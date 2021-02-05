По держбюджету-2021 вдарять погані результати податкового плану-2020 року, - ексглава ДПС Верланов

За час кризи в 2020 році податкова служба України недозбирала податки газових компаній і зібрала менше податків з великих корпорацій, ніж повинна була. А між тим, підприємці, навіть страждаючи від трьох жорстких карантинів без всякої держпідтримки або податкових пом'якшень, продовжували платити ПДВ і ПДФО.

Це поглибило податкову нерівність в Україні, створюючи дисбаланс у системі і податкову несправедливість. Про це говорить ексглава ДПС України Сергій Верланов, якого цитує в своїй статті видання KyivPost.

"По державному бюджету-2021 вдарять погані результати податкового плану 2020 року, який забезпечив перевагу олігархам, а не пересічним платникам податків. Олігархічні корпорації заощадили в 2020-му, заплативши менше податків. Все це призвело до дефіциту в проєкті бюджету на 2021, говорить він. У 2020 році дефіцит бюджету зріс з 96 млрд гривень до 298 млрд, оскільки держава отримала на 146 млрд гривень менше податків, ніж планувала. У 2020 році в Україні зібрали 851 млрд гривень податків", - йдеться в статті KyivPost із посиланням на слова ексголови ДПС Верланова.

"Податкова нерівність і невиконання плану оподаткування в 2020-му призвели до розширення тіньової економіки. Коли платники податків вважають систему несправедливою, вони переходять в тінь і уникають сплати податків. Тіньова економіка становить не менше 30% реальної і заважає справедливій ​​ринковій конкуренції через демпінг", - зазначив Сергій Верланов.

На його думку, податківці повинні вирішити цю проблему, якщо вони хочуть чесного діалогу з платниками податків. Податківцям слід вибудувати довірчі відносини з платниками податків. А це неможливо, коли уряд відкрито використовує їхні кошти неналежним чином.

"Близько 80% з 65-мільярдного фонду боротьби з коронавірусною кризою витрачено не на медичне обладнання для лікарень і тести для боротьби з епідемією. Гроші пішли на ремонт і будівництво доріг. Як українцям терпіти витрату їхніх податків на будівництво доріг, коли в лікарнях не вистачає обладнання? Ключ до функціональної податкову службу - це будівницьво довіри, а не доріг", - вважає Сергій Верланов.

Як раніше повідомлялося, ексглава ДПС Сергій Верланов оцінив роботу податкової в 2020 році максимум на "трійку".