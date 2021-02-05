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На оккупированном Донбассе активизировались ДРГ и снайперы: уничтожают элементы систем видеонаблюдения, - разведка

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

На оккупированном Донбассе активизировались ДРГ и снайперы: уничтожают элементы систем видеонаблюдения, - разведка

Командование оперативной группировки российских оккупационных войск активизировало привлечения диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар для действий в районах передовых позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, по данным украинской разведки, российские диверсанты уничтожают элементы систем видеонаблюдения с целью сокрытия действий в "серой зоне", избежания ответственности за нарушение минских договоренностей о прекращении огня, нанесение потерь личному составу подразделений Объединенных сил и провоцирование огня.

Кроме того, как отметили в ГУР, на отдельных направлениях отмечено прибытие на передовые позиции инженерно-саперных подразделений в составе кадровых военнослужащих ВС РФ для оборудования минных и сигнальных полей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ повышают боевую готовность артиллерии на Донбассе, - ГУР
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Топ комментарии
+14
Ой , как же вовремя запретили антиснайпереские группы, разведдроны и упреждающий огонь. Все для живого тира и тренировки ********* на наших защитниках 🤔🤔🤔
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05.02.2021 15:16
+9
Так, условия нового перемирия предусматривают запрет на наступательные и разведывательные действия, в том числе разведку при помощи беспилотников, не разрешено также любое применение огня, в том числе снайперского.
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05.02.2021 15:30
+7
Щось я не чув, щоб за останній час хтось з окупантів чи колаборантів був вражений снайперський вогнем.
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05.02.2021 15:24
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Це рабіновіч! На оккупированном Донбассе активизировались ДРГ и снайперы: уничтожают элементы систем видеонаблюдения, - разведка - Цензор.НЕТ 7452
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05.02.2021 15:16 Ответить
Ой , как же вовремя запретили антиснайпереские группы, разведдроны и упреждающий огонь. Все для живого тира и тренировки ********* на наших защитниках 🤔🤔🤔
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05.02.2021 15:16 Ответить
Кто и когда "запретил" антиснайперские пары?
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05.02.2021 15:22 Ответить
Щось я не чув, щоб за останній час хтось з окупантів чи колаборантів був вражений снайперський вогнем.
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05.02.2021 15:24 Ответить
То всі ці тверждення про заборону базуються лишень на тому, що ви чогось не чули?
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05.02.2021 15:28 Ответить
За останній час були факти загибелі наших вояків від ворожих снайперів?
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05.02.2021 15:30 Ответить
Так.Нажаль були.
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05.02.2021 15:32 Ответить
А коли це наявність антиснайперькіх пар унеможливлювала загибель нашиї вояків від ворожих снайперів?
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05.02.2021 15:33 Ответить
Яку людину простіше бити- ту, яка зв'язана, чи та, у якої в руках зброя?
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05.02.2021 15:46 Ответить
за останній час, майже кожного дня На окупованому Донбасі активізувалися ДРГ і снайпери: знищують елементи систем відеоспостереження, - розвідка - Цензор.НЕТ 5685
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05.02.2021 15:35 Ответить
Куди там - 3 чи 4 за останній місяць.
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05.02.2021 15:37 Ответить
Так, условия нового перемирия предусматривают запрет на наступательные и разведывательные действия, в том числе разведку при помощи беспилотников, не разрешено также любое применение огня, в том числе снайперского.
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05.02.2021 15:30 Ответить
Никакого запрета антиснайперских пар при этом не было, ибо запрета на огонь в случае угрозы нашим военнослужащим нет.
Напротив - если снайпер в серой зоне будет убит антиснайперской парой никто никаких претензий не предъявит, ибо именно снайпер нарушил условия перемирия.
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05.02.2021 15:36 Ответить
На окупованому Донбасі активізувалися ДРГ і снайпери: знищують елементи систем відеоспостереження, - розвідка - Цензор.НЕТ 9394 Толья

Любые наступательные действия, включая работу снайперов или диверсионных групп, запрещены, а в случае агрессивных действий противника другая сторона обязана сначала задействовать механизм координации и лишь в случае неудачи открывать ответный огонь.
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05.02.2021 15:38 Ответить
Иии? Вы понимаете, что такое наступательные действия и что такое работа АНТИснайперских пар?
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05.02.2021 15:40 Ответить
Я вот не пойму, ты кацап или просто слабоумный?
запрета на огонь в случае угрозы нашим военнослужащим

Как правило в этом случае обязательно будут 200 с нашей стороны.
А что б их не было - есть такоео понятие "беспокоящий (упреждающий) огонь Тобишь по кустам,зеленке и прочая. Что б у снайперов и дрг не возникало желания там шарится
А вот он то как раз и запрещен
Именно для наших
Кацапье на это всегда ложило
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05.02.2021 15:41 Ответить
Разговор был за антиснайперские пары, а не за беспокоящий огонь - антиснайперские пары уж чем-чем, но беспокоящим огнем точно не занимаются, ибо их задача - не выдать своей позиции.
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05.02.2021 15:45 Ответить
Для детей природы: когда есть беспокоящий огонь антиснайперских пар требуется гораздо меньше
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05.02.2021 15:47 Ответить
Для детей природы - делать выводы о якобы запрете антиснайперских пар на основании того, что запрещен беспокоящий огонь - это не просто манипуляция - это откровенная ложь.

К тому же - соблюдение перемирия последние пол-года сберегло гораздо больше жизней наших защитников, чем ведение беспокоящего огня годом ранее - в этом можно убедиться, просто посмотрев статистику погибших - по 15 человек в месяц с беспокоящим огнем и 10 человек за пол-года без беспокоящего огня.
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05.02.2021 15:52 Ответить
Еще раз
Спешиалз фор ю: ты читать я сижу умееш?
А реагировать на прочитанное?
Ты где-нибуть у меня видишь, что япишу о запрете антиснайперской борьбы? Покажи мне?!
И истчо, деванный воен
сберегло гораздо больше жизней наших защитников

Знаешь, что Страдивари скрипки делал для лохов? Для пацанов он стругал барабаны
Расскажу тибе щаз агромную ваенную тайну. Тока ты тсссс, никаму-никаму.
Количество погибших меньше не стало.
Их просто по другому стали считать...
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05.02.2021 16:21 Ответить
Спешиал фо ю, ты влез в дискуссию именно о якобы запрете антиснайперской борьбы со своей сранью - ни о чем другом мы в этой ветке не спорили. Если не догнал о чем спор - не лезь.

"Количество погибших меньше не стало.
Их просто по другому стали считать..."

Ложь. Количество погибших как раз стало много меньше. Раньше небоевые потери тоже к боевым не приписывали и считали отдельно.
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06.02.2021 00:35 Ответить
У тебя явно проблемы
Но это твои проблемы.
Количество погибших меньше не стало

Поверь, я знаю, о чем говорю.
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06.02.2021 00:45 Ответить
Я не собираюсь верить на слово безымянным ботам.
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06.02.2021 00:46 Ответить
А я придурошным диванидлам, раз уж на то пошло.
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06.02.2021 00:57 Ответить
Трудно наверное так жить, когда себе веры нет...
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06.02.2021 00:59 Ответить
Пшел.
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06.02.2021 01:09 Ответить
На окупованому Донбасі активізувалися ДРГ і снайпери: знищують елементи систем відеоспостереження, - розвідка - Цензор.НЕТ 3901
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06.02.2021 14:00 Ответить
дебил просто считающий . что контр-снайперские группы не попадают в категорию - работа снайперов . один выстрел с " баррет " = 1 час тишины со стороны кацапов .
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05.02.2021 15:50 Ответить
Кому предъявлять претензии? Оркам на Донбассе? Да они на все претензии клали с большим пробором! Только мертвым нальзя ничего предъявить!
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05.02.2021 15:51 Ответить
Вы не поняли - если во время перемирия в серой зоне будет подстрелен вражеский снайпер - оккупанты не смогут предъявить Украине претензий в нарушении перемирия, ибо согласно условий перемирия - снайперов в серой зоне быть не может.
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05.02.2021 16:04 Ответить
Так, условия нового перемирия предусматривают запрет на наступательные и разведывательные действия, в том числе разведку при помощи беспилотников, не разрешено также любое применение огня, в том числе снайперского.
https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/russian/features-53570466.amp
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05.02.2021 15:32 Ответить
Любые наступательные действия, включая работу снайперов или диверсионных групп, запрещены, а в случае агрессивных действий противника другая сторона обязана сначала задействовать механизм координации и лишь в случае неудачи открывать ответный огонь.
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05.02.2021 15:33 Ответить
Антиснайперские группы, работающие со своих позиций по серой зоне - это никак не наступательные действия.
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05.02.2021 15:38 Ответить
Ти есть руски демахог. Хендехохпля!
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05.02.2021 15:42 Ответить
Чушь. Вы высасываете зраду из пальца. Я же вам пытаюсь доказать очевидное - что не было никакого запрета на применение антиснайперских пар и это обычная ложь.
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05.02.2021 15:46 Ответить
Антиснайпер, это снайпер который специализируется на ликвидации вражеских снайперов. Запрещено минском. Ферштейн?
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05.02.2021 18:23 Ответить
Минском снайперы вообще не запрещены. Не путай теплое с мягким.
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06.02.2021 00:33 Ответить
Немножко соврал? . https://www.osce.org/ru/chairmanship/457888
запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон;запрет на применение огня, включая снайперский;
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08.02.2021 10:08 Ответить
Еще раз - не путай теплое с мягким.
Ты написал:
"Запрещено минском."

Соглашение о перемирии - это одно, а минские соглашения - это другое.
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08.02.2021 10:19 Ответить
Соглашения о всеобщем прекращении огня, подписаны в Минске. Что я и отметил. Мы вроде их последствия наблюдаем и обсуждаем? Или вы ********* решили?
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08.02.2021 10:28 Ответить
"Минском" называют конкретные минские соглашения, подписанные в 2014м и 2015м годах. Если называть минском что попало - никому не будет понятно, что ты имеешь ввиду - именно про это я тебе и написал.
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08.02.2021 10:35 Ответить
А, тогда не понятно зачем мы обсуждаем новость о снайперах ОРДЛО, ведь всё нормально?: Минском они не запрещены. Ок. Понял. Претензий не имею. Нехай и дальше ******. Зеленские ещё нарожают.
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08.02.2021 10:45 Ответить
Я написал вам о том, что нуно выражатся понятнее и не смешивать Минские соглашения с соглашениями о перемирии.
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08.02.2021 10:53 Ответить
Заява Міністерства оборони України
27 липня 2020, 09:31 | ID: 58918
На виконання домовленостей, досягнутих в рамках ТКГ 22 липня 2020 року, керівництвом Збройних Сил України видано наказ про припинення вогню, що передбачає запровадження додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню, які мають за мету забезпечити дотримання всеохоплюючого, стійкого та безстрокового перемир'я.

Зокрема передбачається:

· заборона на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін;

· заборона на застосування вогню, включаючи снайперський;

· заборона на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях, у першу чергу на об'єктах цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні та приміщення, відкриті для громадськості;

· ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню та повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників;

· створення та задіяння координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК в чинному складі;

· у разі порушення противником режиму «тиші» і створенні загрози життю українських військовослужбовців, Збройні Сили України мають право відповідати на ворожі обстріли.

СММ ОБСЄ сприятиме і надаватиме підтримку сторонам у виконанні цих заходів, узгоджених ними, без шкоди встановленим процедурам інформування або будь-яким іншим аспектам повного виконання положень мандата Місії.
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05.02.2021 15:41 Ответить
Умови зеленого перемиря прочитай. Снайперські пари вивели з лінії зіткнення.
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05.02.2021 15:49 Ответить
Закрытие каналов путина, хороший повод начать вторжение на остальную часть Украины.
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05.02.2021 15:17 Ответить
***** повод не нужен. Так что не свисти.
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05.02.2021 15:42 Ответить
Головой в стену впились
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05.02.2021 15:43 Ответить
Все по мертвечуку-срабиновичу. Отмашка от них пришла для "наших людяй" На оккупированном Донбассе активизировались ДРГ и снайперы: уничтожают элементы систем видеонаблюдения, - разведка - Цензор.НЕТ 575
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05.02.2021 15:22 Ответить
А как же "мир в глазах"?
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05.02.2021 15:24 Ответить
Саме час політати турецьким безпілотникам
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05.02.2021 15:29 Ответить
Войнушки у смартфоні? 😊Закінчились! Бо така ж туфта, як і держава у смартфоні. Вюють не відеспстереженням, а спостереженням у приціл зарядженої зброї. І у тепловізорів, звичайно.
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05.02.2021 15:30 Ответить
Что лишний раз подтверждает,украинская ОПЗЖ-работает ВМЕСТЕ с расейскими оккупантами!
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05.02.2021 15:31 Ответить
Не понял, так что, устойчивого перемирия оказывается все это время не было и уже не будет??? Это что же выходит, зе-блан всем нам об этом своём героическом достижение наСвиздел???
Доколе???
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05.02.2021 15:31 Ответить
Все это время - как раз было, сейчас уже нет.
Посмотрите статистику погибших за последние пол-года и сравните ее с такой же статистикой за предыдущие годы.
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05.02.2021 15:40 Ответить
132 военнослужащих погибли и 716 ранены в ходе операции Объединенных сил (ООС) в 2019 году.Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры, передают Українські Новини.
В течение 2019 года на Донбассе и в тылу от ранений, полученных на передовой, погибли сразу или скончались позже 188 украинских военных-участников операции Объединенных сил.

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц")
Главная - Общество - Війна - 18 декабря 2019, 20:36
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
Боевые потери составили 97 погибших военных, другие погибшие - 77 человек.
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05.02.2021 18:29 Ответить
Ииии? Перемирие началось в июле 2020го - вот и сравни потери во второй половине 2020го с потерями за пол-года в 2019м - разница почти в 10 раз!
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06.02.2021 00:31 Ответить
А что наши защитники? Сидят в норах и не стреляют, ждут премиальных?
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05.02.2021 15:41 Ответить
А откуда у оккупантов в таком случае по нескольку десятков погибших каджый месяц?
Нам просто не сообщают о том, что подстрелен очередной оккупант, ибо эти сообщения будут использоваться для обвинения Украины в нарушении перемирия.
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05.02.2021 15:48 Ответить
А откуда у вас статистика потерь "той стороны"?
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05.02.2021 18:25 Ответить
Читал тут в новостях, что оккупанты отчитались о потерях почти в 30 человек в декабре.
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06.02.2021 00:32 Ответить
Так это "небоевые", как и у нас.
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08.02.2021 09:52 Ответить
 
 