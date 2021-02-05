На оккупированном Донбассе активизировались ДРГ и снайперы: уничтожают элементы систем видеонаблюдения, - разведка

Командование оперативной группировки российских оккупационных войск активизировало привлечения диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар для действий в районах передовых позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, по данным украинской разведки, российские диверсанты уничтожают элементы систем видеонаблюдения с целью сокрытия действий в "серой зоне", избежания ответственности за нарушение минских договоренностей о прекращении огня, нанесение потерь личному составу подразделений Объединенных сил и провоцирование огня.

Кроме того, как отметили в ГУР, на отдельных направлениях отмечено прибытие на передовые позиции инженерно-саперных подразделений в составе кадровых военнослужащих ВС РФ для оборудования минных и сигнальных полей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ повышают боевую готовность артиллерии на Донбассе, - ГУР