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Новости Общество Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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На оккупированном Донбассе может начаться эпидемия кори, - ЮНИСЕФ

Новости Цензор.НЕТ Общество

На оккупированном Донбассе может начаться эпидемия кори, - ЮНИСЕФ

Из-за снижения уровня плановой вакцинации детей на оккупированном Россией Донбассе через несколько лет может начаться эпидемия кори.

Об этом 4 февраля на конференции "Пандемия COVID-19 в контексте гуманитарного кризиса: ситуация на Востоке Украины" сказала глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Укринформ".

"Мы наблюдали невероятное падение рутинной вакцинации, что определенным образом является тревожным звоноком и грозит возможными местными эпидемиями, скажем, кори, через год или два", – отметила она.

По ее словам, эта ситуация спрвоцирована военными действиями, которые привели к уничтожению лечебных учреждений.

ЮНИСЕФ продолжит настаивать на важности плановой вакцинации детей, заявила Сильвандер.

Также читайте: Украина вошла в пятерку стран с наибольшей заболеваемостью корью, - ВОЗ

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+13
Детям корь пох, а вот взрослым, тем кто не болел в детстве очень-очень опасно.. да и куй с ними любителями кацапо-мира -- людей там уже все равно нет и ничего уже не исправить... Господь - ЖГИ !!!!
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05.02.2021 01:50
+8
Ще кілька років війни та безвладдя і бамбас стане розплідником будь якої зарази, та вся ця зараза буде потрапляти до нас. Європа просто відмінить нам безвіз через це.
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05.02.2021 01:54
+7
Це добре. Солдатські матері РФ уже плачуть після того як почали випробування ;Спутнік-5; на руссо зольдаттен. Виявилося що російська ;вакцина; діє на кшталт хімічної кастрації. І на ЯПі один кринашист спочатку хвалився що срусьскій патріот і зробив щеплення, а потім плакався що все впало.
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05.02.2021 07:21
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зато с рускиммиром.....
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05.02.2021 01:36 Ответить
а я уже подумал шо у нас опять проблемы. а на этх ублюдков мне насрать
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05.02.2021 09:36 Ответить
Детям корь пох, а вот взрослым, тем кто не болел в детстве очень-очень опасно.. да и куй с ними любителями кацапо-мира -- людей там уже все равно нет и ничего уже не исправить... Господь - ЖГИ !!!!
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05.02.2021 01:50 Ответить
Ну да, в допрививочное время в США 500-600 детей в год умирало от кори... Но антиваксерам пох.
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05.02.2021 10:39 Ответить
умирают от детских болезней только очень слабые дети (недоношенные и с врожденной патологией)
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05.02.2021 14:24 Ответить
Почему тогда от прививок их умирает в сотни и тысячи раз меньше?
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05.02.2021 14:27 Ответить
спроси у детского врача .. ( и кста, ни один врач (около 99,8% ) НИКОГДА не вакцинировал своих детей, внуков и т.д. - они покупали справки прививок т.к. знают риск и вред ЛЮБОЙ вакцинации)
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05.02.2021 14:35 Ответить
Игорь Монахов c4e9a61d мои родители врачи и меня всегда вакцинировали, начиная от кори, заканчивая от гриппа! И сейчас я каждый сезон прививаюсь от гриппа! Так что обломайся тупой антипрививочник! Впрочем то что ты и твои дети не прививаються - это хорошо! Выживут только умные. Дураки - вымрут.
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05.02.2021 18:04 Ответить
мне тебя искренне жаль... за твои последние слова в коменте ставлю большой лайк !!
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06.02.2021 13:12 Ответить
Ще кілька років війни та безвладдя і бамбас стане розплідником будь якої зарази, та вся ця зараза буде потрапляти до нас. Європа просто відмінить нам безвіз через це.
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05.02.2021 01:54 Ответить
проще Украине изолировать эту помойку!
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05.02.2021 07:06 Ответить
Симоньян позвала их на РАБссию....
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05.02.2021 01:58 Ответить
те уроды никому не нужны
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05.02.2021 12:25 Ответить
Та не томите, дайте праздник, у Кобаевой днюха?
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05.02.2021 02:07 Ответить
про коросту , гонорею і вошей ще розкажіть . Дустом їх треба .
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05.02.2021 02:10 Ответить
Дважды не сидевший в советской тюрьме Вадим Рабинович спасет Дамбасс На оккупированном Донбассе может начаться эпидемия кори, - ЮНИСЕФ - Цензор.НЕТ 2651
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05.02.2021 02:15 Ответить
А насрать.
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05.02.2021 03:17 Ответить
Что эти киздаболы вдруг зашевелилсь?
Вспомнили, что кроме ковида есть и иные болезни, в том числе инфекционные и сильно заразные?
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05.02.2021 03:38 Ответить
"Что эти киздаболы вдруг зашевелилсь?"- диБіл ҐєйЦь бабельця підкинув, поїдуть щепити "типу від кіру" дамбасяток! На окупованому Донбасі може розпочатися епідемія кору, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 840
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05.02.2021 08:26 Ответить
Вакциною від ящура?)))
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05.02.2021 05:47 Ответить
Дустом? Да петушок
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05.02.2021 06:24 Ответить
Це добре. Солдатські матері РФ уже плачуть після того як почали випробування ;Спутнік-5; на руссо зольдаттен. Виявилося що російська ;вакцина; діє на кшталт хімічної кастрації. І на ЯПі один кринашист спочатку хвалився що срусьскій патріот і зробив щеплення, а потім плакався що все впало.
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05.02.2021 07:21 Ответить
Сльози заважають мені висловити стурбованість )))0))0)))
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05.02.2021 08:05 Ответить
Так висловіть кілька разів глибоку стурбованість і занепокоєнність, ми вже і так не знаємо де їм ще "соломки постелити". І примирення оголосили, і КПВВ повідкривали, дороги туди поробили, пенсії і соціалку платим, дітей безплатно в вузах вчимо. Ну чим ще можемо допомогти, хіба що залишилося війська до кордонів Польші відвести.
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05.02.2021 06:29 Ответить
Та ***** на на той кір, баби єщє нарожают.
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05.02.2021 06:38 Ответить
Вище тут пишуть, що їх вакцина і проти цього.
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05.02.2021 08:50 Ответить
хорошая новость, я считаю
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05.02.2021 08:34 Ответить
Давно пора их отделить.
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05.02.2021 09:01 Ответить
Терміново робити санітарну зону. Відгородити забором. На територію України дозволяти в'їзд тільки після КАРАНТИНУ, а може зовсім ЗАКРИТИ... ПЕРЕСТАТИ вести якісь дії щодо повернення заражених територій, тільки після деактивувації і вакцинації за рахунок АГРЕСОРА
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05.02.2021 09:56 Ответить
Пліснява, приймайте вже закон про подвійне громадянство, щоб швидше реінтегрувати домбаситів та крисчан в Україну.
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05.02.2021 10:13 Ответить
Я так и не понял, к кому конкретно ЮНИСЕФ обращается и настаивает ?
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05.02.2021 11:53 Ответить
Эпидемии, техногенные катастрофы, отсутствие чистой воды и голод довершат свое дело и Донбасс очиститься естественным путем от рашистско-путинской скверны. Можно и подождать.
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05.02.2021 18:06 Ответить
 
 