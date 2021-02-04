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Виявлено факт привласнення майна "Укргідроенерго" на 32 млн грн, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Події

Виявлено факт привласнення майна

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією задокументувала привласнення комерсантами майна ЗАТ "Укргідроенерго" на понад 32 млн грн. Вони організували фіктивну угоду щодо робіт з берегоукріплення річки для потреб Дністровської гідроакумулюючої електростанції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як підкреслюється, наприкінці 2020 року СБУ ініціювала перевірку виконання умов договору. Вона зафіксувала відсутність на складах комерційної структури необхідної кількості матеріалів для забезпечення робіт. Зокрема, фахівці виявили нестачу щебеню та каміння скелястих порід, які мали використати на роботах для підвищення надійності та безпеки гідротехнічних споруд.

Раніше, у межах досудового розслідування, співробітники спецслужби встановили, що протягом 2018-2019 років спеціалісти ПрАТ "Укргідроенерго" проводили роботи на земельних ділянках, які знаходяться у власності товариства. Менеджмент Укргідроенерго передав видобуті матеріали загальним обсягом майже 60 тисяч кубічних метрів підряднику – ТОВ "Енергетично-дорожнє будівництво".

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Тривають слідчі дії для вилучення доказів вчинення кримінального злочину фігурантами виробництва. Викриття здійснювалося спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Виявлено факт привласнення майна Укргідроенерго на 32 млн грн, - СБУ 01
Виявлено факт привласнення майна Укргідроенерго на 32 млн грн, - СБУ 02
Виявлено факт привласнення майна Укргідроенерго на 32 млн грн, - СБУ 03

Автор: Анастасія Потіха
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Кстати, СБУ щас проверяют на типо финансовые про...верки
типо им не надо доить коров и бизнес.
вот они и активизировались - ой , а тетю Глушу поймали, она украла 20 евро, посадим на 10 лет, или там Миша украл корову, посадим с конфискацией....
Бакланов, ну ты знаешь куда пройти?
Да, Кремль, улица Жутина, переулок Гоничей, 314-й кабинет
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04.02.2021 10:39 Відповісти
Не зрозумів що перевіряли: Склади підрядника чи береги Дністра, а скоріше верхнього б'єфа який мали укріпити, але не виконали чи виконали неякісно?
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04.02.2021 11:27 Відповісти
Концы были спрятаны в воду. Об этом сказали народу. А раньше куда вы смотрели, когда эти черти жирели.
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04.02.2021 17:55 Відповісти
 
 