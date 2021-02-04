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На Запорожской и Кураховской ТЭС произошло аварийное отключение

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На Запорожской и Кураховской ТЭС произошло аварийное отключение

Причиной аварийного отключения стало повреждение поверхности нагрева котлоагрегата. Это - нередкое нарушение в период высокой нагрузки.

Об этом сказано в сообщении информационного ресурса Токмакской гортеробщины, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня произошло аварийное отключение энергоблока № 1 Запорожской ТЭС и № 9 Кураховской ТЭС из-за повреждения поверхности нагрева котлоагрегата. Энергетики оперативно приступили к устранению технологического нарушения. После ремонта энергоблоки будут готовы к работе в энергосистеме.

Такое технологическое нарушение - нередкое явление для любой тепловой генерации, особенно в период высокой нагрузки", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: На Запорожской ТЭС - авария, как минимум 2 города остались без света. ФОТО

Чтобы сбалансировать систему, из ремонта досрочно вывели энергоблок № 10 Криворожской ТЭС. Также в сеть оперативно включили энергоблоки № 9 и 12 Бурштынской ТЭС и № 7 Добротворской ТЭС, которые по графику работать не должны были.

Ранее Цензор.НЕТ сообщил о том, что Энергодар и Днепрорудный Запорожской области остались без света, предположительно, из-за аварии.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+15


Elfes@Elfes_7 мин

Це все якийсь дивний вигляд має.
Спочатку йде збільшення навантаження на ТЕС (замість АЕС), потім малі запаси вугілля, постачання електроенергії з-за кордону, тепер ось це.
Гм, я нічого не пропустив?
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03.02.2021 22:17
+8
пора национализацию проводить, раздеть ахметова надо было еще давно
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03.02.2021 22:22
+6
Тіль НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ взад!!
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03.02.2021 22:20
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Правила форума Совет форумчан
Хуже не будет ???
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03.02.2021 22:17 Ответить
То-ли еще будет о йо йой?
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03.02.2021 22:48 Ответить


Elfes@Elfes_7 мин

Це все якийсь дивний вигляд має.
Спочатку йде збільшення навантаження на ТЕС (замість АЕС), потім малі запаси вугілля, постачання електроенергії з-за кордону, тепер ось це.
Гм, я нічого не пропустив?
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03.02.2021 22:17 Ответить
Все нічого, аби в цій суєті нічого на АЕС не сталося, поки всі займаються вугіллям.
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03.02.2021 22:20 Ответить
Давно вже слід в умовах гибридної агресії застосувати націоналізацію стратегічних галузей (енергосектору - в першу чергу)! (ІМХО)
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03.02.2021 22:45 Ответить
АЕС це вам не іграшка з пультиком і бігунком більше-менше. Якщо блок дає 1 МВт, то саме стільки він і дає і ніяк це не відрегулюєш. Не можна збільшити-зменшити навантаження на АЕС. Тому й палиться вугілля на ТЕС - для балансування. Інша справа, що аж 5 блоків АЕС в ремонті, тут багато косяків ще від пані екс-міністра енергетики Олі Буславець і її зоряної команди.
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03.02.2021 22:52 Ответить
На АЭС тепловую мощность можно регулировать в определенных пределах, а электрическую - в довольно широких.
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03.02.2021 23:09 Ответить
Різницю між теплової і електричної потужності куди?
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03.02.2021 23:22 Ответить
Воду у Дніпрі гріють, крокодилів там розводять, з іх шкіри коштовні речі шиють і так збільшують прибутковість АЕС, ви що, не в курсі???
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03.02.2021 23:45 Ответить
???
Ви впевнені?

Тільки в аварійних випадках можна скидати пару на конденсатори байпасуя турбіну!
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03.02.2021 23:48 Ответить
Да пусть себе крутится хоть даже и вхолостую.
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04.02.2021 01:00 Ответить
Холостого у турбіни немає! В рознос ідуть мережі, плавляться провода.
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04.02.2021 01:07 Ответить
Какие провода, какие сети, если турбина электрически отключена?
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04.02.2021 01:13 Ответить
Как ты ротор от статора отключиш у вращающейся турбины?
Про обмотки не слышал?
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04.02.2021 11:44 Ответить
Кретин. С меня хватит.
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04.02.2021 12:49 Ответить
Тому й палиться вугілля на ТЕС.... А ви, впевнені, що вугілля? Як палити те, чого не має? На Запорізькій і Курахівській ТЕС сталося аварійне відключення, - Центренерго - Цензор.НЕТ 2459
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04.02.2021 00:29 Ответить
Зелёная энергетика - разбаланс энергосистемы
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03.02.2021 23:01 Ответить
Ахметов приватизував АО "Дніпроенерго" десь у 2006-2008 роках.
Монополія в дії (мабуть Зеленський йому теж на хвіст наступив)
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04.02.2021 01:05 Ответить
Вугілля з окупованих шахт не відділили снаряди від антрациту.
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03.02.2021 22:19 Ответить
Тіль НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ взад!!
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03.02.2021 22:20 Ответить
пора национализацию проводить, раздеть ахметова надо было еще давно
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03.02.2021 22:22 Ответить
все эти покупки электроэнергии у россии зеленским до хорошего не приведут это точно..
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03.02.2021 22:23 Ответить
Ооо понеслось. На Запорожской и Кураховской ТЭС произошло аварийное отключение, - Центрэнерго - Цензор.НЕТ 8588
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03.02.2021 22:26 Ответить
В Енергодарі горить знатно.
На Запорожской и Кураховской ТЭС произошло аварийное отключение, - Центрэнерго - Цензор.НЕТ 1819
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03.02.2021 22:26 Ответить
На Запорожской и Кураховской ТЭС произошло аварийное отключение, - Центрэнерго - Цензор.НЕТ 634
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03.02.2021 22:28 Ответить
Суркис собрался блокчейны майнить на Центроэнерго, уже и специально-обученного афериста Гинзбурга зарядил...
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03.02.2021 22:42 Ответить
На Запорожской и Кураховской ТЭС произошло аварийное отключение, - Центрэнерго - Цензор.НЕТ 6809
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03.02.2021 22:46 Ответить
На Запорожской и Кураховской ТЭС произошло аварийное отключение, - Центрэнерго - Цензор.НЕТ 8279
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03.02.2021 22:46 Ответить
То виходить що на АЕС немає резервних блоків. А на ТЕС 14 генераторів на аварійному ремонті, а 7 зупинили через відсутність палива.Як цю зиму протянути?Можуть бути непередбачуванні наслідки.
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03.02.2021 23:06 Ответить
Більшість теплових блоків зношено на 80-90%.

Ви цікавилися, коли останній раз було запущено новий (********) тепловий блок?
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03.02.2021 23:55 Ответить
это не связано с отключением каналов мертвечука ???
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03.02.2021 22:59 Ответить
Це зв"язано з дебільною прихватизацією і відсутністю в державі притомної технократичної еліти.
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03.02.2021 23:09 Ответить
Ви, будьласка, доводьте думку до кінця!

У державі вже давно відсутня, хоч якась, розумна технічна політика.

Кухаркіни діти здаються геніями у порівнянні з теперішніми технічними розпорядниками!
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03.02.2021 23:59 Ответить
Ольгинцы вырвались на свободу и полилась пропагенда сраными реками.
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03.02.2021 23:13 Ответить
какая нахрен высокая нагрузка, из-за чего
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03.02.2021 23:23 Ответить
А де ж сонячна та вітрова генерація, за яку ми скажені гроші платимо? Так отож...
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03.02.2021 23:47 Ответить
експерд?
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04.02.2021 00:33 Ответить
Энергетические об объекты необходимо срочно реприватизировать иначе барыга ахметка своей тупостью, жадностью приведет к очень серьезным авариям. Отключение от электроэнергии целого региона и такого города как Энергодар это уже не шутки, а угроза национальной безопасности. Этим вопросом срочно должно заняться СБУ. Ахметка давно оборзел. На тепловых ремонты не производяться, оборудование не меняется на новое. Старые дыры латают отработаными запчастями. Если власть не решит этот вопрос немедленно быть беде. В 2 км от Запорожской ТЭС находяться 6-ть блоков Запорожской АЭС. Заметьте самой крупной АЭС в Европе. И если такие аварии затронут АЭС на территории Европы будет черное пятно.
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03.02.2021 23:48 Ответить
Ви державну політику підтримуєте?

Те саме буде й з керівними судомами держави по технічній політиці)
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04.02.2021 00:02 Ответить
Переведіть, будь- ласка.
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04.02.2021 01:41 Ответить
 
 