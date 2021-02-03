Необхідно вимагати припинення повноважень російської делегації в ПАРЄ та посилення санкційного режиму проти Росії, - Турчинов

Вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному зайвий раз доводить, що в Росії не існує елементарних прав людей, – з авторитарної держави вона перетворюється на диктатуру.

Про це сказав ексголова Верховної Ради України, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов в ефірі телеканалу "Прямий".

За його словами, з приходом "зеленої" влади почалася руйнація так важко вибудованої антипутінської коаліції.

"Однією із небезпечних ознак цього стало те, що ПАРЄ проголосувала за повернення всіх повноважень російській делегації", – пояснив Турчинов.

Керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" наголосив, що ситуація з Навальним, якого вироком суду позбавили волі, доводить, "що Росія не поважає рішень Європейського Суду з прав людини, яким було визнано всі звинувачення щодо російського політика сфальшованими".

"Користуючись цією ситуацією, необхідно негайно ставити питання щодо припинення повноважень російської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, діяльністю якої вони демонстративно нехтують", – сказав Турчинов, наголосивши, що необхідно виходити з наших національних інтересів, продовжуючи наступ на Росію.

"Необхідно посилювати наступ на Росію на всіх фронтах, зокрема, дипломатичному рівні, в міжнародних колах, в тому числі, використовуючи рішення російського суду щодо позбавлення волі Навального, невиконання ними рішень ЄСПЛ, порушення прав людини, продовження окупації Криму та Донбасу. Все це дає підстави для припинення повноважень російської делегації в ПАРЄ та посилення санкційного режиму проти Росії", – резюмував він.