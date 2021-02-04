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Українець загинув на будівництві в Польщі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У польському місті Катовіце на будівництві офісного будинку загинув 55-річний громадянин України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Dziennik Zachodni.
Українець зірвався з будівельних лісів і впав з 12-го поверху на поверх нижче. Він вдарився головою і знепритомнів.
Рятувальники не змогли під'їхати близько до споруджуваного хмарочоса. Поки чекали прибуття з сусіднього міста спеціальної висотно-рятувальної групи, українцю надавали долікарську допомогу на місці події.
Постраждалого з допомогою будівельного крана вдалося евакуювати через дві години. У важкому стані чоловіка було доставлено до лікувального закладу.
У лікарні того ж дня він помер. Правоохоронці з'ясовують обставини трагедії.
Топ коментарі
+10 Странник Виртуальный 2cc6e9e4
показати весь коментар04.02.2021 21:58
+4 Прощай немытая раССея
показати весь коментар04.02.2021 21:55
+2 Andy Jumeirach
показати весь коментар04.02.2021 22:09
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Соболезнования семье.