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Украинец погиб на стройке в Польше

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Украинец погиб на стройке в Польше

В польском городе Катовице на стройке офисного здания погиб 55-летний гражданин Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Dziennik Zachodni.

Украинец сорвался со строительных лесов и упал с 12-го этажа на этаж ниже. Он ударился головой и потерял сознание.

Спасатели не смогли подъехать близко к строящемуся небоскребу. Пока ждали прибытия из соседнего города специальной высотно-спасательной группы, украинцу оказывали доврачебную помощь на месте происшествия.

Пострадавшего с помощью строительного крана удалось эвакуировать через два часа. В тяжелом состоянии мужчина был доставлен в лечебное учреждение.

В больнице в тот же день он скончался. Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.

Также читайте: Пять граждан Украины задержаны на подпольной фабрике сигарет в Польше

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+10
Украинец погиб на стройке в Польше

Соболезнования семье. Украинец погиб на стройке в Польше - Цензор.НЕТ 9610
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04.02.2021 21:58
+4
Беда...
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04.02.2021 21:55
+2
Жаль хлопця. Страховку би виплатили, а то знов шось мутити будуть.
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04.02.2021 22:09
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Беда...
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04.02.2021 21:55 Ответить
Украинец погиб на стройке в Польше

Соболезнования семье. Украинец погиб на стройке в Польше - Цензор.НЕТ 9610
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04.02.2021 21:58 Ответить
R. I. P.
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04.02.2021 22:02 Ответить
Жаль хлопця. Страховку би виплатили, а то знов шось мутити будуть.
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04.02.2021 22:09 Ответить
Чого не кажуть, скільки будівельників гинуть в Украіні?
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04.02.2021 22:09 Ответить
а что это меняет?
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04.02.2021 22:23 Ответить
те що в Польші робітник на будівництві отримує 20-30 тисяч, а в Украіні 10-15
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05.02.2021 06:34 Ответить
а ниче что украинец в Польше работает в 2-3 больше чем в Украине??
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05.02.2021 06:43 Ответить
Ну да, из Польши строители массово бегут в Украину отдыхать на местных стройках и получать за это 15 тыс гривен...
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05.02.2021 06:52 Ответить
ну куда в возрасте на высоту и стройку..??
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04.02.2021 22:11 Ответить
Українець загинув на будівництві в Польщі - Цензор.НЕТ 8646
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04.02.2021 22:53 Ответить
Співчуття рідним. Ц.Н.
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05.02.2021 06:00 Ответить
Правила техники безопасности для кого писаны?
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05.02.2021 07:12 Ответить
 
 