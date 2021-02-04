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На Запорізькій і Курахівській ТЕС сталося аварійне відключення

Новини Цензор.НЕТ Події

На Запорізькій і Курахівській ТЕС сталося аварійне відключення

Причиною аварійного відключення стало пошкодження поверхні нагріву котлоагрегату. Це - часте порушення в період високого навантаження.

Про це сказано в повідомленні інформаційного ресурсу Токмацької міськтергромади, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулося аварійне відключення енергоблоку № 1 Запорізької ТЕС і № 9 Курахівської ТЕС через пошкодження поверхні нагріву котлоагрегату. Енергетики оперативно взялися до усунення технологічного порушення. Після ремонту енергоблоки будуть готові до роботи в енергосистемі.

Таке технологічне порушення - часте явище для будь-якої теплової генерації, особливо в період високого навантаження", - сказано в повідомленні.

Щоб збалансувати систему, з ремонту достроково вивели енергоблок № 10 Криворізької ТЕС. Також у мережу оперативно включили енергоблоки № 9 і 12 Бурштинської ТЕС і № 7 Добротвірської ТЕС, які за графіком працювати не мали.

Раніше Цензор.НЕТ повідомив про те, що Енергодар і Дніпрорудний Запорізької області залишилися без світла, імовірно, через аварію.
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Топ коментарі
+15


Elfes@Elfes_7 мин

Це все якийсь дивний вигляд має.
Спочатку йде збільшення навантаження на ТЕС (замість АЕС), потім малі запаси вугілля, постачання електроенергії з-за кордону, тепер ось це.
Гм, я нічого не пропустив?
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03.02.2021 22:17
+8
пора национализацию проводить, раздеть ахметова надо было еще давно
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03.02.2021 22:22
+6
Тіль НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ взад!!
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03.02.2021 22:20
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Хуже не будет ???
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03.02.2021 22:17 Відповісти
То-ли еще будет о йо йой?
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03.02.2021 22:48 Відповісти


Elfes@Elfes_7 мин

Це все якийсь дивний вигляд має.
Спочатку йде збільшення навантаження на ТЕС (замість АЕС), потім малі запаси вугілля, постачання електроенергії з-за кордону, тепер ось це.
Гм, я нічого не пропустив?
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03.02.2021 22:17 Відповісти
Все нічого, аби в цій суєті нічого на АЕС не сталося, поки всі займаються вугіллям.
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03.02.2021 22:20 Відповісти
Давно вже слід в умовах гибридної агресії застосувати націоналізацію стратегічних галузей (енергосектору - в першу чергу)! (ІМХО)
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03.02.2021 22:45 Відповісти
АЕС це вам не іграшка з пультиком і бігунком більше-менше. Якщо блок дає 1 МВт, то саме стільки він і дає і ніяк це не відрегулюєш. Не можна збільшити-зменшити навантаження на АЕС. Тому й палиться вугілля на ТЕС - для балансування. Інша справа, що аж 5 блоків АЕС в ремонті, тут багато косяків ще від пані екс-міністра енергетики Олі Буславець і її зоряної команди.
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03.02.2021 22:52 Відповісти
На АЭС тепловую мощность можно регулировать в определенных пределах, а электрическую - в довольно широких.
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03.02.2021 23:09 Відповісти
Різницю між теплової і електричної потужності куди?
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03.02.2021 23:22 Відповісти
Воду у Дніпрі гріють, крокодилів там розводять, з іх шкіри коштовні речі шиють і так збільшують прибутковість АЕС, ви що, не в курсі???
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03.02.2021 23:45 Відповісти
???
Ви впевнені?

Тільки в аварійних випадках можна скидати пару на конденсатори байпасуя турбіну!
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03.02.2021 23:48 Відповісти
Да пусть себе крутится хоть даже и вхолостую.
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04.02.2021 01:00 Відповісти
Холостого у турбіни немає! В рознос ідуть мережі, плавляться провода.
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04.02.2021 01:07 Відповісти
Какие провода, какие сети, если турбина электрически отключена?
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04.02.2021 01:13 Відповісти
Как ты ротор от статора отключиш у вращающейся турбины?
Про обмотки не слышал?
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04.02.2021 11:44 Відповісти
Кретин. С меня хватит.
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04.02.2021 12:49 Відповісти
Тому й палиться вугілля на ТЕС.... А ви, впевнені, що вугілля? Як палити те, чого не має? На Запорізькій і Курахівській ТЕС сталося аварійне відключення, - Центренерго - Цензор.НЕТ 2459
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04.02.2021 00:29 Відповісти
Зелёная энергетика - разбаланс энергосистемы
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03.02.2021 23:01 Відповісти
Ахметов приватизував АО "Дніпроенерго" десь у 2006-2008 роках.
Монополія в дії (мабуть Зеленський йому теж на хвіст наступив)
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04.02.2021 01:05 Відповісти
Вугілля з окупованих шахт не відділили снаряди від антрациту.
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03.02.2021 22:19 Відповісти
Тіль НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ взад!!
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03.02.2021 22:20 Відповісти
пора национализацию проводить, раздеть ахметова надо было еще давно
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03.02.2021 22:22 Відповісти
все эти покупки электроэнергии у россии зеленским до хорошего не приведут это точно..
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03.02.2021 22:23 Відповісти
Ооо понеслось. На Запорожской и Кураховской ТЭС произошло аварийное отключение, - Центрэнерго - Цензор.НЕТ 8588
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03.02.2021 22:26 Відповісти
В Енергодарі горить знатно.
На Запорожской и Кураховской ТЭС произошло аварийное отключение, - Центрэнерго - Цензор.НЕТ 1819
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03.02.2021 22:26 Відповісти
На Запорожской и Кураховской ТЭС произошло аварийное отключение, - Центрэнерго - Цензор.НЕТ 634
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03.02.2021 22:28 Відповісти
Суркис собрался блокчейны майнить на Центроэнерго, уже и специально-обученного афериста Гинзбурга зарядил...
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03.02.2021 22:42 Відповісти
На Запорожской и Кураховской ТЭС произошло аварийное отключение, - Центрэнерго - Цензор.НЕТ 6809
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03.02.2021 22:46 Відповісти
На Запорожской и Кураховской ТЭС произошло аварийное отключение, - Центрэнерго - Цензор.НЕТ 8279
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03.02.2021 22:46 Відповісти
То виходить що на АЕС немає резервних блоків. А на ТЕС 14 генераторів на аварійному ремонті, а 7 зупинили через відсутність палива.Як цю зиму протянути?Можуть бути непередбачуванні наслідки.
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03.02.2021 23:06 Відповісти
Більшість теплових блоків зношено на 80-90%.

Ви цікавилися, коли останній раз було запущено новий (********) тепловий блок?
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03.02.2021 23:55 Відповісти
это не связано с отключением каналов мертвечука ???
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03.02.2021 22:59 Відповісти
Це зв"язано з дебільною прихватизацією і відсутністю в державі притомної технократичної еліти.
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03.02.2021 23:09 Відповісти
Ви, будьласка, доводьте думку до кінця!

У державі вже давно відсутня, хоч якась, розумна технічна політика.

Кухаркіни діти здаються геніями у порівнянні з теперішніми технічними розпорядниками!
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03.02.2021 23:59 Відповісти
Ольгинцы вырвались на свободу и полилась пропагенда сраными реками.
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03.02.2021 23:13 Відповісти
какая нахрен высокая нагрузка, из-за чего
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03.02.2021 23:23 Відповісти
А де ж сонячна та вітрова генерація, за яку ми скажені гроші платимо? Так отож...
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03.02.2021 23:47 Відповісти
експерд?
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04.02.2021 00:33 Відповісти
Энергетические об объекты необходимо срочно реприватизировать иначе барыга ахметка своей тупостью, жадностью приведет к очень серьезным авариям. Отключение от электроэнергии целого региона и такого города как Энергодар это уже не шутки, а угроза национальной безопасности. Этим вопросом срочно должно заняться СБУ. Ахметка давно оборзел. На тепловых ремонты не производяться, оборудование не меняется на новое. Старые дыры латают отработаными запчастями. Если власть не решит этот вопрос немедленно быть беде. В 2 км от Запорожской ТЭС находяться 6-ть блоков Запорожской АЭС. Заметьте самой крупной АЭС в Европе. И если такие аварии затронут АЭС на территории Европы будет черное пятно.
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03.02.2021 23:48 Відповісти
Ви державну політику підтримуєте?

Те саме буде й з керівними судомами держави по технічній політиці)
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04.02.2021 00:02 Відповісти
Переведіть, будь- ласка.
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04.02.2021 01:41 Відповісти
 
 