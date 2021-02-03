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Білецький розповів, чому "Мотор Січ" потрібно повернути у державну власність

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Білецький розповів, чому

Україна має повернути у державну власність підприємство "Мотор Січ" як важливий об’єкт військово-промислового комплексу, що має широке коло зв'язків на міжнародній арені і здатний приносити прибутки до державного бюджету.

Про це заявив лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький у власному Тelegram-каналі.

"По-перше, ми збережемо одне із чотирьох підприємств військово-промислового комплексу нашої країни. По-друге, це все-таки наше вікно в економічний світ, тому що підприємство зараз має контракти зі 100 країнами світу. По-третє, це вигідно, бо підприємство прибуткове. За 10 місяців 2020 року, тобто в час коронакризи, вони показали 920 мільйонів грн прибутку. То хай цей прибуток залишається в бюджеті України", – вважає Білецький.

Також Білецький заявив, що не поділяє скепсису щодо державного управління такими об’єктами і звернувся до прикладу державної компанії Temasek, яка є "стрижнем сінгапурської економіки".

"Якщо в країні знайшлися гроші на "велике крадівництво" Зеленського, 89 млрд грн у 2021 році, невже ми не можемо знайти декілька мільярдів гривень для того, щоб викупити підприємство, яке збереже Україні технології, забезпечить потреби нашої армії й принесе нам прибуток?", - вважає Білецький.

Як повідомлялося раніше, 28 січня РНБО наклала санкції на китайських інвесторів ПАТ "Мотор Січ". 31 січня у Запоріжжі мали відбутись позачергові загальні збори АТ "Мотор Січ", ініційовані китайськими інвесторами та українським бізнесменом Олександром Ярославським, але вони були зірвані Службою безпеки України.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
чтобы вы понимали ЗА КИТАЕМ СТОИТ РОССИЯ вот и вся ПРАВДА И СУТЬ напрямую Россия купить у нас не может вот и нашли подельников китаезов желторотых сученных.. вы думаете почему нет резкой критики Политбюро Китая главного акционера всей экономики страны там РАСТСРЕЛИВАЮТ и если в тему впишутся США а так оно и будет то тех кто пытается пудрить мосхи просто в Китае расстреляют за коррупцию..взятка то от России там весьма огромна..продавцы от Украины- по сути подельники в терроризме и им прямая дорога в Гуантанамо...они сученные это прекрасно понимают тормозят китаезам не за гроши а за страх собственной жизни..поняли идиоты что взять взятку гарно...а то что взял за предательство то в какую тему вписался продать завод врагу в годы войны это моветон во всех странах и итог один.... стенка и команда пли... потому что это спецоперация продать России через Китай Мотор Сич вывезти оборудование станки чертежи они вывезли один заводик с Донбасса подразделение Мотор Сич станки которые вытачивали детальки для винтов и двигателей МИ собрали за Уралом а оно не работает руки растут из оппы.. ТОМУ РОССИИ КУКИШ ВМЕСТЕ С КИТАЕМ.....
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03.02.2021 11:13
+3
Там прибыли раньше были по 5 - 7 миллиардов в год в гривне...51% контрольный пакет оставить за Украиной....Хотя бы это нужно сделать....
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03.02.2021 11:01
+3
Усі великі підприємства аерокосмічної галузі у нас державні - Антонов, Авіант, Південмаш, авіаремонтні заводи. Усі, крім МоторСічі, яку мутно приватизували ще мабуть при Кучмі...
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03.02.2021 11:06
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вернуто то Мотор Сич в госсобственность можно, повыкупать за немысимые деньги их акции, сделать 100% пакет государства, а кто им денег на жизнь и заказы на производство давать будет? уруський? это вряд ли
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03.02.2021 10:58 Відповісти
Та вони і так мають свою частину ринку. Їм просто треба не заважати, як і всім держ підприємствам.
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03.02.2021 11:48 Відповісти
Ты кто такой?
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03.02.2021 10:59 Відповісти
Там прибыли раньше были по 5 - 7 миллиардов в год в гривне...51% контрольный пакет оставить за Украиной....Хотя бы это нужно сделать....
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03.02.2021 11:01 Відповісти
чтобы вы понимали ЗА КИТАЕМ СТОИТ РОССИЯ вот и вся ПРАВДА И СУТЬ напрямую Россия купить у нас не может вот и нашли подельников китаезов желторотых сученных.. вы думаете почему нет резкой критики Политбюро Китая главного акционера всей экономики страны там РАСТСРЕЛИВАЮТ и если в тему впишутся США а так оно и будет то тех кто пытается пудрить мосхи просто в Китае расстреляют за коррупцию..взятка то от России там весьма огромна..продавцы от Украины- по сути подельники в терроризме и им прямая дорога в Гуантанамо...они сученные это прекрасно понимают тормозят китаезам не за гроши а за страх собственной жизни..поняли идиоты что взять взятку гарно...а то что взял за предательство то в какую тему вписался продать завод врагу в годы войны это моветон во всех странах и итог один.... стенка и команда пли... потому что это спецоперация продать России через Китай Мотор Сич вывезти оборудование станки чертежи они вывезли один заводик с Донбасса подразделение Мотор Сич станки которые вытачивали детальки для винтов и двигателей МИ собрали за Уралом а оно не работает руки растут из оппы.. ТОМУ РОССИИ КУКИШ ВМЕСТЕ С КИТАЕМ.....
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03.02.2021 11:13 Відповісти
Это сарказм или уровень дебильности достиг 99999 уровня? Реально помешанные параноики.
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03.02.2021 11:17 Відповісти
Он все правильно пишет. Летают "моторовские" инженеры производство запускать.по Китаям и рашкам.
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03.02.2021 11:21 Відповісти
Китай никогда не уважал Россию....они всегда знали ей цену...Даже когда Мао Цзэдун приехал в СССР к Сталину -он не поставил свою подпись рядом с подписью Сталина на договоре - считал это унижением - подписался другой Китаец....Китай сильное государство в 10 раз мощнее России по экономике....Так что за Китае стоит токо КИТАЙ.....а Россия уже строит свои двигатели....На что не может построить им Китай продает( он производит почти все сам)....
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03.02.2021 11:23 Відповісти
ну ну...
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03.02.2021 11:24 Відповісти
Что ну-ну? Китай УЖЕ забрал часть ********. Он не в 10, а в 20 раз сильнее ******** и ее тупой армии.
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03.02.2021 12:20 Відповісти
Ну так нахрена тоді Китаю "МоторСіч"? Конкурентів шоб не було?
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03.02.2021 11:34 Відповісти
Качество...В Украине очень качественное производство....Ни Россия ни Китай не делает двигатели лучше...Валяется такое предприятие - можно украсть за копейки - почему бы и не забрать...Китай это и сделал почти...Если б не США то забрал бы...
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03.02.2021 11:41 Відповісти
це як було із знаменитими англійськими заводами Rover - конвейєри перевезти до китаю, але оскільки торгову марку їм не продали, то китайські автівки випускаються під маркою Roewe
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03.02.2021 12:05 Відповісти
Давно вже навпаки. ерефія давно стала сателітом Китаю і виконує його забаганки. Якщо ***** рипнеться проти то, про геополітику, як і про існування ерефії він забуде назавжди.
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03.02.2021 11:50 Відповісти
От кого я точно не збираюся ні читати, ні коментувати- так це оце непорозуміння.
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03.02.2021 11:03 Відповісти
Усі великі підприємства аерокосмічної галузі у нас державні - Антонов, Авіант, Південмаш, авіаремонтні заводи. Усі, крім МоторСічі, яку мутно приватизували ще мабуть при Кучмі...
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03.02.2021 11:06 Відповісти
Після цього "шкандаля" Мотор Січі прийде гаплик. Звісно що не одразу, але китайці цього так не залишать. Америка ж нічого конкретного в плані розвитку підприємства не запропонує, і залишиться тільки внутрішній ринок, де буде роботи тільки підфарбовувати старі Мі2 та Мі8. А зважаючи на традиції "гідної" Оплати праці робітників та ринкового жалованія усіляких членів наглядових рад та манагєрів, темпи "рехворміроіванія" можуть переплюнути найтурборежимніші турборежими.
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03.02.2021 11:07 Відповісти
Кто мешал богуслаеву осваивать новые рынки?
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03.02.2021 11:16 Відповісти
Он как раз и есть корень всех проблем !
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03.02.2021 11:36 Відповісти
Там на "моторе" целая банда таких.
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03.02.2021 11:51 Відповісти
Їй гаплик з такими керовніками прийшов би і так... Хто дохтор Богуслаєву, що він не розвивав підприємство???
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03.02.2021 11:24 Відповісти
Дохтор йому псіхіатр щоб лікував його від паталогічной жадібності.
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03.02.2021 11:29 Відповісти
На зоні йому проведуть психологічну корекцію.
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03.02.2021 11:52 Відповісти
Самое главное на предприятии - мозги,а не кавалеристы с шаблей наголо.Никто не хочет париться над сопроматом,термодинамикой и другими прикладными науками.А управлять пытаются все,даже историки -недоучки.Есть у нас Радбез,и он должен осуществлять экспортный контроль стратегических предприятий.На госденьги ,выделямые стратегическим ,предприятиям, .садятся контролёры из МО и СБУ.Так было.Не избежать коррупции,но чтобы этого не допустить и есть Радбез.
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03.02.2021 11:07 Відповісти
С начала всё просрали, а сейчас будут объяснять, что так жить нельзя.
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03.02.2021 11:07 Відповісти
Как вы задолбали этим "************",тролли кацапские. Ты хоть вокруг себя посмотри в своей Костроме. Ну ты ж в говне по уши.))
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03.02.2021 11:10 Відповісти
Амеры перебили китайцев. Вот и всё. Что будет дальше? Кто знает. Пока что выгоднее иметь союзниками США чем Китай. Тех узкоглазых хрен поймёшь. Вернее там все давно понятно. Желтомордый расизм там цветет и пахнет. Гитлер в гробу переворачивается.
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03.02.2021 11:08 Відповісти
Билецкий метит в директора? Да, тут можно неплохо прибарахлиться, внукам хватит.
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03.02.2021 11:09 Відповісти
рошен тоже нужно вернуть государству...
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03.02.2021 11:09 Відповісти
Да сколько ж тебе пэтя в штаны будет срать?? Лепи уже что-то.
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03.02.2021 11:12 Відповісти
Нужно все отобрать и поделить!
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03.02.2021 11:11 Відповісти
Маск сейчас -главный подрядчик Пентагона.Он со товарищи привели почти к 0 Роскосмос,Газпром,Роснефть и тд.И это не Билецкий!
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03.02.2021 11:11 Відповісти
Якщо Мотор-Січ працює і приносить прибуток, а не є дотаційним трупом - то питань не мало б виникати. Хіба комусь муляє.
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03.02.2021 11:13 Відповісти
Раньше "мотор" приносил прибыль.
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03.02.2021 11:18 Відповісти
А сейчас что? Все дотационные предприятия должны быть возвращены государству. Потому что они банкроты.
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03.02.2021 11:21 Відповісти
Ну они не банкроты. Завод так-сяк на плаву держится. богуслаев жадный хитропопый дед, который искусственно завышал затраты на производство, выводя таким образом деньги с завода. И то получалась прибыль. а теперь количество заказов от рашки сократилось и завод стал на подсос.
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03.02.2021 11:27 Відповісти
Значит завод не развивался 30 лет, осколок СССР. Смысл в заводе, который не может перестроить производство на другие рынки. Тогда он и государству не особенно нужен. Ценность его - что дает работу людям и платит налоги. Государство Украина не те руки и не при той голове, чтобы могло что-нибудь оживить. Там скорее выход - чтоб брали кредит под альтернативное производство.
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03.02.2021 11:36 Відповісти
Мерзкая гадючья рашистско-ватные пропагандоны всегда приплетает Украину ко всем неприятностям. Не очень умные люди подхватывают этот вой и кричат про "не та страна, не то государство, не та голова, не те руки" сами распространяя это дерьмо на радость рашистских пропагандонов.
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03.02.2021 12:07 Відповісти
ты же и есть мерзкая тупая тварь
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03.02.2021 12:14 Відповісти
вот и вскрылась консерва
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03.02.2021 12:16 Відповісти
и завоняла через молдавский прокси
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03.02.2021 12:18 Відповісти
Не я только что внушал что "Украина никчемная страна"
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03.02.2021 12:19 Відповісти
всегда говорю, что яма - это яма.
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03.02.2021 12:22 Відповісти
В країні війна а стратегічними підприємствами оборони тупі владарі підтирають сідниці. Це вже повинне бути трибунал тим хто продав, або не забезпечив фінансування таким заводам як Моторсіч, Антонова, судно і танкозаводи тощо. Мова йде про цілі школи спеціалістів і робітників. Це не в носі копирсатись, а потрібні десятиліття щоб їх виростити.
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03.02.2021 11:14 Відповісти
Мотор-Сич угрожает национальной безопасности США,заявил Госсекретарь США Блинкэн...,что буде дальше догадайтесь с одного раза... Білецький розповів, чому "Мотор Січ" потрібно повернути у державну власність - Цензор.НЕТ 2178 Білецький розповів, чому "Мотор Січ" потрібно повернути у державну власність - Цензор.НЕТ 6806
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03.02.2021 11:14 Відповісти
Как только чтото касается распределения денег и контроля, то Билецкий вылазит тут как тут.
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03.02.2021 11:15 Відповісти
3 миллиарда баксов и он ваш
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03.02.2021 11:15 Відповісти
Білецький розповів, чому "Мотор Січ" потрібно повернути у державну власність - Цензор.НЕТ 2890
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03.02.2021 11:15 Відповісти
Ну что ж. Если он такой специалист, пусть расскажет, зачем надо гробить свою энергетику и импортировать электрику из Белоруссии(читай, России)?
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03.02.2021 11:16 Відповісти
Мавзолейные Хмыри ХВС вам а не Мотор-Сич Білецький розповів, чому "Мотор Січ" потрібно повернути у державну власність - Цензор.НЕТ 7611
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03.02.2021 11:16 Відповісти
Все это, ну вот это самое, как-бы - отдать Илону Маску.
И взять честное слово - это будет в тыщу раз надежней чем сотни бумаг с печатками от красножопых руснявых или даже от Китая.
И прибыль будет напрямую в казначейство или как там сейчас именуют, а не - сперва прокладкам, потом тампаксам, потом нац*цюрникам, а потом капнет в бюджет, да и то с с*филисом Білецький розповів, чому "Мотор Січ" потрібно повернути у державну власність - Цензор.НЕТ 8083 Білецький розповів, чому "Мотор Січ" потрібно повернути у державну власність - Цензор.НЕТ 9576
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03.02.2021 11:17 Відповісти
Маску треба Південмаш віддавати, де і зараз зббирають компоненти американських ракет Антарес...
Тим більше Маск колись прямо сказав, що до появи його ракет продукція Південмашу була найкрутішою у світі...
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03.02.2021 11:26 Відповісти
Ясно шо когда отдать норм. бизнесу предприятие, то оно будет прибыльное. А не как совковое мышление - ниатдадим, будем там лучше ложки и ложки выпускать(которые никому не упали), вот тогда все нас станут уважать(за то что дураки)
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03.02.2021 11:49 Відповісти
Викорінити зрадників!!! У ВЛАДІ, в АРМІЇ, в ЕКОНОМІЦІ, в УРЯДІ, НАУЦІ, ШКОЛІ,...!!!
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03.02.2021 11:22 Відповісти
ок КЭП
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03.02.2021 11:23 Відповісти
Не тільки Мотор Січ!
А також всі Стратегічні для Держави підприємства і розігнати корумпованну "НафтоГазюку" та "наглядові ради"!
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03.02.2021 11:31 Відповісти
Можно не выкупать, посадить с конфискацией бугуслаева , за сотрудничество с акупантами ! И денег тратить не надо будет и важная компания останится у государства !
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03.02.2021 11:34 Відповісти
опа главная жена завещала))) тварь продажная
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03.02.2021 11:35 Відповісти
Зачем властям эта головная боль. Придется возиться с этим заводом, и отвечать за все.
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03.02.2021 11:38 Відповісти
Согласен с Билецким на все 100%. Давно об этом говорил. Только акции выкупать не надо. А надо принять отдельный закон о национализации особо важных предприятий , обеспечивающих обороноспособность страны , и доведенных их хозяевами до цугундера.
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03.02.2021 12:13 Відповісти
ефесбешна жона ниє не випадково. мабуть хтось із свинособак кинув оком на мотор
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03.02.2021 13:57 Відповісти
 
 