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Українець загинув на будівництві в Польщі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Українець загинув на будівництві в Польщі

У польському місті Катовіце на будівництві офісного будинку загинув 55-річний громадянин України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Dziennik Zachodni.

Українець зірвався з будівельних лісів і впав з 12-го поверху на поверх нижче. Він вдарився головою і знепритомнів.

Рятувальники не змогли під'їхати близько до споруджуваного хмарочоса. Поки чекали прибуття з сусіднього міста спеціальної висотно-рятувальної групи, українцю надавали долікарську допомогу на місці події.

Постраждалого з допомогою будівельного крана вдалося евакуювати через дві години. У важкому стані чоловіка було доставлено до лікувального закладу.

У лікарні того ж дня він помер. Правоохоронці з'ясовують обставини трагедії.

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Топ коментарі
+10
Украинец погиб на стройке в Польше

Соболезнования семье. Украинец погиб на стройке в Польше - Цензор.НЕТ 9610
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04.02.2021 21:58
+4
Беда...
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04.02.2021 21:55
+2
Жаль хлопця. Страховку би виплатили, а то знов шось мутити будуть.
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04.02.2021 22:09
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Беда...
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04.02.2021 21:55 Відповісти
Украинец погиб на стройке в Польше

Соболезнования семье. Украинец погиб на стройке в Польше - Цензор.НЕТ 9610
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04.02.2021 21:58 Відповісти
R. I. P.
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04.02.2021 22:02 Відповісти
Жаль хлопця. Страховку би виплатили, а то знов шось мутити будуть.
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04.02.2021 22:09 Відповісти
Чого не кажуть, скільки будівельників гинуть в Украіні?
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04.02.2021 22:09 Відповісти
а что это меняет?
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04.02.2021 22:23 Відповісти
те що в Польші робітник на будівництві отримує 20-30 тисяч, а в Украіні 10-15
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05.02.2021 06:34 Відповісти
а ниче что украинец в Польше работает в 2-3 больше чем в Украине??
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05.02.2021 06:43 Відповісти
Ну да, из Польши строители массово бегут в Украину отдыхать на местных стройках и получать за это 15 тыс гривен...
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05.02.2021 06:52 Відповісти
ну куда в возрасте на высоту и стройку..??
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04.02.2021 22:11 Відповісти
Українець загинув на будівництві в Польщі - Цензор.НЕТ 8646
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04.02.2021 22:53 Відповісти
Співчуття рідним. Ц.Н.
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05.02.2021 06:00 Відповісти
Правила техники безопасности для кого писаны?
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05.02.2021 07:12 Відповісти
 
 