Блокирование телерупоров кремлевской "пятой колонны" в Украине - единственный укрепляющий нацбезопасность шаг, сделанный командой Зеленского за два года, - Турчинов
Новости Цензор.НЕТ Общество
Руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов выразил надежду, что основной мотивацией вчерашнего решения СНБО была защита страны от российской информационной агрессии, а не падение рейтингов правящей партии и их электоральное пересечение с ОПЗЖ.
"Я всегда поддерживал жесткие действия в противостоянии информационной агрессии РФ, являющейся сверхважной составляющей гибридной войны против нашей страны. Наша команда запретила трансляцию в Украине российских телеканалов, работу информационных интернет-ресурсов и социальных сетей, установила вдоль линии фронта системы подавления сигналов российских и сепаратистских каналов, ведущих трансляцию с оккупированных территорий",- написал Турчинов в Фейсбуке.
"Решение Верховной Рады относительно наложения санкций на телеканалы из информационного пула кума Путина Медведчука было инициировано в конце 2018 депутатами фракции "Народный Фронт", "Блок Петра Порошенко" и "Самопомич". Это было правильное решение, которое имело целью обеспечить безопасность страны. Сложность его реализации заключалась, прежде всего, в правовой плоскости. Дело в том, что санкционный инструментарий по закону используется против иностранных юридических и физических лиц. Для резидентов и граждан Украины законодательством предусмотрен единственный случай - участие в террористической деятельности, включая ее финансирование.
Был и другой проблемный аспект - начались президентские выборы и Порошенко стали обвинять в желании уничтожить средства массовой информации, принадлежащие его политическим оппонентам. Для того, чтобы снять общественное напряжение и остаться в правовом поле, Службе безопасности Украины было поручено собрать доказательства участия в террористической деятельности физических и юридических лиц, которые стояли за пророссийскими телеканалами. Это должно быть быть реализовано в конкретных уголовных делах, стало бы основанием для применения санкций.
Выполнить эту задачу планировалось сразу после президентских выборов. Но победа на тех выборах Владимира Зеленского отложила реализацию этого решения на два года.
Надеюсь, что основной мотивацией вчерашнего решения СНБО была, все же, защита страны от российской информационной агрессии, а не падение рейтингов правящей партии и их электоральное пересечение с ОПЗЖ", - написал Турчинов.
Пожалуйста, подождите...
Да. Странно ожидать другое поведение от олигарха.
"И удар этот должен быть смертельным, иначе придет ответ, да такой, что мало не покажется."
Кому должен? поясните, пожалуйста.
"Нам оно надо, такие развлечения олигархов, или может правильнее было снести всю эту олигархическую пирамиду."
Правильнее с чьей точки зрения? Правда у каждого своя.
Правильнее - для неолигархов, средних и малых бизнесменов, стране в целом, поскольку олигархат - это коррупция. Везде. В конце концов это разъедает страну изнутри и рушит ее. И как следствие - для неолигархов, средних и малых бизнесменов, стране в целом, поскольку олигархат - это коррупция... И так по кругу.
Именно так действовала бригада Зе против бригады Пе. А перед этим, похоже, бригада Пе "лопухнулась" с добиванием бригады Зе.
"Правильнее - для неолигархов, средних и малых бизнесменов"
Странно ожидать от олигарха именну такую точку зрения. А все остальные пока не выросли, чтобы защищать свои интересы. Пока не выросли.
И рупорами кацапни они стали благодаря Зеленскому так что он сейчас просто немного застирует свое лайно.
Я просто гадаю наменкнули Клоуну что он в серьезном дерьме и что лучше не выделываться или еще нет!?
На самом деле основной мотивацией стала поставка ваЗЕлина от Байдена.
Надежды, Саня, юношей питают и юных дев воспламеняют...*)
Это всё падение рейтингов -- не более того -- на защиту страны даже не надейся.
Это твоя забота! (я надеюсь)
Коротше кажучи скоро дізнаємось що то було
Но то мне. Я - лысый хер с горы. А Владимир Александрович - Президент, Гарант Конституции, юрист.
А Конституция такая штука…
Закон напрямую говорит, что санкции могут применяться только к не гражданам Украины. И точка. Никаких «инших особ» я там не нашел - может, где-то и есть эта строчка в теле закона, или в каких-то подзаконных актах, но я не увидел.
А значит, все это запросто может быть оспорено в любом суде, даже ОАК не нужен, тут любой судья встанет на сторону собственника.
С другой стороны, Соня Кошкина вон пишет, что у команды есть стратегия по дальнейшему судебному сопротивлению. Ок, дай бог, коли так. Карты в руки. Если получится - где молодец, там молодец.
Но вот Volodymyr Ariev говорит, что дело даже и не в законе. А в том, что санкции привязаны к конкретному человеку, аватару Медведчука. А значит, достаточно сменить собственника каналов - и вопрос будет решен.
И вот тут мы подходим к главному. К системному решению проблем, а не мудовым штопаньям дырок на коленке.
Нужно изменение законодательства. То, о чем говорил проклятый барыга, который умел решать проблемы так, что не подкопаешься. Как минимум изменение закона о санкциях.
А затем - закон о коллаборантах. Чтобы там уже железобетонно - 1. Человек признается коллаборантом на тех-то и тех-то основаниях. 2. На коллаборанта накладываются какие угодно санкции, активы замораживаются, имущество конфискуется, он идет нахер, ссыте ему в суп. Всё, точка.
Как по мне, неплохо бы все это подкрепить законом об информационной безопасности в гибридной войне в воюющей стране (ага, ага, цензура, да) или иностранных агентах - но это уже факультативно. Но тут есть еще одно но. Что-то мне подсказывает, что если фотографы и тамады и примкнувший к ним собачий рот начнут разрабатывать закон о коллаборантах, то они примут такой закон, по которому коллаборантом будет признан, скажем, Ахтем Чийгоз. С формулировкой что-нибудь типа «имел отношения с оккупационными властями ФСИН». Ну или я, например. И использоваться он будет примерно так же. Про закон о цензуре вообще молчу. Ну его нахер, товарищ прапорщик.
Короче. Есть обоснованное предположение, что из всего этого все равно получится якась херня. Просто потому, что эта команда управленцев за два года еще ни разу не произвела ничего, кроме какой-то херни. С чего вдруг им изменять своим принципам в этот раз? Люблю людей, верных своим идеалам.
Владимир Александрович, как человек, служащий только одному божеству - своему собственному инфантильному нарциссизму - сейчас сорвет вал оваций, и уже через три дня, как восторги слыхнут, благополучно забьет на все это дело, как уже не имеющее для него никакой ценности - аплодисментов больше не будет, а вот дерьма предвидится вал. В том числе и со стороны междунуродного поля. Ну, потому что, да - Россия сейчас точно поднимет этот вопрос в каком-нибудь ПАСЕ и купленные сволочи и полезные идиоты там тоже поднимут вой.
"Выйди, розбийник". - "Не выйду". - "Ну, я сделал всё, что мог".
Но зато по крайней мере я сегодня порадовался новостям. Вот прям бальзам на душу. Ну хоть на денёчек! Безотносительно всего вышесказанного - если какие-нибудь полезные идиоты в самой Украине начнут сейчас выть про стандарты ВВС и свободу слова - ссыте им в суп.
Ваш террорист-фельетонист.
Аркадий Бабченко
проте це не змінює основну складову мессіджу - 4 фракції були оппозиційні минулій владі, "народний фронт" - займав якусь дивну позицію!
БПП не мав такої всеохоплюючої влади, як зараз має СН
при Порошенку у всіх гілках влади, комітетах, посадах - були оппозіційні до БПП партії!
а зараз що?
нічого дивного що "брату" з вашими поглядами так подобається куйло і той концлагєр, що воно організувало
Вангую, что, к сожалению, усилятся обстрелы в Донбассе. Это для начала...
да.. не густо
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
А те що блазень раз зробів щось вірно не робить його "лідером нації" , тим більше що є ще "наш" та "інтер" й 1+1 теж кажуть смердить, зоча я не дивлюсь ТВ то напевно не можу казати.
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Те ж саме тільки що на 112 (ютуб) сказав прокацапський політик Журавський. Він хоч і сволоч, але реаліст. Його попросили зробити прогноз щодо ситуації з прикриттям опезажопних телесмітників. То він сказав, шо діла не буде, - кацапам краще падать на дно і никаться подалі. Хоча, (він зітхнув) це незаконно. А шо робить, каже, - навіть у Європейському суді з прав людини провадження можуть іти роками. )))
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Згоден з Олександром Валентиновичем. Але цей крок був великою мірою вимушеним. Адже згідно з останніми соцопитуваннями, політично на перше місце вийшли опезажопніки. Звісно, Зеленський повинен був щось робити. Заборона сєпар-каналів, - це була найпростіша, але й найефективніша дія, яку міг зробити Зєлік.
P.S. Інше питання, - якщо "Блокування телерупорів кремлівської "п'ятої колони" в Україні" настільки правильний крок, то чому його не зробили Порошенко і Турчинов?
Відповідь на це питання я дав тут, - https://censor.net/ua/comments/locate/8/3245632/75589904
Це єдине, що зроблено Зеленським правильно