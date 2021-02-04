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Кучеренко (73) енергетика (1652)

Аварії в енергосистемі - наслідок непрофесійних дій Геруса і Тарасюка, - Кучеренко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Аварії в енергосистемі - наслідок непрофесійних дій Геруса і Тарасюка, - Кучеренко

Керівництво Національного регулятора під контролем Геруса протягом року свідомо руйнувало енергетичний сектор, щоб через загрозу відключень запустити в Україну російську електроенергію, переконаний Олексій Кучеренко.

Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк і голова комітету Верховної Ради Андрій Герус несуть повну відповідальність за аварії в енергосистемі і повинні бути негайно викликані в Офіс президента.

Про це заявив перший заступник енергетичного комітету Верховної Ради Олексій Кучеренко, коментуючи другу за останній місяць аварію в ОЕС України, пише РБК-Україна.

"У ці хвилини Запорізька ТЕС сіла на нуль - із системи випало 750 МВт. Зараз енергетики намагаються повернути в роботу два блоки. І це все посеред зими. Складно в це повірити. Ось до чого наш "незалежний" регулятор довів енергетичну галузь. Півтора року НКРЕКП цілеспрямовано нищила паливно-енергетичний комплекс країни, щоб тепер посеред зими шантажувати країну віяловими відключеннями", - заявив Кучеренко.

"Сподіваюся, Тарасюк зараз стоїть на килимі на 4-му поверсі на Банковій, з Герусом на пару. Те, чим ця двійня займалася останні півтора року - це тероризм. Зграя самозванців з НКРЕКП фактично взяла країну в заручники. Це не тільки питання світла в Енергодарі в Києві - це загроза життю людей", - прокоментував нардеп.

Нагадаємо, 3 лютого через аварію на підстанції "Луч" в Запорізькій області системою аварійного захисту була відключена Запорізька ТЕС, яка на той момент працювала трьома енергоблоками потужністю 750 МВт.

Аварія на підстанції привела до короткострокового відключення електропостачання в місті Енергодар. Електропостачання міста було відновлено енергетиками Запорізької ТЕС "ДТЕК Енерго".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Новиє літса прийшли з завданням знищити Україну. Дяуєм, дуже дякуєм ЗЕлошарам.
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04.02.2021 10:10
+7
" Шайка самозванцев с НКРЭКУ..." - вот как верно сказал, молодчина, я его всегда уважал!
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04.02.2021 10:13
+7
Аварії в енергосистемі - наслідок непрофесійних дій Геруса і Тарасюка, - нардеп - Цензор.НЕТ 9744 .

Аварії в енергосистемі - наслідок непрофесійних дій Геруса і Тарасюка, - нардеп - Цензор.НЕТ 7823 .
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04.02.2021 10:19
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Новиє літса прийшли з завданням знищити Україну. Дяуєм, дуже дякуєм ЗЕлошарам.
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04.02.2021 10:10 Відповісти
" Шайка самозванцев с НКРЭКУ..." - вот как верно сказал, молодчина, я его всегда уважал!
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04.02.2021 10:13 Відповісти
это не самозванцы у них у Геруса и Тарасюка даже лямки парашюта с клеймом МО ФСБ ГРУ Россия не отстёгнуты..все видят а Вова нет...
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04.02.2021 10:41 Відповісти
Кучеренко - рупор Ахметова. Так что его риторика неудивительна. Аварії в енергосистемі - наслідок непрофесійних дій Геруса і Тарасюка, - нардеп - Цензор.НЕТ 4885
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04.02.2021 10:14 Відповісти
У Ахметова зараз цілий свій прем'єр-міністр... Такого навіть Яник не дозволяв!
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04.02.2021 10:18 Відповісти
Кучеренко - рупор ВАНЫ . Аварії в енергосистемі - наслідок непрофесійних дій Геруса і Тарасюка, - нардеп - Цензор.НЕТ 1092 .
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04.02.2021 10:20 Відповісти
Чий би він не був, але щось знає та вміє.
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04.02.2021 16:37 Відповісти
А пархаті з рижим, що ні причому ? Видєрнули двох лохів-маріонеток крайніми
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04.02.2021 10:17 Відповісти
Их давно надо на палю.Американскую.Агенти фсб.
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04.02.2021 10:19 Відповісти
Аварії в енергосистемі - наслідок непрофесійних дій Геруса і Тарасюка, - нардеп - Цензор.НЕТ 9744 .

Аварії в енергосистемі - наслідок непрофесійних дій Геруса і Тарасюка, - нардеп - Цензор.НЕТ 7823 .
показати весь коментар
04.02.2021 10:19 Відповісти
Стара балакуча дупа ахметова який рубив атомку краще б мовчала
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04.02.2021 10:23 Відповісти
Разом тиражували фейки про роттердам+, разом зупинили вугледобування, разом "керували" комітетом ВР, а тепер один робить іншого крайнім. За Пороха-Кононенка державні енергокомпанії нарешті стали рентабельними, а тепер катастрофа в енергетиці всюди: в фінансах, безпеці, екології
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04.02.2021 10:36 Відповісти
И кто это наносит удары в самое слабое звено и в нужное время - вероломно, типа "Люди мирно спали. И вдруг они напали словно воры, словно разбойники. Они хотят захватить наши земли, наши города и сёла, а наших людей либо убить, либо сделать своими слугами и рабами"? Все по Стратагеме Управляемый вялотекущий кризис с возможностью его перевода в хаос? Или это случайность - полоса белая, полоса черная, - теория вероятности ? Или "Если бы их поставить руководить Сахарой начались бы перебои с песком"!?
Коллеги в диспетчерских УкрЭнерго и УкрТрансГаза держитесь - хаос к которому толкают коррумпированные политики, ведомые на коротком поводке их хозяевами, могут предотвратить ТОЛЬКО профессионалы.
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04.02.2021 10:58 Відповісти
Все почав Вовк в 14.
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04.02.2021 11:34 Відповісти
Да. Министр ЖКГ из правительства Юли это очень большой авторитет, главное что рисоваться на камеру хорошо умеет.
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04.02.2021 11:57 Відповісти
Ахметов умнее Коломойского.Герус предложил ( тупо передал приказ Коломойского) Раде возобновить импорт электроэнергии из России. 03.07.20.В отличие от Шмыгаля и Буславец Ахметова, придумавших отмазки для отключения АЭС. 12.05.20 Из-за малого количества осадков в украинских водохранилищах недостаточно воды, чтобы балансировать энергосистему, - Буславец/ 14.05.20 Шмыгаль про зеленый тариф: "Мы не можем в стране, где такой уровень бедности, иметь самую дорогую в Европе зеленую энергию".
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04.02.2021 12:14 Відповісти
Уточните, что за авария на ...ПОДСТАНЦИИ!...а не на самой ТЕС? И ...ее причины. И нечего толпами пачкать ковер на 4 м этаже. Это собсвенность налогоплательщиков.

Напомним, 3 февраля из-за аварии на подстанции "Луч" в Запорожской области системой аварийной защиты была отключена Запорожская ТЭС, которая на тот момент работала тремя энергоблоками мощностью 750 МВт.
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04.02.2021 12:35 Відповісти
какой смысл паре тупых отчитываться перед ещё тупее с четвёртого этажа Банковой?..
а 73%ным дебилам-экспериментаторам думать нужно было два года назад, а не удивляться сейчас
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04.02.2021 15:05 Відповісти
Результат закономерен. Энергетикой должны управлять энергетики, а у нас торговые пи-дора сты.
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04.02.2021 18:16 Відповісти
 
 