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Новости Общество
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Кучеренко (108) энергетика (2036)

Аварии в энергосистеме - следствие непрофессиональных действий Геруса и Тарасюка, - Кучеренко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Аварии в энергосистеме - следствие непрофессиональных действий Геруса и Тарасюка, - Кучеренко

Руководство Национального регулятора под контролем Геруса в течение года сознательно разрушало энергетический сектор, чтобы из-за угрозы отключений запустить в Украине российскую электроэнергию, убежден Алексей Кучеренко.

Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк и председатель комитета Верховной Рады Андрей Герус несут полную ответственность за аварии в энергосистеме и должны быть немедленно вызваны в Офис президента.

Об этом заявил первый заместитель энергетического комитета Верховной Рады Алексей Кучеренко, комментируя вторую за последний месяц аварию в ОЭС Украины, пишет РБК Украина.

"В эти минуты Запорожская ТЭС села на ноль - из системы выпало 750 МВт. Сейчас энергетики пытаются вернуть в работу два блока. И это все посреди зимы. Сложно в это поверить. Вот к чему наш "независимый" регулятор довел энергетическую отрасль. Полтора года НКРЭКУ целенаправленно уничтожала топливно-энергетический комплекс страны, чтобы теперь посреди зимы шантажировать страну веерными отключениями", - заявил Кучеренко.

"Надеюсь, Тарасюк сейчас стоит на ковре на 4-м этаже на Банковой, с Герусом на пару. То, чем эта двойня занималась последние полтора года - это терроризм. Шайка самозванцев с НКРЭКУ фактически взяла страну в заложники. Это не только вопрос света в Энергодаре в Киеве - это угроза жизни людей", - прокомментировал нардеп.

Напомним, 3 февраля из-за аварии на подстанции "Луч" в Запорожской области системой аварийной защиты была отключена Запорожская ТЭС, которая на тот момент работала тремя энергоблоками мощностью 750 МВт.

Авария на подстанции привела к краткосрочному отключению электроснабжения в городе Энергодар. Электроснабжение города было восстановлено энергетиками Запорожской ТЭС "ДТЭК Энерго".
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Топ комментарии
+12
Новиє літса прийшли з завданням знищити Україну. Дяуєм, дуже дякуєм ЗЕлошарам.
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04.02.2021 10:10
+7
" Шайка самозванцев с НКРЭКУ..." - вот как верно сказал, молодчина, я его всегда уважал!
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04.02.2021 10:13
+7
Аварії в енергосистемі - наслідок непрофесійних дій Геруса і Тарасюка, - нардеп - Цензор.НЕТ 9744 .

Аварії в енергосистемі - наслідок непрофесійних дій Геруса і Тарасюка, - нардеп - Цензор.НЕТ 7823 .
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04.02.2021 10:19
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Правила форума Совет форумчан
Новиє літса прийшли з завданням знищити Україну. Дяуєм, дуже дякуєм ЗЕлошарам.
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04.02.2021 10:10 Ответить
" Шайка самозванцев с НКРЭКУ..." - вот как верно сказал, молодчина, я его всегда уважал!
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04.02.2021 10:13 Ответить
это не самозванцы у них у Геруса и Тарасюка даже лямки парашюта с клеймом МО ФСБ ГРУ Россия не отстёгнуты..все видят а Вова нет...
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04.02.2021 10:41 Ответить
Кучеренко - рупор Ахметова. Так что его риторика неудивительна. Аварії в енергосистемі - наслідок непрофесійних дій Геруса і Тарасюка, - нардеп - Цензор.НЕТ 4885
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04.02.2021 10:14 Ответить
У Ахметова зараз цілий свій прем'єр-міністр... Такого навіть Яник не дозволяв!
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04.02.2021 10:18 Ответить
Кучеренко - рупор ВАНЫ . Аварії в енергосистемі - наслідок непрофесійних дій Геруса і Тарасюка, - нардеп - Цензор.НЕТ 1092 .
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04.02.2021 10:20 Ответить
Чий би він не був, але щось знає та вміє.
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04.02.2021 16:37 Ответить
А пархаті з рижим, що ні причому ? Видєрнули двох лохів-маріонеток крайніми
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04.02.2021 10:17 Ответить
Их давно надо на палю.Американскую.Агенти фсб.
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04.02.2021 10:19 Ответить
Аварії в енергосистемі - наслідок непрофесійних дій Геруса і Тарасюка, - нардеп - Цензор.НЕТ 9744 .

Аварії в енергосистемі - наслідок непрофесійних дій Геруса і Тарасюка, - нардеп - Цензор.НЕТ 7823 .
показать весь комментарий
04.02.2021 10:19 Ответить
Стара балакуча дупа ахметова який рубив атомку краще б мовчала
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04.02.2021 10:23 Ответить
Разом тиражували фейки про роттердам+, разом зупинили вугледобування, разом "керували" комітетом ВР, а тепер один робить іншого крайнім. За Пороха-Кононенка державні енергокомпанії нарешті стали рентабельними, а тепер катастрофа в енергетиці всюди: в фінансах, безпеці, екології
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04.02.2021 10:36 Ответить
И кто это наносит удары в самое слабое звено и в нужное время - вероломно, типа "Люди мирно спали. И вдруг они напали словно воры, словно разбойники. Они хотят захватить наши земли, наши города и сёла, а наших людей либо убить, либо сделать своими слугами и рабами"? Все по Стратагеме Управляемый вялотекущий кризис с возможностью его перевода в хаос? Или это случайность - полоса белая, полоса черная, - теория вероятности ? Или "Если бы их поставить руководить Сахарой начались бы перебои с песком"!?
Коллеги в диспетчерских УкрЭнерго и УкрТрансГаза держитесь - хаос к которому толкают коррумпированные политики, ведомые на коротком поводке их хозяевами, могут предотвратить ТОЛЬКО профессионалы.
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04.02.2021 10:58 Ответить
Все почав Вовк в 14.
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04.02.2021 11:34 Ответить
Да. Министр ЖКГ из правительства Юли это очень большой авторитет, главное что рисоваться на камеру хорошо умеет.
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04.02.2021 11:57 Ответить
Ахметов умнее Коломойского.Герус предложил ( тупо передал приказ Коломойского) Раде возобновить импорт электроэнергии из России. 03.07.20.В отличие от Шмыгаля и Буславец Ахметова, придумавших отмазки для отключения АЭС. 12.05.20 Из-за малого количества осадков в украинских водохранилищах недостаточно воды, чтобы балансировать энергосистему, - Буславец/ 14.05.20 Шмыгаль про зеленый тариф: "Мы не можем в стране, где такой уровень бедности, иметь самую дорогую в Европе зеленую энергию".
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04.02.2021 12:14 Ответить
Уточните, что за авария на ...ПОДСТАНЦИИ!...а не на самой ТЕС? И ...ее причины. И нечего толпами пачкать ковер на 4 м этаже. Это собсвенность налогоплательщиков.

Напомним, 3 февраля из-за аварии на подстанции "Луч" в Запорожской области системой аварийной защиты была отключена Запорожская ТЭС, которая на тот момент работала тремя энергоблоками мощностью 750 МВт.
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04.02.2021 12:35 Ответить
какой смысл паре тупых отчитываться перед ещё тупее с четвёртого этажа Банковой?..
а 73%ным дебилам-экспериментаторам думать нужно было два года назад, а не удивляться сейчас
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04.02.2021 15:05 Ответить
Результат закономерен. Энергетикой должны управлять энергетики, а у нас торговые пи-дора сты.
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04.02.2021 18:16 Ответить
 
 