению Гончаренко или Турчинова.На Турчинове,как бывшем главе радбеза ,лежит прямая ответственность за многие ляпы,а особенно Минск 1,Минск 2,продажу китайцам Мотор Сичи.Да и телеканалы -тоже.
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03.02.2021 10:24 Ответить
Если бы Порошенко и Турчинов с Яценюком в 2014 году допустили ошибку хотя бы одну,то сейчас бы Путлер и его банда давно бы сидели в Киеве с кумом Витей Ведмедчуком...
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03.02.2021 10:27 Ответить
Украина под внешним управлением Госдепа США....спойте песенку...Мавзолейные.... Необхідно вимагати припинення повноважень російської делегації в ПАРЄ та посилення санкційного режиму проти Росії, - Турчинов - Цензор.НЕТ 307
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03.02.2021 10:30 Ответить
Они бояться отхода от внешнего управления кремлем.
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03.02.2021 12:21 Ответить
Необхідно вимагати припинення повноважень російської делегації в ПАРЄ та посилення санкційного режиму проти Росії, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9173 Необхідно вимагати припинення повноважень російської делегації в ПАРЄ та посилення санкційного режиму проти Росії, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9324Байденко и Порошенко начали Перестройку Мира...,первым под санкции попал ....Навальный...
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03.02.2021 10:31 Ответить
Ну пастор не совсем прав, просто ЕСПЧ не знает всех деталей и тонкостей и они не выросли в РФ. Навальный сначала, пользуясь служебным положением сделал трудности для бизнесменов французской фирме "Ив Роше" в деле реализации товаров, а потом предложил свои услуги для устранения этих трудностей и взымал деньги за то, что он обязан был делать согласно должностной инструкции, а это коррупция. Да и "Ив Роше" была замешана на коррупционных схемах, в общем собралась там шайка лейка, а как началось следствие генеральный директор сбежал от следаков во Францию, поэтому и не могли дело довести до конца, а то бы впаяли Навальному по полной 9 лет общего режима с конфискацией, а тут только 3,5 условно.
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03.02.2021 10:50 Ответить
Почему не поднимают вопрос о притеснении/притиснении языков коренных народов и нацменьшин на РФ? Это нарушение прав или нет?
Расеянам можно непрерывно об языках,а вот украинцам - низзя!
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03.02.2021 12:19 Ответить
как ое там притеснение ?
в нац республиках 2 оф. языка, сайты на обоих языках.
документооборот на любом из языков.

В Крыму руководство местное и пока не понимает, что у них 3 языка официальных. Посему и основные сайты на одном русском.
Я обращался к ним официально, они не рассматривают данный вопрос.
Короче местная власть много на себя берет, её в стойла вскоре за это поставят.
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03.02.2021 13:10 Ответить
А причем здесь Крым?! Крым - Украина.
Читаеш на руцком плёхо,да? Читай еще раз!
Притеснение и нарушение прав коренных народов и нацменьшин по родному языку на РФ.
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03.02.2021 19:58 Ответить
ну для вас Украина, для крымчан Россия.
хрен вас разберешь...
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04.02.2021 02:41 Ответить
Есть ООН - лаптям пофиг. У них свояцивилизация. ***** сказал - отдельная! С фюрером будеш спорить?
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04.02.2021 09:38 Ответить
Да ладно ПАСЕ нужна РФ, недаром они в прошлом году вернули им полномочия.
Все же от РФ зависит многое в Европе.
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03.02.2021 13:07 Ответить
 
 