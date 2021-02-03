УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9129 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
1 708 11
ГЗК (49) Кривий Ріг (811)

Південний ГЗК практично припинив шкідливі викиди в атмосферу, - пресслужба підприємства

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Південний ГЗК практично припинив шкідливі викиди в атмосферу, - пресслужба підприємства

Південний гірничо-збагачувальний комбінат ліквідував агломераційний переділ, чим на 96% скоротив викиди забруднювальних речовин в атмосферу.

Про це пише uaprom.info із посиланням на пресслужбу підприємства. Таким чином, у Кривому Розі покращиться екологічна ситуація, передає Обозреватель.

"Ліквідація агломераційного переділу на Південному комбінаті, насамперед дотримання законодавства України про перехід до європейських екологічних стандартів. Важливо, щоб підприємство випускало високомаржинальну продукцію з мінімальними наслідками для навколишнього природного середовища. Закриття цеху – крок на шляху до створення екологічно чистого підприємства", – прокоментував генеральний директор АТ "Південний ГЗК" Костянтин Федін.

Наглядова рада ГЗК, як пише видання, затвердила закриття виробництва у вересні 2020 року, а в лютому 2021 року підрядна організація приступить до демонтажу обладнання, будівель і споруд.

Агломераційний цех припинив випуск залізорудної сировини в жовтні 2019 року. Причина – консервація доменного переділу на Дніпровському металургійному заводі. Південний ГЗК поставляв на підприємство 95% випущеного агломерату. З урахуванням довгострокових планів розвитку наглядова рада комбінату вирішила не відновлювати роботу цеху. Співробітників перевели на роботу в інші структурні підрозділи.

У майбутньому на місці агломераційного цеху планується побудувати фабрику огрудкування. Мета – випуск DR окатишів із вмістом заліза понад 67%.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Люди, скажіть правду - агломерація, один з найстаріших та економічно не доцільних в ********* світі процесів збагачення залізної руди..... МОЛОДЦІ, що нарешті закрили!!!!!!! Це було просто викликом часу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
03.02.2021 14:05 Відповісти
Рінат Лєонідич практічєскі нє іспускаєт запахів
показати весь коментар
03.02.2021 14:13 Відповісти
Вот теперь свое внимание плавно переносите на Лакшми Миттала, владельца Арселора и практически вечного лидера по выбросам не только в Кривом Рогу, но и во всей украине.
показати весь коментар
03.02.2021 19:46 Відповісти
Та канечна. А взрывы в карьерах учли?....или это не экология. А неприкрытые терриконы????
показати весь коментар
03.02.2021 15:48 Відповісти
А Вы в карьере живёте? А на "неприкрытые терриконы" (хотя это не терриконы) высаживают травянистые растения, кустарники и деревья, плюс поливают.
показати весь коментар
03.02.2021 22:39 Відповісти
Кто их поливает??? А вы на Югоке живете? ....в каком районе?
показати весь коментар
04.02.2021 06:13 Відповісти
Постепенное изменение экологической ситуации ощущается.
В последнее время развелось очень много белок.
Даже если деревья не сильно плотно посажены, белки есть.
показати весь коментар
03.02.2021 16:01 Відповісти
При такой жизни и количестве выпиваемого алкоголя населением, учащенное появление белок отнюдь не удивительно.))) Уверяю, что дальше будет чаще и количество белок будет только расти, а психиатрия может даже не справляться.)))
показати весь коментар
03.02.2021 19:51 Відповісти
"Таким образом в Кривом Роге улучшится экологическая ситуация" - с таким утверждением Обозреватель явно поспешил. ЮГОК молодцы, но над городом висит огромнейшая туча Арселора. Благодаря ему, улучшений криворожцы явно не заметят.)))
показати весь коментар
03.02.2021 19:49 Відповісти
Да у них и так в принципе в общей массе было немного, там у АМКР львиная доля всех выбросов по городу, больше чем у всех остальных предприятий вместе взятых, причём в разы. Но всё равно хорошо, сделали вклад в экологию.
показати весь коментар
03.02.2021 22:37 Відповісти
хоть людей на улицы не выгнали - это главное. в наше время остаться без работы - это опа полная...
показати весь коментар
04.02.2021 05:15 Відповісти
 
 