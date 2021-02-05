На окупованому Донбасі може розпочатися епідемія кору, - ЮНІСЕФ

Через зниження рівня планової вакцинації дітей на окупованому Росією Донбасі через кілька років може розпочатися епідемія кору.

Про це 4 лютого на конференції "Пандемія COVID-19 у контексті гуманітарної кризи: ситуація на Сході України" сказала глава представництва ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сільвандер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми спостерігали неймовірне падіння рутинної вакцинації, що певним чином є тривожним дзвіночком та загрожує можливими місцевими епідеміями, скажімо, кору, через рік чи два", - заявила вона.

За її словами, така ситуація спричинена військовими діями, що призвели до знищення багатьох лікувальних закладів.

ЮНІСЕФ продовжить наполягати на важливості планової вакцинації дітей, заявила Сільвандер.

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