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законопроєкт (1780) цигарки (622)

Верховній Раді запропонували розглянути антитютюновий законопроєкт №4358, що суперечить Директиві Євросоюзу

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Верховній Раді запропонували розглянути антитютюновий законопроєкт №4358, що суперечить Директиві Євросоюзу

Сьогодні, 5 лютого, парламент має розглянути в першому читанні законопроєкт про обмеження обігу тютюнових виробів №4358.

"Автори документа стверджують, що наслідком ухвалення закону стане скорочення кількості курців серед молоді та дітей, збільшення тривалості життя українців. Представники ж бізнесу впевнені, що закон простимулює не здоров'я і довголіття, а кількаразове зростання обігу контрабандних і контрафактних тютюнових виробів у країні", - повідомляє "Деловая столица" в статті "Антитютюновий хайп vs імплементація європейських норм. Яким шляхом піде Верховна Рада".

Автор документа - народний депутат зі "Слуги народу" Лада Булах.

Вона запропонувала, щоб тютюнові вироби продавалися лише особам, які досягли 21 року, хоча в Україні повноліття настає у 18 років.

"Складно зрозуміти логіку автора, як і уявити картину, що людина може купувати алкоголь, служити в армії, голосувати на виборах і бути обраним, вступати в шлюб, розпоряджатися майном, а пачку сигарет купити не може", - йдеться в статті.

На думку журналістів і експертів, у разі ухвалення такої норми тютюнові вироби почнуть купувати нелегально, а торговці контрафактом і контрабандними сигаретами отримають додаткову конкурентну перевагу. За даними компанії Kantar, обсяг нелегального тютюнового ринку в Україні в жовтні 2020 року досяг рекордного значення - 10%.

Автори законопроєкту також пропонують повністю заборонити всю видиму викладку тютюнових виробів. Тобто покупець не зможе побачити асортимент тютюнової продукції в кіоску чи на касі в магазині - йому дадуть листочок з назвами товарів. На думку експертів, це призведе до стрімкого скорочення офіційних точок продажів і зростання нелегальної торгівлі.

Ще одна ідея законопроєкту - заборонити будь-які добавки до тютюнових виробів, тоді як Директива ЄС забороняє лише ароматичні та смакові. Але деякі добавки просто необхідні у виробництві. Представники тютюнової галузі зазначають: забороняти є сенс лише те, що впливає на смак і запах, як це зробили в ЄС, а не рубати все без розбору, не розібравшись у технологіях виробництва.

Суперечить Директиві і пропозиція депутатів заборонити не лише продаж, але й виробництво сигарет у пачках із закругленими краями.

І всупереч європейським нормам Булах та співавтори проєкту закону дають на перехідний період лише рік, тоді як у ЄС на підготовку до нових норм передбачено від двох років.

"Претензії до законопроєкту №4358 можна звести до трьох пунктів: норми ніяк логічно не виправдані; законопроєкт суперечить Директиві ЄС; у разі його ухвалення суттєво зросте нелегальний ринок тютюнових виробів", - вважають автори статті і доходять висновку, що Україні необхідна пряма імплементація Директиви 2014/40/ЄС, яка вже врегулювала всі умови роботи тютюнового ринку і питання охорони здоров'я нації.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Один чувак вже боровся з алкоголем. Що з цього вийшло всім відомо. Контрабас наше всьо! Верховній Раді запропонували розглянути антитютюновий законопроєкт №4358, що суперечить Директиві Євросоюзу - Цензор.НЕТ 7511
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05.02.2021 10:09
+2
Правильно, і ціну 100 грн. за пачку, як в Чехії.
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05.02.2021 10:12
+2
Я полагаю, при этом зарплату как в Чехии не?
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05.02.2021 10:13
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Один чувак вже боровся з алкоголем. Що з цього вийшло всім відомо. Контрабас наше всьо! Верховній Раді запропонували розглянути антитютюновий законопроєкт №4358, що суперечить Директиві Євросоюзу - Цензор.НЕТ 7511
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05.02.2021 10:09 Відповісти
Щось ти бистро вийшов...Три доби пройшли? Верховній Раді запропонували розглянути антитютюновий законопроєкт №4358, що суперечить Директиві Євросоюзу - Цензор.НЕТ 5614
ПиСи: контрабас "донтабак" наводнив Україну вже роки чотири.
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05.02.2021 10:14 Відповісти
А я тут був кожен день. Не помітив? Верховній Раді запропонували розглянути антитютюновий законопроєкт №4358, що суперечить Директиві Євросоюзу - Цензор.НЕТ 9535
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05.02.2021 10:38 Відповісти
Я начебто з тобою спілкувався, Сірий. Верховній Раді запропонували розглянути антитютюновий законопроєкт №4358, що суперечить Директиві Євросоюзу - Цензор.НЕТ 5377

Я про то, як час бистро пройшов.
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05.02.2021 12:40 Відповісти
Верховній Раді запропонували розглянути антитютюновий законопроєкт №4358, що суперечить Директиві Євросоюзу - Цензор.НЕТ 6954 5 копійок це ціна твого мозку і того на що ти здатен. Верховній Раді запропонували розглянути антитютюновий законопроєкт №4358, що суперечить Директиві Євросоюзу - Цензор.НЕТ 2758 Верховній Раді запропонували розглянути антитютюновий законопроєкт №4358, що суперечить Директиві Євросоюзу - Цензор.НЕТ 7997
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05.02.2021 10:26 Відповісти
А шо це ти гавкнув і заховався в тумані? Баіссі, шолі?
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05.02.2021 10:45 Відповісти
Взагалі то з дебілами я уникаю спілкування і не помічаю дебілів бо не вважаю за потрібне.А ціну тобі вважаю справедливою і обгрунтованою до твоїх висерів. Верховній Раді запропонували розглянути антитютюновий законопроєкт №4358, що суперечить Директиві Євросоюзу - Цензор.НЕТ 1718
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05.02.2021 10:50 Відповісти
Верховній Раді запропонували розглянути антитютюновий законопроєкт №4358, що суперечить Директиві Євросоюзу - Цензор.НЕТ 6406Верховній Раді запропонували розглянути антитютюновий законопроєкт №4358, що суперечить Директиві Євросоюзу - Цензор.НЕТ 6406Верховній Раді запропонували розглянути антитютюновий законопроєкт №4358, що суперечить Директиві Євросоюзу - Цензор.НЕТ 6357
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05.02.2021 10:12 Відповісти
Немецкая змея: SS SS
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05.02.2021 10:22 Відповісти
Правильно, і ціну 100 грн. за пачку, як в Чехії.
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05.02.2021 10:12 Відповісти
Я полагаю, при этом зарплату как в Чехии не?
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05.02.2021 10:13 Відповісти
Всегда при прочтении подобных проЖектов от "слуг" возникает одна устойчивая ассоциация: "Утром мажу бутерброд - сразу мысль: а как народ?..."(с)
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05.02.2021 10:12 Відповісти
В общем курильщики, опять готовьтесь к очередному внеочередному подорожанию табачных изделий. Теперь ваши дети будут есть ещё меньше конфет )
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05.02.2021 10:12 Відповісти
у большинства курильщиков нет детей
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05.02.2021 10:23 Відповісти
Ну если человек придурок безответственный и не думает о своем здоровье и детях, то да, будут есть меньше. другой вопрос, таким надо запретить рожать детей.
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05.02.2021 10:24 Відповісти
Это вопрос?
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05.02.2021 10:58 Відповісти
Да нет. просто утверждение.
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05.02.2021 16:04 Відповісти
Наркотики дозволяють,цигарки забороняють.Де логіка в діях що цих "законотворців" що єсовських титанів думки -незрозуміло.
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05.02.2021 10:23 Відповісти
Ну, это началось не сегодня и не при нынешней власти
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05.02.2021 10:57 Відповісти
Цигарки на жаль і є наркотик. Сам 20 років прокурив. Знаю яке це дерьмо! Кинув палити, чого і усім бажаю!
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05.02.2021 17:36 Відповісти
ДЕ ЗАКОН ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ АГРЕСІЇ РФ
МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ ,БОНДАРЕНКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати? Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ
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05.02.2021 10:47 Відповісти
Верховній Раді запропонували розглянути антитютюновий законопроєкт №4358, що суперечить Директиві Євросоюзу - Цензор.НЕТ 9468тут про табак)))
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05.02.2021 10:49 Відповісти
Когда примут антиалкагольный закон?
А начать отстреливать нарко-крыши - слабо?
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05.02.2021 10:58 Відповісти
А чим не до вподоби пачки з закругленими краями?
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05.02.2021 11:14 Відповісти
 
 