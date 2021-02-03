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Новости Общество
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ГОК (45) Кривой Рог (1128)

Южный ГОК практически прекратил вредные выбросы в атмосферу, - пресс-служба предприятия

Новости Цензор.НЕТ Общество

Южный ГОК практически прекратил вредные выбросы в атмосферу, - пресс-служба предприятия

Южный горно-обогатительный комбинат ликвидировал агломерационный передел, чем на 96% сократил выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Об этом пишет uaprom.info со ссылкой на пресс-службу предприятия. Таким образом в Кривом Роге улучшится экологическая ситуация, передает Обозреватель.

"Ликвидация агломерационного передела на Южном комбинате, в первую очередь, соблюдение законодательства Украины о переходе к европейским экологическим стандартам. Важно, чтобы предприятие выпускало высокомаржинальную продукцию с минимальными последствиями для окружающей природной среды. Закрытие цеха – шаг на пути к созданию экологически чистого предприятия", – прокомментировал генеральный директор АО "ЮГОК" Константин Федин.

Наблюдательный совет ГОКа, как пишет издание, утвердил закрытие производства в сентябре 2020 года, а в феврале 2021 года подрядная организация приступит к демонтажу оборудования, зданий и сооружений.

Агломерационный цех прекратил выпуск железорудного сырья в октябре 2019 года. Причина – консервация доменного передела на Днепровском металлургическом заводе. Южный ГОК поставлял на предприятие 95% выпущенного агломерата. С учетом долгосрочных планов развития наблюдательный совет комбината решил не возобновлять работу цеха. Сотрудников перевели на работу в другие структурные подразделения.

В будущем на месте агломерационного цеха планируется построить фабрику окомкования. Цель – выпуск DR окатышей с содержанием железа более 67%.
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Люди, скажіть правду - агломерація, один з найстаріших та економічно не доцільних в ********* світі процесів збагачення залізної руди..... МОЛОДЦІ, що нарешті закрили!!!!!!! Це було просто викликом часу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.02.2021 14:05 Ответить
Рінат Лєонідич практічєскі нє іспускаєт запахів
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03.02.2021 14:13 Ответить
Вот теперь свое внимание плавно переносите на Лакшми Миттала, владельца Арселора и практически вечного лидера по выбросам не только в Кривом Рогу, но и во всей украине.
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03.02.2021 19:46 Ответить
Та канечна. А взрывы в карьерах учли?....или это не экология. А неприкрытые терриконы????
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03.02.2021 15:48 Ответить
А Вы в карьере живёте? А на "неприкрытые терриконы" (хотя это не терриконы) высаживают травянистые растения, кустарники и деревья, плюс поливают.
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03.02.2021 22:39 Ответить
Кто их поливает??? А вы на Югоке живете? ....в каком районе?
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04.02.2021 06:13 Ответить
Постепенное изменение экологической ситуации ощущается.
В последнее время развелось очень много белок.
Даже если деревья не сильно плотно посажены, белки есть.
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03.02.2021 16:01 Ответить
При такой жизни и количестве выпиваемого алкоголя населением, учащенное появление белок отнюдь не удивительно.))) Уверяю, что дальше будет чаще и количество белок будет только расти, а психиатрия может даже не справляться.)))
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03.02.2021 19:51 Ответить
"Таким образом в Кривом Роге улучшится экологическая ситуация" - с таким утверждением Обозреватель явно поспешил. ЮГОК молодцы, но над городом висит огромнейшая туча Арселора. Благодаря ему, улучшений криворожцы явно не заметят.)))
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03.02.2021 19:49 Ответить
Да у них и так в принципе в общей массе было немного, там у АМКР львиная доля всех выбросов по городу, больше чем у всех остальных предприятий вместе взятых, причём в разы. Но всё равно хорошо, сделали вклад в экологию.
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03.02.2021 22:37 Ответить
хоть людей на улицы не выгнали - это главное. в наше время остаться без работы - это опа полная...
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04.02.2021 05:15 Ответить
 
 