По госбюджету-2021 ударят плохие результаты налогового плана-2020, - экс-глава ГНС Верланов

За время кризиса в 2020 году налоговая служба Украины недособирала налоги газовых компаний и собрала меньше налогов с крупных корпораций, чем должна была. А между тем, предприниматели, даже страдая от трех жестких карантинов без всякой господдержки или налоговых смягчений, продолжали платить НДС и НДФЛ.

Это углубило налоговое неравенство в Украине, создавая дисбаланс в системе и налоговую несправедливость. Об этом говорит экс-глава ГНС Украины Сергей Верланов, которого цитирует в своей статье издание KyivPost.

"По государственному бюджету-2021 ударят плохие результаты налогового плана 2020 года, который обеспечил преимущество олигархам, а не рядовым налогоплательщикам. Олигархические корпорации сэкономили в 2020-м, заплатив меньше налогов. Все это привело к дефициту в проекте бюджета на 2021, говорит он. В 2020 году дефицит бюджета вырос с 96 млрд гривен до 298 млрд, поскольку государство получило на 146 млрд гривен меньше налогов, чем планировало. В 2020 году в Украине собрали 851 млрд гривен налогов", - говорится в статье KyivPost со ссылкой на слова экс-главы ГНС Верланова.

"Налоговое неравенство и невыполнение плана налогообложения в 2020-м привело к расширению теневой экономики. Когда налогоплательщики считают систему несправедливой, они переходят в тень и избегают уплаты налогов. Теневая экономика составляет не менее 30% реальной и мешает справедливой рыночной конкуренции из-за демпинга", - отметил Сергей Верланов.

По его мнению, налоговики должны решить эту проблему, если они хотят честного диалога с налогоплательщиками. Налоговикам следует выстроить доверительные отношения с налогоплательщиками. А это невозможно, когда правительство открыто использует их средства ненадлежащим образом.

"Около 80% из 65-миллиардного фонда борьбы с коронавирусным кризисом потрачено не на медицинское оборудование для больниц и тесты для борьбы с эпидемией. Деньги пошли на ремонт и строительство дорог. Как украинцам терпеть трату их налогов на строительство дорог, когда в больницах не хватает оборудования? Ключ к функциональной налоговой службе - это построение доверия, а не дорог", - считает Сергей Верланов.

Как ранее сообщалось, экс-глава ГНС Сергей Верланов оценил работу налоговой в 2020 году максимум на "тройку".