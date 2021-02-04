На Запорізькій і Курахівській ТЕС сталося аварійне відключення

Причиною аварійного відключення стало пошкодження поверхні нагріву котлоагрегату. Це - часте порушення в період високого навантаження.

Про це сказано в повідомленні інформаційного ресурсу Токмацької міськтергромади, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулося аварійне відключення енергоблоку № 1 Запорізької ТЕС і № 9 Курахівської ТЕС через пошкодження поверхні нагріву котлоагрегату. Енергетики оперативно взялися до усунення технологічного порушення. Після ремонту енергоблоки будуть готові до роботи в енергосистемі.

Таке технологічне порушення - часте явище для будь-якої теплової генерації, особливо в період високого навантаження", - сказано в повідомленні.

Щоб збалансувати систему, з ремонту достроково вивели енергоблок № 10 Криворізької ТЕС. Також у мережу оперативно включили енергоблоки № 9 і 12 Бурштинської ТЕС і № 7 Добротвірської ТЕС, які за графіком працювати не мали.

Раніше Цензор.НЕТ повідомив про те, що Енергодар і Дніпрорудний Запорізької області залишилися без світла, імовірно, через аварію.