Українець загинув на будівництві в Польщі

У польському місті Катовіце на будівництві офісного будинку загинув 55-річний громадянин України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Dziennik Zachodni.

Українець зірвався з будівельних лісів і впав з 12-го поверху на поверх нижче. Він вдарився головою і знепритомнів.

Рятувальники не змогли під'їхати близько до споруджуваного хмарочоса. Поки чекали прибуття з сусіднього міста спеціальної висотно-рятувальної групи, українцю надавали долікарську допомогу на місці події.

Постраждалого з допомогою будівельного крана вдалося евакуювати через дві години. У важкому стані чоловіка було доставлено до лікувального закладу.

У лікарні того ж дня він помер. Правоохоронці з'ясовують обставини трагедії.

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