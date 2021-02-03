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Новости Общество
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Суды начали привлекать Кабмин к ответственности за долги в "зеленой" энергетике

Новости Цензор.НЕТ Общество

Суды начали привлекать Кабмин к ответственности за долги в

Предприятия зеленой энергетики подали иски о невыполнении государством своих обязанностей по оплате за произведенную зеленую электроэнергию, и суды начали привлекать в качестве ответчика Кабинет Министров Украины, как сторону, подписавшую меморандум с инвесторами в возобновляемую энергетику.


Об этом свидетельствует информация Единого государственного реестра судебных исков компании "Фора С" (Тернопольская обл.), которая подала иск против госпредприятия "Гарантированный покупатель" с требованием выплатить 13 млн гривен долга.


В реестре дела указывается, что правительство достигло компромиссных договоренностей и заключило меморандум с инвесторами в возобновляемую энергетику, чтобы решить вопрос своевременности оплаты за произведенную "зеленую" энергию.
"Указанный меморандум предусматривает, что государство обеспечивает своевременное осуществление расчетов с производителями, которые используют альтернативные источники энергии как того требует Закон Украины" Об альтернативных источниках энергии "", - говорится в материалах дела Хозяйственного суда г. Киева.


"Таким образом, учитывая предмет и основания данного иска, суд считает необходимым привлечь Кабинет Министров Украины и Министерство энергетики Украины к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика", - указано в постановлении суда.


Подготовительное заседание по делу состоится 23.02.21 в 12:15 .
Напомним, правительство в декабре 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.


Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. В то же время НКРЭКУ решила утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность.
16 декабря НКРЭКУ отправила "гарантированному покупателю" письмо с рекомендацией перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн компании "Энергоатом".
По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным ими в июне 2020 года.
Чтобы решить финансовый кризис на рынке электроэнергии народные депутаты зарегистрировали законопроект №4624 о выпуске ОВГЗ для "Энергоатома" на сумму 7,3 млрд грн. Так, "Энергоатом" и предприятия возобновляемой энергетики получили отдельные источники погашения накопленных перед ними долгов.
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Топ комментарии
+3
Снова весь ковидный фонд с вакцинами уйдут Ахметке?
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03.02.2021 14:18
+3
При "кремком хозяйственнике" приняли закон про "зеленую энергетику" Дондауны знали, что нищий народ не кинется строить солнечные электростанции. Строили кто? Ахметов, фирташ, пинчук и иже с ними. Под себя и тарифы приняли, что б обдирать нищий бюджет законно..
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03.02.2021 14:27
+1
Фигня это, меморандум не финансовый документ.
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03.02.2021 14:24
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Снова весь ковидный фонд с вакцинами уйдут Ахметке?
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03.02.2021 14:18 Ответить
Суды начали привлекать Кабмин к ответственности
Даёшь новый -- безответственный Кабмин!
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03.02.2021 14:19 Ответить
При "кремком хозяйственнике" приняли закон про "зеленую энергетику" Дондауны знали, что нищий народ не кинется строить солнечные электростанции. Строили кто? Ахметов, фирташ, пинчук и иже с ними. Под себя и тарифы приняли, что б обдирать нищий бюджет законно.
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03.02.2021 14:26 Ответить
врешь **** как дышишь. Десятки тысяч частных станций люди настроили, около 30% всей установленной мощности в Украине.
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03.02.2021 21:22 Ответить
Фигня это, меморандум не финансовый документ.
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03.02.2021 14:24 Ответить
да, согласен. Потому в судах будут выбивать по полной цене, прописаной ранее в Законе, а не по той что ниже, в меморандуме)))
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03.02.2021 21:23 Ответить
а шоб суды не привлекали Кабмин к ответственности за долги в "зеленой" энергетике, надо поменять закон, делов то
людям меняют законы в худшую сторону, а шо "зеленые" особые?
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03.02.2021 14:27 Ответить
как ты можешь поменять Закон в котором давали гарантии до 2030 года? Любой международный суд за такое кидалово поставит раком тебя с таким "поменять закон"))))
Это тоже самое, что ты сегодня купил телефон, в котором гарантия прописана 1 год, а завтра приходишь его менять из-за поломки, а тебе говорят, сори, но мы поменяли гарантию на ноль дней)))
Кроме того, помимо Закона, с каждым зеленщиком заключали договор до 2030 года. Так что как ни крути зедебил, а платить надо будет по полной программе.
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03.02.2021 21:27 Ответить
При "кремком хозяйственнике" приняли закон про "зеленую энергетику" Дондауны знали, что нищий народ не кинется строить солнечные электростанции. Строили кто? Ахметов, фирташ, пинчук и иже с ними. Под себя и тарифы приняли, что б обдирать нищий бюджет законно..
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03.02.2021 14:27 Ответить
врешь **** как дышишь. Десятки тысяч частных станций люди настроили, около 30% всей установленной мощности в Украине.
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03.02.2021 21:27 Ответить
схема,по которой дондауны решили допилить и без того никакой бюджет Украины.Кто тут за них рвет жопу до сих пор,пусть ответят для всех читателей:сколько сотен миллионов долларов взяли в Укрэксимбанке братья клюевы для посторойки одной из первых солнечных электростанций в Украине,сколько вернули кредита государству и по какому тарифу,находясь в бегах и под санкциями, получают с нашего бюджета за зеленую электроэнергию.Остальные солнечные станции построил нам ахметов и по старой доброй традиции все расходы повесил на нас с вами через бюджет,конечно,чтобы срубить побольше и сразу приплел туда Катар и т.д. и т.п.Если дошло до суда-значит не могут поделить распил между ахметом и властью.
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10.04.2021 13:07 Ответить
 
 