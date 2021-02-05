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Новости ЭкономикаОбщество
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НДС (414) Верланов Сергей (114)

По госбюджету-2021 ударят плохие результаты налогового плана-2020, - экс-глава ГНС Верланов

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

По госбюджету-2021 ударят плохие результаты налогового плана-2020, - экс-глава ГНС Верланов

За время кризиса в 2020 году налоговая служба Украины недособирала налоги газовых компаний и собрала меньше налогов с крупных корпораций, чем должна была. А между тем, предприниматели, даже страдая от трех жестких карантинов без всякой господдержки или налоговых смягчений, продолжали платить НДС и НДФЛ.

Это углубило налоговое неравенство в Украине, создавая дисбаланс в системе и налоговую несправедливость. Об этом говорит экс-глава ГНС Украины Сергей Верланов, которого цитирует в своей статье издание KyivPost.

"По государственному бюджету-2021 ударят плохие результаты налогового плана 2020 года, который обеспечил преимущество олигархам, а не рядовым налогоплательщикам. Олигархические корпорации сэкономили в 2020-м, заплатив меньше налогов. Все это привело к дефициту в проекте бюджета на 2021, говорит он. В 2020 году дефицит бюджета вырос с 96 млрд гривен до 298 млрд, поскольку государство получило на 146 млрд гривен меньше налогов, чем планировало. В 2020 году в Украине собрали 851 млрд гривен налогов", - говорится в статье KyivPost со ссылкой на слова экс-главы ГНС Верланова.

"Налоговое неравенство и невыполнение плана налогообложения в 2020-м привело к расширению теневой экономики. Когда налогоплательщики считают систему несправедливой, они переходят в тень и избегают уплаты налогов. Теневая экономика составляет не менее 30% реальной и мешает справедливой рыночной конкуренции из-за демпинга", - отметил Сергей Верланов.

По его мнению, налоговики должны решить эту проблему, если они хотят честного диалога с налогоплательщиками. Налоговикам следует выстроить доверительные отношения с налогоплательщиками. А это невозможно, когда правительство открыто использует их средства ненадлежащим образом.

"Около 80% из 65-миллиардного фонда борьбы с коронавирусным кризисом потрачено не на медицинское оборудование для больниц и тесты для борьбы с эпидемией. Деньги пошли на ремонт и строительство дорог. Как украинцам терпеть трату их налогов на строительство дорог, когда в больницах не хватает оборудования? Ключ к функциональной налоговой службе - это построение доверия, а не дорог", - считает Сергей Верланов.

Как ранее сообщалось, экс-глава ГНС Сергей Верланов оценил работу налоговой в 2020 году максимум на "тройку".
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Как неажіданна!
Сцук, клятій пеця...
Правда,зебилоиді?
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05.02.2021 15:08 Ответить
https://www.sorokagarden.kiev.ua/
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05.02.2021 15:09 Ответить
А зачем нам знать, что думает коррупционер Верланов против которого НАБУ открыло дело за необоснованную отмену налогового уведомления более, чем на 2 миллиарда.
Пусть лучше чухает из Германии на допрос !
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05.02.2021 15:12 Ответить
Резервы Нацбанка сократились до $29 миллиардов . По держбюджету-2021 вдарять погані результати податкового плану-2020 року, - ексглава ДПС Верланов - Цензор.НЕТ 1513
А вы думали какого это гривна все еще держится? Зеленые просто палят золотовалютные резервы и этой "финансовой пирамиде" однозначно придет конец как и этой власти "Трускавецких гениев экономики"!
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05.02.2021 15:28 Ответить
Минфин уже заговорил про доллар по 30 . По держбюджету-2021 вдарять погані результати податкового плану-2020 року, - ексглава ДПС Верланов - Цензор.НЕТ 970
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05.02.2021 15:34 Ответить
Экономика сокращается,инвестиций нет,миллионы людей едут за границу что бы найти работу,а сборщики подати придумавшие пять десятков видов поборов думают только о том как бы побольше содрать для своего бюджетного корыта.
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05.02.2021 15:33 Ответить
 
 