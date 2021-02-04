Выявлен факт присвоения имущества "Укргидроэнерго" на 32 млн грн, - СБУ
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Служба безопасности Украины совместно с Нацполициею задокументировала присвоение коммерсантами имущества ЗАО "Укргидроэнерго" более чем 32 млн грн. Они организовали фиктивную сделку по работам по берегоукреплению реки для нужд Днестровской гидроаккумулирующей электростанции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как подчеркивается, в конце 2020 года СБУ инициировала проверку выполнения условий договора. В результате было зафиксировано отсутствие на складах коммерческой структуры необходимого количества материалов для обеспечения работ. В частности, специалисты обнаружили недостачу щебня и камней скалистых пород, которые должны были использоваться на работах для повышения надежности и безопасности гидротехнических сооружений.
Ранее, в рамках досудебного расследования, сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2018-2019 годов специалисты ЗАО "Укргидроэнерго" проводили работы на земучастках, находящихся в собственности общества. Менеджмент "Укргидроэнерго" передал добытые материалы в общем объеме почти 60 тыс. кубических метров подрядчику - ООО "Энергетически-дорожное строительство".
Продолжаются следственные действия для изъятия доказательств совершения уголовного преступления фигурантами производства. Разоблачение осуществлялось совместно с Главным следственным управлением Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
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типо им не надо доить коров и бизнес.
вот они и активизировались - ой , а тетю Глушу поймали, она украла 20 евро, посадим на 10 лет, или там Миша украл корову, посадим с конфискацией....
Бакланов, ну ты знаешь куда пройти?
Да, Кремль, улица Жутина, переулок Гоничей, 314-й кабинет