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Прошли дни, когда США уступали перед лицом агрессии России, - Байден

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Прошли дни, когда США уступали перед лицом агрессии России, - Байден

Президент США Джо Байден на сегодняшнем выступлении в Белом доме заявил, что Вашингтон больше не будет уступать перед агрессивными действиями со стороны России. Он вспомнил о кибератаках и вмешательстве в американские выборы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом гворилось в его речи, которая транслировалась в прямом эфире

По словам Байдена, свою позицию он высказал в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным."Я четко объяснил Владимиру Путину, совсем в другой манере, чем мой предшественник, что закончилось дни, когда США уступали перед лицом агрессивных действий РФ, кибератаками, вмешательством в американские выборы. Мы не будем колебаться, чтобы повысить цену, которую РФ должна заплатить за эти действия", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра Байден представит свою концепцию внешней политики США, - телеканал NBC

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+91
дави їх, Джо!!!
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04.02.2021 22:36
+73
Прошли дни, когда США уступали перед лицом агрессии России, - Байден - Цензор.НЕТ 7225
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04.02.2021 22:39
+67
будут драть...!
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04.02.2021 22:36
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Страница 3 из 3
***** должен висеть!
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05.02.2021 09:37 Ответить
Ребята, в реальности мы на пороге истории и я надеюсь Бог даст нам увидеть финал!
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05.02.2021 09:40 Ответить
только жль что эта история треш хороор м кашмар честно говоря ну ее нафиг такую историю
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05.02.2021 15:57 Ответить
Й Вовця наше перевзувається
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05.02.2021 09:54 Ответить
Без "принуждения к миру" не обойтись.
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05.02.2021 10:07 Ответить
Суть же в том, что спустя двух лет собачьего вальса Лидора и Фьюрера, с наступанием друг другу на лакированные сапоги, на верху(в овальном, а никак не на банковой) наконец дошло, что пора заканчивать керлинг и расчехлять биты. Все было решено, кетчер и питчер обменялись знаками, полевые игроки напряглись, зрители захрустели попкорном, бейттер вспотел под бейсболкой, удерживая в трясущихся руках гигантскую биту размером от Бреста до Ростова, ****! - и все побежали.
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05.02.2021 10:15 Ответить
вот бы они с друг другом сцепились чтоб от нас оба отстали
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05.02.2021 10:53 Ответить
Дедушка, давай уже санкции, харэ угрожать!
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05.02.2021 11:21 Ответить
Дак повышайте уже для них цену, они давно наперед заработали
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05.02.2021 11:22 Ответить
Glory to the great America! Минули дні, коли США йшли на поступки перед лицем агресії Росії, - Байден - Цензор.НЕТ 6723
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05.02.2021 12:02 Ответить
Джо настоящий ковбой.
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05.02.2021 12:06 Ответить
Представляю Ба1дена на коне . Взобраться на коня можеь и получится , вот как слазить будет!!
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05.02.2021 14:13 Ответить
Взобратся на коня лаврова он то сможет и залезет ,вопрос выдержит ли прокуренная, унылая лошадь ковбоя наездника....
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05.02.2021 14:40 Ответить
Невловимий джо. Бо нафіг нікому не потрібен.
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05.02.2021 15:39 Ответить
Пора тушити свіфт. Минули дні, коли США йшли на поступки перед лицем агресії Росії, - Байден - Цензор.НЕТ 786
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05.02.2021 12:07 Ответить
вспомните что они там японцам тушили и к чему это привело надеюсь они оба сцепяться
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05.02.2021 16:04 Ответить
То це вам кацапам видніше що вони тушили.
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05.02.2021 16:05 Ответить
Переходите по ссылке https://youtu.be/pzVo_7iPPdI
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05.02.2021 12:52 Ответить
Точно прошли такие времена ! Ещё недавно Байден продлил договлр по СНВ .
Забыл Байден , возраст , старость -не радость !
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05.02.2021 14:12 Ответить
Готуйся кацапіна до взйобу.
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05.02.2021 14:43 Ответить
Давай серйозну зброю Україні,ракети ,літаки,кораблі,а не те що ото мурло Трамп дало.
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05.02.2021 14:42 Ответить
Ага, щас...
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05.02.2021 15:40 Ответить
Минули дні, коли США йшли на поступки перед лицем агресії Росії, - Байден - Цензор.НЕТ 1353 Наивный))) Когда украинское финансовое промышленное лобби в конгрессе США станет таким ка было население Киева до 1917 года (ураинци-евреи) тогда может быть и дадут...но для этого нужны еще четкие гарантии неворовства, и шо выделенные средства пойдут туда куда задумано ))))
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05.02.2021 15:43 Ответить
трам дал старый ьушный хлам а денег взял как за новое этот думаю сделает тоже самое нелеквид списанный будут спихивать а деньги брать как за новый
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05.02.2021 16:01 Ответить
И? Мыколе трактористу? А обучение, подготовка, техническая культура? Это не калаш.
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05.02.2021 21:45 Ответить
Всі необучаємі Ніколаї на Росії.
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06.02.2021 12:11 Ответить
самое лучшее что для нас может быть если эти двое запуляют труг друга ракетами но не с нашим сшастьем конечно
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05.02.2021 15:59 Ответить
Как-бы хоть на неделю сменить Байдена на Зеленского в качестве Президента Украины. Надеюсь Зеленский сдедает выводы
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05.02.2021 16:55 Ответить
я с вас еше поржу когда джо с кнопкой перезагрзка в кремль прилетит
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05.02.2021 17:10 Ответить
Минули дні, коли США йшли на поступки перед лицем агресії Росії, - Байден - Цензор.НЕТ 6682 Минули дні, коли США йшли на поступки перед лицем агресії Росії, - Байден - Цензор.НЕТ 2188 Минули дні, коли США йшли на поступки перед лицем агресії Росії, - Байден - Цензор.НЕТ 2188
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05.02.2021 18:16 Ответить
Покаже як діяти проти агресора і ворога, поки деякі очі роздивляються!!!
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05.02.2021 18:52 Ответить
Кацапам посоветовал бы запастись вазелином.
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05.02.2021 21:43 Ответить
Лясь по лысине. А нехер в приличном обществе в шторы сморкаться. Гыыы)
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05.02.2021 23:07 Ответить
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