Необходимо требовать прекращения полномочий российской делегации в ПАСЕ и усиления санкционного режима против России, - Турчинов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному лишний раз доказывает, что в России не существует элементарных прав человека: из авторитарного государства она превращается в диктатуру.
Об этом сказал экс-глава Верховной Рады Украины, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов в эфире телеканала "Прямой".
По его словам, с приходом "зеленой" власти началось разрушение так тяжело выстроенной антипутинской коалиции. "Одним из опасных признаков этого стало то, что ПАСЕ проголосовала за возвращение всех полномочий российской делегации", - пояснил Турчинов.
Руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" отметил, что ситуация с Навальным, которого приговором суда лишили свободы, доказывает, "что Россия не уважает решений Европейского Суда по правам человека, которым все обвинения относительно российского политика были признаны сфальсифицированными".
"Пользуясь этой ситуацией, необходимо немедленно поднять вопрос о прекращении полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, деятельностью которой они демонстративно пренебрегают", - сказал Турчинов, подчеркнув, что необходимо исходить из наших национальных интересов, продолжая наступление на Россию.
"Необходимо усиливать наступление на Россию на всех фронтах, в частности, на дипломатическом уровне, в международных кругах, в том числе, используя решение российского суда о лишении свободы Навального, невыполнение ими решений ЕСПЧ, нарушения прав человека, продолжение оккупации Крыма и Донбасса. Все это дает основания для прекращения полномочий российской делегации в ПАСЕ и усиления санкционного режима против России", - резюмировал он.
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еврейскихевропейских бюрократов содержать будешь?
Через п'яту точку ригоанальну..))
Хрущова добряче пам'ятаю!!))
Расеянам можно непрерывно об языках,а вот украинцам - низзя!
в нац республиках 2 оф. языка, сайты на обоих языках.
документооборот на любом из языков.
В Крыму руководство местное и пока не понимает, что у них 3 языка официальных. Посему и основные сайты на одном русском.
Я обращался к ним официально, они не рассматривают данный вопрос.
Короче местная власть много на себя берет, её в стойла вскоре за это поставят.
Читаеш на руцком плёхо,да? Читай еще раз!
Притеснение и нарушение прав коренных народов и нацменьшин по родному языку на РФ.
хрен вас разберешь...
Все же от РФ зависит многое в Европе.