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Новости Общество
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законопроект (3045) сигареты (851)

Верховной Раде предложили рассмотреть антитабачный законопроект №4358, противоречащий Директиве Евросоюза

Новости Цензор.НЕТ Общество

Верховной Раде предложили рассмотреть антитабачный законопроект №4358, противоречащий Директиве Евросоюза

Сегодня, 5 февраля, парламент должен рассмотреть в первом чтении законопроект об ограничении оборота табачных изделий №4358.

"Авторы документа утверждают, что следствием принятия закона станет сокращение числа курильщиков среди молодежи и детей, увеличение продолжительности жизни украинцев. Представители же бизнеса уверены, что закон простимулирует не здоровье и долголетие, а многократный рост оборота контрабандных и контрафактных табачных изделий в стране", - сообщает "Деловая столица" в статье "Антитабачный хайп vs имплементация европейских норм. Каким путем пойдет Верховная Рада".

Автор документа – народный депутат из "Слуги народа" Лада Булах.

Она предложила, чтобы табачные изделия продавались только лицам, достигшим 21 года, хотя в Украине совершеннолетие наступает в 18 лет.

"Сложно понять логику автора, как и представить картину, что человек может покупать алкоголь, служить в армии, голосовать на выборах и быть избранным, вступать в брак, распоряжаться имуществом, а пачку сигарет купить не может", - говорится в статье.

По мнению журналистов и экспертов, в случае принятия такой нормы табачные изделия начнут приобретать нелегально, а торговцы контрафактом и контрабандными сигаретами получат дополнительное конкурентное преимущество. По данным компании Kantar, объем нелегального табачного рынка в Украине в октябре 2020 года достиг рекордного значения – 10%.

Авторы законопроекта также предлагают полностью запретить всю видимую выкладку табачных изделий. То есть покупатель не сможет увидеть ассортимент табачной продукции в киоске или на кассе в магазине – ему дадут листочек с названиями товаров. По мнению экспертов, это приведет к стремительному сокращению официальных точек продаж и росту нелегальной торговли.

Еще одна идея законопроекта – запретить любые добавки в табачные изделия, в то время как Директива ЕС запрещает лишь ароматические и вкусовые. Но некоторые добавки просто необходимы в производстве. Представители табачной отрасли отмечают: запрещать есть смысл лишь то, что влияет на вкус и запах, как это сделали в ЕС, а не рубить все без разбору, не разобравшись в технологиях производства.

Противоречит Директиве и предложение депутатов запретить не только продажу, но и производство сигарет в пачках с закругленными краями.

И вопреки европейским нормам Булах и соавторы проекта закона дают на переходный период всего год, в то время как в ЕС на подготовку к новым нормам предусмотрено от двух лет.

"Претензии к законопроекту №4358 можно свести к трем пунктам: нормы никак логически не оправданы; законопроект противоречит Директиве ЕС; в случае его принятия существенно вырастет нелегальный рынок табачных изделий", - считают авторы статьи и приходят к выводу, что Украине необходима прямая имплементация Директивы 2014/40/ЕС, которая уже урегулировала все условия работы табачного рынка и вопросы охраны здоровья нации.
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Топ комментарии
+3
Один чувак вже боровся з алкоголем. Що з цього вийшло всім відомо. Контрабас наше всьо! Верховній Раді запропонували розглянути антитютюновий законопроєкт №4358, що суперечить Директиві Євросоюзу - Цензор.НЕТ 7511
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05.02.2021 10:09
+2
Правильно, і ціну 100 грн. за пачку, як в Чехії.
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05.02.2021 10:12
+2
Я полагаю, при этом зарплату как в Чехии не?
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05.02.2021 10:13
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Один чувак вже боровся з алкоголем. Що з цього вийшло всім відомо. Контрабас наше всьо! Верховній Раді запропонували розглянути антитютюновий законопроєкт №4358, що суперечить Директиві Євросоюзу - Цензор.НЕТ 7511
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05.02.2021 10:09 Ответить
Щось ти бистро вийшов...Три доби пройшли? Верховній Раді запропонували розглянути антитютюновий законопроєкт №4358, що суперечить Директиві Євросоюзу - Цензор.НЕТ 5614
ПиСи: контрабас "донтабак" наводнив Україну вже роки чотири.
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05.02.2021 10:14 Ответить
А я тут був кожен день. Не помітив? Верховній Раді запропонували розглянути антитютюновий законопроєкт №4358, що суперечить Директиві Євросоюзу - Цензор.НЕТ 9535
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05.02.2021 10:38 Ответить
Я начебто з тобою спілкувався, Сірий. Верховній Раді запропонували розглянути антитютюновий законопроєкт №4358, що суперечить Директиві Євросоюзу - Цензор.НЕТ 5377

Я про то, як час бистро пройшов.
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05.02.2021 12:40 Ответить
Верховній Раді запропонували розглянути антитютюновий законопроєкт №4358, що суперечить Директиві Євросоюзу - Цензор.НЕТ 6954 5 копійок це ціна твого мозку і того на що ти здатен. Верховній Раді запропонували розглянути антитютюновий законопроєкт №4358, що суперечить Директиві Євросоюзу - Цензор.НЕТ 2758 Верховній Раді запропонували розглянути антитютюновий законопроєкт №4358, що суперечить Директиві Євросоюзу - Цензор.НЕТ 7997
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05.02.2021 10:26 Ответить
А шо це ти гавкнув і заховався в тумані? Баіссі, шолі?
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05.02.2021 10:45 Ответить
Взагалі то з дебілами я уникаю спілкування і не помічаю дебілів бо не вважаю за потрібне.А ціну тобі вважаю справедливою і обгрунтованою до твоїх висерів. Верховній Раді запропонували розглянути антитютюновий законопроєкт №4358, що суперечить Директиві Євросоюзу - Цензор.НЕТ 1718
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05.02.2021 10:50 Ответить
Верховній Раді запропонували розглянути антитютюновий законопроєкт №4358, що суперечить Директиві Євросоюзу - Цензор.НЕТ 6406Верховній Раді запропонували розглянути антитютюновий законопроєкт №4358, що суперечить Директиві Євросоюзу - Цензор.НЕТ 6406Верховній Раді запропонували розглянути антитютюновий законопроєкт №4358, що суперечить Директиві Євросоюзу - Цензор.НЕТ 6357
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05.02.2021 10:12 Ответить
Немецкая змея: SS SS
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05.02.2021 10:22 Ответить
Правильно, і ціну 100 грн. за пачку, як в Чехії.
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05.02.2021 10:12 Ответить
Я полагаю, при этом зарплату как в Чехии не?
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05.02.2021 10:13 Ответить
Всегда при прочтении подобных проЖектов от "слуг" возникает одна устойчивая ассоциация: "Утром мажу бутерброд - сразу мысль: а как народ?..."(с)
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05.02.2021 10:12 Ответить
В общем курильщики, опять готовьтесь к очередному внеочередному подорожанию табачных изделий. Теперь ваши дети будут есть ещё меньше конфет )
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05.02.2021 10:12 Ответить
у большинства курильщиков нет детей
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05.02.2021 10:23 Ответить
Ну если человек придурок безответственный и не думает о своем здоровье и детях, то да, будут есть меньше. другой вопрос, таким надо запретить рожать детей.
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05.02.2021 10:24 Ответить
Это вопрос?
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05.02.2021 10:58 Ответить
Да нет. просто утверждение.
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05.02.2021 16:04 Ответить
Наркотики дозволяють,цигарки забороняють.Де логіка в діях що цих "законотворців" що єсовських титанів думки -незрозуміло.
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05.02.2021 10:23 Ответить
Ну, это началось не сегодня и не при нынешней власти
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05.02.2021 10:57 Ответить
Цигарки на жаль і є наркотик. Сам 20 років прокурив. Знаю яке це дерьмо! Кинув палити, чого і усім бажаю!
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05.02.2021 17:36 Ответить
ДЕ ЗАКОН ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ АГРЕСІЇ РФ
МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ ,БОНДАРЕНКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати? Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ
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05.02.2021 10:47 Ответить
Верховній Раді запропонували розглянути антитютюновий законопроєкт №4358, що суперечить Директиві Євросоюзу - Цензор.НЕТ 9468тут про табак)))
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05.02.2021 10:49 Ответить
Когда примут антиалкагольный закон?
А начать отстреливать нарко-крыши - слабо?
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05.02.2021 10:58 Ответить
А чим не до вподоби пачки з закругленими краями?
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05.02.2021 11:14 Ответить
 
 