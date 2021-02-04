На Запорожской и Кураховской ТЭС произошло аварийное отключение
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Причиной аварийного отключения стало повреждение поверхности нагрева котлоагрегата. Это - нередкое нарушение в период высокой нагрузки.
Об этом сказано в сообщении информационного ресурса Токмакской гортеробщины, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня произошло аварийное отключение энергоблока № 1 Запорожской ТЭС и № 9 Кураховской ТЭС из-за повреждения поверхности нагрева котлоагрегата. Энергетики оперативно приступили к устранению технологического нарушения. После ремонта энергоблоки будут готовы к работе в энергосистеме.
Такое технологическое нарушение - нередкое явление для любой тепловой генерации, особенно в период высокой нагрузки", - сказано в сообщении.
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Чтобы сбалансировать систему, из ремонта досрочно вывели энергоблок № 10 Криворожской ТЭС. Также в сеть оперативно включили энергоблоки № 9 и 12 Бурштынской ТЭС и № 7 Добротворской ТЭС, которые по графику работать не должны были.
Ранее Цензор.НЕТ сообщил о том, что Энергодар и Днепрорудный Запорожской области остались без света, предположительно, из-за аварии.
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Elfes@Elfes_7 мин
Це все якийсь дивний вигляд має.
Спочатку йде збільшення навантаження на ТЕС (замість АЕС), потім малі запаси вугілля, постачання електроенергії з-за кордону, тепер ось це.
Гм, я нічого не пропустив?
Ви впевнені?
Тільки в аварійних випадках можна скидати пару на конденсатори байпасуя турбіну!
Про обмотки не слышал?
Монополія в дії (мабуть Зеленський йому теж на хвіст наступив)
Ви цікавилися, коли останній раз було запущено новий (********) тепловий блок?
У державі вже давно відсутня, хоч якась, розумна технічна політика.
Кухаркіни діти здаються геніями у порівнянні з теперішніми технічними розпорядниками!
Те саме буде й з керівними судомами держави по технічній політиці)