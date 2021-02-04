На Запорізькій і Курахівській ТЕС сталося аварійне відключення
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Причиною аварійного відключення стало пошкодження поверхні нагріву котлоагрегату. Це - часте порушення в період високого навантаження.
Про це сказано в повідомленні інформаційного ресурсу Токмацької міськтергромади, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні відбулося аварійне відключення енергоблоку № 1 Запорізької ТЕС і № 9 Курахівської ТЕС через пошкодження поверхні нагріву котлоагрегату. Енергетики оперативно взялися до усунення технологічного порушення. Після ремонту енергоблоки будуть готові до роботи в енергосистемі.
Таке технологічне порушення - часте явище для будь-якої теплової генерації, особливо в період високого навантаження", - сказано в повідомленні.
Щоб збалансувати систему, з ремонту достроково вивели енергоблок № 10 Криворізької ТЕС. Також у мережу оперативно включили енергоблоки № 9 і 12 Бурштинської ТЕС і № 7 Добротвірської ТЕС, які за графіком працювати не мали.
Раніше Цензор.НЕТ повідомив про те, що Енергодар і Дніпрорудний Запорізької області залишилися без світла, імовірно, через аварію.
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Elfes@Elfes_7 мин
Це все якийсь дивний вигляд має.
Спочатку йде збільшення навантаження на ТЕС (замість АЕС), потім малі запаси вугілля, постачання електроенергії з-за кордону, тепер ось це.
Гм, я нічого не пропустив?
Ви впевнені?
Тільки в аварійних випадках можна скидати пару на конденсатори байпасуя турбіну!
Про обмотки не слышал?
Монополія в дії (мабуть Зеленський йому теж на хвіст наступив)
Ви цікавилися, коли останній раз було запущено новий (********) тепловий блок?
У державі вже давно відсутня, хоч якась, розумна технічна політика.
Кухаркіни діти здаються геніями у порівнянні з теперішніми технічними розпорядниками!
Те саме буде й з керівними судомами держави по технічній політиці)