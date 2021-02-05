Верховній Раді запропонували розглянути антитютюновий законопроєкт №4358, що суперечить Директиві Євросоюзу

Сьогодні, 5 лютого, парламент має розглянути в першому читанні законопроєкт про обмеження обігу тютюнових виробів №4358.

"Автори документа стверджують, що наслідком ухвалення закону стане скорочення кількості курців серед молоді та дітей, збільшення тривалості життя українців. Представники ж бізнесу впевнені, що закон простимулює не здоров'я і довголіття, а кількаразове зростання обігу контрабандних і контрафактних тютюнових виробів у країні", - повідомляє "Деловая столица" в статті "Антитютюновий хайп vs імплементація європейських норм. Яким шляхом піде Верховна Рада".

Автор документа - народний депутат зі "Слуги народу" Лада Булах.

Вона запропонувала, щоб тютюнові вироби продавалися лише особам, які досягли 21 року, хоча в Україні повноліття настає у 18 років.

"Складно зрозуміти логіку автора, як і уявити картину, що людина може купувати алкоголь, служити в армії, голосувати на виборах і бути обраним, вступати в шлюб, розпоряджатися майном, а пачку сигарет купити не може", - йдеться в статті.

На думку журналістів і експертів, у разі ухвалення такої норми тютюнові вироби почнуть купувати нелегально, а торговці контрафактом і контрабандними сигаретами отримають додаткову конкурентну перевагу. За даними компанії Kantar, обсяг нелегального тютюнового ринку в Україні в жовтні 2020 року досяг рекордного значення - 10%.

Автори законопроєкту також пропонують повністю заборонити всю видиму викладку тютюнових виробів. Тобто покупець не зможе побачити асортимент тютюнової продукції в кіоску чи на касі в магазині - йому дадуть листочок з назвами товарів. На думку експертів, це призведе до стрімкого скорочення офіційних точок продажів і зростання нелегальної торгівлі.

Ще одна ідея законопроєкту - заборонити будь-які добавки до тютюнових виробів, тоді як Директива ЄС забороняє лише ароматичні та смакові. Але деякі добавки просто необхідні у виробництві. Представники тютюнової галузі зазначають: забороняти є сенс лише те, що впливає на смак і запах, як це зробили в ЄС, а не рубати все без розбору, не розібравшись у технологіях виробництва.

Суперечить Директиві і пропозиція депутатів заборонити не лише продаж, але й виробництво сигарет у пачках із закругленими краями.

І всупереч європейським нормам Булах та співавтори проєкту закону дають на перехідний період лише рік, тоді як у ЄС на підготовку до нових норм передбачено від двох років.

"Претензії до законопроєкту №4358 можна звести до трьох пунктів: норми ніяк логічно не виправдані; законопроєкт суперечить Директиві ЄС; у разі його ухвалення суттєво зросте нелегальний ринок тютюнових виробів", - вважають автори статті і доходять висновку, що Україні необхідна пряма імплементація Директиви 2014/40/ЄС, яка вже врегулювала всі умови роботи тютюнового ринку і питання охорони здоров'я нації.