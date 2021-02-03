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Новини Політика України
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ПАРЄ (807) Турчинов (1084)

Необхідно вимагати припинення повноважень російської делегації в ПАРЄ та посилення санкційного режиму проти Росії, - Турчинов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Необхідно вимагати припинення повноважень російської делегації в ПАРЄ та посилення санкційного режиму проти Росії, - Турчинов

Вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному зайвий раз доводить, що в Росії не існує елементарних прав людей, – з авторитарної держави вона перетворюється на диктатуру.

Про це сказав ексголова Верховної Ради України, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов в ефірі телеканалу "Прямий".

За його словами, з приходом "зеленої" влади почалася руйнація так важко вибудованої антипутінської коаліції.

"Однією із небезпечних ознак цього стало те, що ПАРЄ проголосувала за повернення всіх повноважень російській делегації", – пояснив Турчинов.

Керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" наголосив, що ситуація з Навальним, якого вироком суду позбавили волі, доводить, "що Росія не поважає рішень Європейського Суду з прав людини, яким було визнано всі звинувачення щодо російського політика сфальшованими".

"Користуючись цією ситуацією, необхідно негайно ставити питання щодо припинення повноважень російської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, діяльністю якої вони демонстративно нехтують", – сказав Турчинов, наголосивши, що необхідно виходити з наших національних інтересів, продовжуючи наступ на Росію.

"Необхідно посилювати наступ на Росію на всіх фронтах, зокрема, дипломатичному рівні, в міжнародних колах, в тому числі, використовуючи рішення російського суду щодо позбавлення волі Навального, невиконання ними рішень ЄСПЛ, порушення прав людини, продовження окупації Криму та Донбасу. Все це дає підстави для припинення повноважень російської делегації в ПАРЄ та посилення санкційного режиму проти Росії", – резюмував він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Пастор дело говорит..
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03.02.2021 10:10
+6
Кровавый Пастор раздражает РАБссиянских Шариковых Путлера уже много лет... Необходимо требовать прекращения полномочий российской делегации в ПАСЕ и усиления санкционного режима против России, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2336
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03.02.2021 10:13
+6
Він займався новими озброєннями для ВСУ, а зелень тепер все похерила.
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03.02.2021 10:18
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Мені начхати на Навального та його прихильників- та санкції проти рашки я підтримую від будь-кого і в будь-якій кількості.
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03.02.2021 10:08 Відповісти
Так и должно быть. На навального - пох. Но использовать эту ситуацию надо в интересах Украины. В наших интересах показывать всему миру, что Курятник плюёт с Эйфелевой башни на головы беспечных парижан, берлинцев, лондонцев, брюссельуев, пражан, афинян, римлян, киевлян да и на московитов тоже(чтоб им пусто было).
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03.02.2021 14:40 Відповісти
Пастор дело говорит..
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03.02.2021 10:10 Відповісти
Він займався новими озброєннями для ВСУ, а зелень тепер все похерила.
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03.02.2021 10:18 Відповісти
Прощай немытая раССея Пастор говорит, что надо кому-то мешать, а я считаю, что надо себе помогать. ИМХО.
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03.02.2021 10:27 Відповісти
Льоха Провальный завалит Мавзолейный Сарай Необходимо требовать прекращения полномочий российской делегации в ПАСЕ и усиления санкционного режима против России, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9660Ходорковский подкинет бабосов и все будет тип топ...РАБссия встанет с кален...
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03.02.2021 10:10 Відповісти
Саша, ты сначала поинтересуйся суммой членского взноса россии в ПАСЕ, а потом сам себе ответь: прекратят полномочия или не прекратят. Ты, что-ли всех этих еврейских европейских бюрократов содержать будешь?
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03.02.2021 10:12 Відповісти
Кровавый Пастор раздражает РАБссиянских Шариковых Путлера уже много лет... Необходимо требовать прекращения полномочий российской делегации в ПАСЕ и усиления санкционного режима против России, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2336
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03.02.2021 10:13 Відповісти
Льоша Гончаренко зробить!!
Через п'яту точку ригоанальну..))
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03.02.2021 10:18 Відповісти
Ты в детстве пианэром был? Необхідно вимагати припинення повноважень російської делегації в ПАРЄ та посилення санкційного режиму проти Росії, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8986а камсамалистом?
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03.02.2021 10:20 Відповісти
Навіть "жовтенятком"..
Хрущова добряче пам'ятаю!!))
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03.02.2021 10:26 Відповісти
Самый крутой анекдот на РАБссии,это... Навальный политик Необхідно вимагати припинення повноважень російської делегації в ПАРЄ та посилення санкційного режиму проти Росії, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8321Угораю от ржача...
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03.02.2021 10:19 Відповісти
Необхідно вимагати припинення повноважень російської делегації в ПАРЄ та посилення санкційного режиму проти Росії, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2921 Гончаренко сегодня мочит в Сортире Мавзолейных баранов аж Гай шумыть
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03.02.2021 10:21 Відповісти
Немцы не прислушиваются к мнению Макрона,не то что к мнению Гончаренко или Турчинова.На Турчинове,как бывшем главе радбеза ,лежит прямая ответственность за многие ляпы,а особенно Минск 1,Минск 2,продажу китайцам Мотор Сичи.Да и телеканалы -тоже.
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03.02.2021 10:24 Відповісти
Если бы Порошенко и Турчинов с Яценюком в 2014 году допустили ошибку хотя бы одну,то сейчас бы Путлер и его банда давно бы сидели в Киеве с кумом Витей Ведмедчуком...
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03.02.2021 10:27 Відповісти
Украина под внешним управлением Госдепа США....спойте песенку...Мавзолейные.... Необхідно вимагати припинення повноважень російської делегації в ПАРЄ та посилення санкційного режиму проти Росії, - Турчинов - Цензор.НЕТ 307
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03.02.2021 10:30 Відповісти
Они бояться отхода от внешнего управления кремлем.
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03.02.2021 12:21 Відповісти
Необхідно вимагати припинення повноважень російської делегації в ПАРЄ та посилення санкційного режиму проти Росії, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9173 Необхідно вимагати припинення повноважень російської делегації в ПАРЄ та посилення санкційного режиму проти Росії, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9324Байденко и Порошенко начали Перестройку Мира...,первым под санкции попал ....Навальный...
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03.02.2021 10:31 Відповісти
Ну пастор не совсем прав, просто ЕСПЧ не знает всех деталей и тонкостей и они не выросли в РФ. Навальный сначала, пользуясь служебным положением сделал трудности для бизнесменов французской фирме "Ив Роше" в деле реализации товаров, а потом предложил свои услуги для устранения этих трудностей и взымал деньги за то, что он обязан был делать согласно должностной инструкции, а это коррупция. Да и "Ив Роше" была замешана на коррупционных схемах, в общем собралась там шайка лейка, а как началось следствие генеральный директор сбежал от следаков во Францию, поэтому и не могли дело довести до конца, а то бы впаяли Навальному по полной 9 лет общего режима с конфискацией, а тут только 3,5 условно.
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03.02.2021 10:50 Відповісти
Почему не поднимают вопрос о притеснении/притиснении языков коренных народов и нацменьшин на РФ? Это нарушение прав или нет?
Расеянам можно непрерывно об языках,а вот украинцам - низзя!
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03.02.2021 12:19 Відповісти
как ое там притеснение ?
в нац республиках 2 оф. языка, сайты на обоих языках.
документооборот на любом из языков.

В Крыму руководство местное и пока не понимает, что у них 3 языка официальных. Посему и основные сайты на одном русском.
Я обращался к ним официально, они не рассматривают данный вопрос.
Короче местная власть много на себя берет, её в стойла вскоре за это поставят.
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03.02.2021 13:10 Відповісти
А причем здесь Крым?! Крым - Украина.
Читаеш на руцком плёхо,да? Читай еще раз!
Притеснение и нарушение прав коренных народов и нацменьшин по родному языку на РФ.
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03.02.2021 19:58 Відповісти
ну для вас Украина, для крымчан Россия.
хрен вас разберешь...
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04.02.2021 02:41 Відповісти
Есть ООН - лаптям пофиг. У них свояцивилизация. ***** сказал - отдельная! С фюрером будеш спорить?
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04.02.2021 09:38 Відповісти
Да ладно ПАСЕ нужна РФ, недаром они в прошлом году вернули им полномочия.
Все же от РФ зависит многое в Европе.
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03.02.2021 13:07 Відповісти
 
 