Билецкий рассказал, почему "Мотор Сич" нужно вернуть в государственную собственность

Украина должна вернуть в государственную собственность предприятие "Мотор Сич" как важный объект военно-промышленного комплекса, имеющий широкий круг связей на международной арене и способный приносить прибыль в государственный бюджет.

Об этом заявил лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий в своем Тelegram-канале.

"Во-первых, мы сохраним одно из четырех предприятий военно-промышленного комплекса нашей страны. Во-вторых, это все-таки наше окно в экономический мир, потому что предприятие сейчас имеет контракты со 100 странами мира. В-третьих, это выгодно, потому что предприятие прибыльное. За 10 месяцев 2020 года, то есть во время коронакризиса, они показали 920 млн грн прибыли. Пусть эта прибыль остается в бюджете Украины", - считает Билецкий.

Также Билецкий заявил, что не разделяет скепсиса относительно государственного управления такими объектами и обратился к примеру государственной компании Temasek, которая является "стержнем сингапурской экономики".

"Если в стране нашлись деньги на "велике крадівництво" Зеленского, 89 млрд грн в 2021 году, неужели мы не можем найти несколько миллиардов гривен для того, чтобы выкупить предприятие, которое сохранит Украине технологии, обеспечит потребности нашей армии и принесет нам прибыль?" - считает Билецкий.

Как сообщалось ранее, 28 января СНБО наложила санкции на китайских инвесторов ПАО "Мотор Сич". 31 января в Запорожье должно было состояться внеочередное общее собрание АО "Мотор Сич", инициированное китайскими инвесторами и украинским бизнесменом Александром Ярославским, но оно было сорвано Службой безопасности Украины.