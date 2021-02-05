На окупованому Донбасі активізувалися ДРГ і снайпери: знищують елементи систем відеоспостереження, - розвідка
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Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ активізувало залучення диверсійно-розвідувальних груп і снайперських пар для дій у районах передових позицій з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.
Так, за даними української розвідки, російські диверсанти знищують елементи систем відеоспостереження з метою приховування дій у "сірій зоні", уникнення відповідальності за порушення Мінських домовленостей про припинення вогню, спричинення втрат особовому складу підрозділів Об’єднаних сил та провокування вогню у відповідь.
Крім того, на окремих напрямках помічено прибуття на передові позиції інженерно-саперних підрозділів у складі кадрових військовослужбовців ЗС РФ для обладнання мінних та сигнальних полів.
Будь ласка, зачекайте...
Напротив - если снайпер в серой зоне будет убит антиснайперской парой никто никаких претензий не предъявит, ибо именно снайпер нарушил условия перемирия.
Любые наступательные действия, включая работу снайперов или диверсионных групп, запрещены, а в случае агрессивных действий противника другая сторона обязана сначала задействовать механизм координации и лишь в случае неудачи открывать ответный огонь.
запрета на огонь в случае угрозы нашим военнослужащим
Как правило в этом случае обязательно будут 200 с нашей стороны.
А что б их не было - есть такоео понятие "беспокоящий (упреждающий) огонь Тобишь по кустам,зеленке и прочая. Что б у снайперов и дрг не возникало желания там шарится
А вот он то как раз и запрещен
Именно для наших
Кацапье на это всегда ложило
К тому же - соблюдение перемирия последние пол-года сберегло гораздо больше жизней наших защитников, чем ведение беспокоящего огня годом ранее - в этом можно убедиться, просто посмотрев статистику погибших - по 15 человек в месяц с беспокоящим огнем и 10 человек за пол-года без беспокоящего огня.
Спешиалз фор ю: ты читать я сижу умееш?
А реагировать на прочитанное?
Ты где-нибуть у меня видишь, что япишу о запрете антиснайперской борьбы? Покажи мне?!
И истчо, деванный воен
сберегло гораздо больше жизней наших защитников
Знаешь, что Страдивари скрипки делал для лохов? Для пацанов он стругал барабаны
Расскажу тибе щаз агромную ваенную тайну. Тока ты тсссс, никаму-никаму.
Количество погибших меньше не стало.
Их просто по другому стали считать...
"Количество погибших меньше не стало.
Их просто по другому стали считать..."
Ложь. Количество погибших как раз стало много меньше. Раньше небоевые потери тоже к боевым не приписывали и считали отдельно.
Но это твои проблемы.
Количество погибших меньше не стало
Поверь, я знаю, о чем говорю.
https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/russian/features-53570466.amp
запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон;запрет на применение огня, включая снайперский;
Ты написал:
"Запрещено минском."
Соглашение о перемирии - это одно, а минские соглашения - это другое.
27 липня 2020, 09:31 | ID: 58918
На виконання домовленостей, досягнутих в рамках ТКГ 22 липня 2020 року, керівництвом Збройних Сил України видано наказ про припинення вогню, що передбачає запровадження додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню, які мають за мету забезпечити дотримання всеохоплюючого, стійкого та безстрокового перемир'я.
Зокрема передбачається:
· заборона на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін;
· заборона на застосування вогню, включаючи снайперський;
· заборона на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях, у першу чергу на об'єктах цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні та приміщення, відкриті для громадськості;
· ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню та повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників;
· створення та задіяння координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК в чинному складі;
· у разі порушення противником режиму «тиші» і створенні загрози життю українських військовослужбовців, Збройні Сили України мають право відповідати на ворожі обстріли.
СММ ОБСЄ сприятиме і надаватиме підтримку сторонам у виконанні цих заходів, узгоджених ними, без шкоди встановленим процедурам інформування або будь-яким іншим аспектам повного виконання положень мандата Місії.
Доколе???
Посмотрите статистику погибших за последние пол-года и сравните ее с такой же статистикой за предыдущие годы.
В течение 2019 года на Донбассе и в тылу от ранений, полученных на передовой, погибли сразу или скончались позже 188 украинских военных-участников операции Объединенных сил.
Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц")
Главная - Общество - Війна - 18 декабря 2019, 20:36
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
Боевые потери составили 97 погибших военных, другие погибшие - 77 человек.
Нам просто не сообщают о том, что подстрелен очередной оккупант, ибо эти сообщения будут использоваться для обвинения Украины в нарушении перемирия.