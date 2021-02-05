УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4505 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України
4 429 62
Міноборони (5289) розвідка (3621) Донбас (21733)

На окупованому Донбасі активізувалися ДРГ і снайпери: знищують елементи систем відеоспостереження, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

На окупованому Донбасі активізувалися ДРГ і снайпери: знищують елементи систем відеоспостереження, - розвідка

Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ активізувало залучення диверсійно-розвідувальних груп і снайперських пар для дій у районах передових позицій з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

Так, за даними української розвідки, російські диверсанти знищують елементи систем відеоспостереження з метою приховування дій у "сірій зоні", уникнення відповідальності за порушення Мінських домовленостей про припинення вогню, спричинення втрат особовому складу підрозділів Об’єднаних сил та провокування вогню у відповідь.

Крім того, на окремих напрямках помічено прибуття на передові позиції інженерно-саперних підрозділів у складі кадрових військовослужбовців ЗС РФ для обладнання мінних та сигнальних полів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ підвищують бойову готовність артилерії на Донбасі, - ГУР

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Ой , как же вовремя запретили антиснайпереские группы, разведдроны и упреждающий огонь. Все для живого тира и тренировки ********* на наших защитниках 🤔🤔🤔
показати весь коментар
05.02.2021 15:16
+9
Так, условия нового перемирия предусматривают запрет на наступательные и разведывательные действия, в том числе разведку при помощи беспилотников, не разрешено также любое применение огня, в том числе снайперского.
показати весь коментар
05.02.2021 15:30
+7
Щось я не чув, щоб за останній час хтось з окупантів чи колаборантів був вражений снайперський вогнем.
показати весь коментар
05.02.2021 15:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це рабіновіч! На оккупированном Донбассе активизировались ДРГ и снайперы: уничтожают элементы систем видеонаблюдения, - разведка - Цензор.НЕТ 7452
показати весь коментар
05.02.2021 15:16 Відповісти
Ой , как же вовремя запретили антиснайпереские группы, разведдроны и упреждающий огонь. Все для живого тира и тренировки ********* на наших защитниках 🤔🤔🤔
показати весь коментар
05.02.2021 15:16 Відповісти
Кто и когда "запретил" антиснайперские пары?
показати весь коментар
05.02.2021 15:22 Відповісти
Щось я не чув, щоб за останній час хтось з окупантів чи колаборантів був вражений снайперський вогнем.
показати весь коментар
05.02.2021 15:24 Відповісти
То всі ці тверждення про заборону базуються лишень на тому, що ви чогось не чули?
показати весь коментар
05.02.2021 15:28 Відповісти
За останній час були факти загибелі наших вояків від ворожих снайперів?
показати весь коментар
05.02.2021 15:30 Відповісти
Так.Нажаль були.
показати весь коментар
05.02.2021 15:32 Відповісти
А коли це наявність антиснайперькіх пар унеможливлювала загибель нашиї вояків від ворожих снайперів?
показати весь коментар
05.02.2021 15:33 Відповісти
Яку людину простіше бити- ту, яка зв'язана, чи та, у якої в руках зброя?
показати весь коментар
05.02.2021 15:46 Відповісти
за останній час, майже кожного дня На окупованому Донбасі активізувалися ДРГ і снайпери: знищують елементи систем відеоспостереження, - розвідка - Цензор.НЕТ 5685
показати весь коментар
05.02.2021 15:35 Відповісти
Куди там - 3 чи 4 за останній місяць.
показати весь коментар
05.02.2021 15:37 Відповісти
Так, условия нового перемирия предусматривают запрет на наступательные и разведывательные действия, в том числе разведку при помощи беспилотников, не разрешено также любое применение огня, в том числе снайперского.
показати весь коментар
05.02.2021 15:30 Відповісти
Никакого запрета антиснайперских пар при этом не было, ибо запрета на огонь в случае угрозы нашим военнослужащим нет.
Напротив - если снайпер в серой зоне будет убит антиснайперской парой никто никаких претензий не предъявит, ибо именно снайпер нарушил условия перемирия.
показати весь коментар
05.02.2021 15:36 Відповісти
На окупованому Донбасі активізувалися ДРГ і снайпери: знищують елементи систем відеоспостереження, - розвідка - Цензор.НЕТ 9394 Толья

Любые наступательные действия, включая работу снайперов или диверсионных групп, запрещены, а в случае агрессивных действий противника другая сторона обязана сначала задействовать механизм координации и лишь в случае неудачи открывать ответный огонь.
показати весь коментар
05.02.2021 15:38 Відповісти
Иии? Вы понимаете, что такое наступательные действия и что такое работа АНТИснайперских пар?
показати весь коментар
05.02.2021 15:40 Відповісти
Я вот не пойму, ты кацап или просто слабоумный?
запрета на огонь в случае угрозы нашим военнослужащим

Как правило в этом случае обязательно будут 200 с нашей стороны.
А что б их не было - есть такоео понятие "беспокоящий (упреждающий) огонь Тобишь по кустам,зеленке и прочая. Что б у снайперов и дрг не возникало желания там шарится
А вот он то как раз и запрещен
Именно для наших
Кацапье на это всегда ложило
показати весь коментар
05.02.2021 15:41 Відповісти
Разговор был за антиснайперские пары, а не за беспокоящий огонь - антиснайперские пары уж чем-чем, но беспокоящим огнем точно не занимаются, ибо их задача - не выдать своей позиции.
показати весь коментар
05.02.2021 15:45 Відповісти
Для детей природы: когда есть беспокоящий огонь антиснайперских пар требуется гораздо меньше
показати весь коментар
05.02.2021 15:47 Відповісти
Для детей природы - делать выводы о якобы запрете антиснайперских пар на основании того, что запрещен беспокоящий огонь - это не просто манипуляция - это откровенная ложь.

К тому же - соблюдение перемирия последние пол-года сберегло гораздо больше жизней наших защитников, чем ведение беспокоящего огня годом ранее - в этом можно убедиться, просто посмотрев статистику погибших - по 15 человек в месяц с беспокоящим огнем и 10 человек за пол-года без беспокоящего огня.
показати весь коментар
05.02.2021 15:52 Відповісти
Еще раз
Спешиалз фор ю: ты читать я сижу умееш?
А реагировать на прочитанное?
Ты где-нибуть у меня видишь, что япишу о запрете антиснайперской борьбы? Покажи мне?!
И истчо, деванный воен
сберегло гораздо больше жизней наших защитников

Знаешь, что Страдивари скрипки делал для лохов? Для пацанов он стругал барабаны
Расскажу тибе щаз агромную ваенную тайну. Тока ты тсссс, никаму-никаму.
Количество погибших меньше не стало.
Их просто по другому стали считать...
показати весь коментар
05.02.2021 16:21 Відповісти
Спешиал фо ю, ты влез в дискуссию именно о якобы запрете антиснайперской борьбы со своей сранью - ни о чем другом мы в этой ветке не спорили. Если не догнал о чем спор - не лезь.

"Количество погибших меньше не стало.
Их просто по другому стали считать..."

Ложь. Количество погибших как раз стало много меньше. Раньше небоевые потери тоже к боевым не приписывали и считали отдельно.
показати весь коментар
06.02.2021 00:35 Відповісти
У тебя явно проблемы
Но это твои проблемы.
Количество погибших меньше не стало

Поверь, я знаю, о чем говорю.
показати весь коментар
06.02.2021 00:45 Відповісти
Я не собираюсь верить на слово безымянным ботам.
показати весь коментар
06.02.2021 00:46 Відповісти
А я придурошным диванидлам, раз уж на то пошло.
показати весь коментар
06.02.2021 00:57 Відповісти
Трудно наверное так жить, когда себе веры нет...
показати весь коментар
06.02.2021 00:59 Відповісти
Пшел.
показати весь коментар
06.02.2021 01:09 Відповісти
На окупованому Донбасі активізувалися ДРГ і снайпери: знищують елементи систем відеоспостереження, - розвідка - Цензор.НЕТ 3901
показати весь коментар
06.02.2021 14:00 Відповісти
дебил просто считающий . что контр-снайперские группы не попадают в категорию - работа снайперов . один выстрел с " баррет " = 1 час тишины со стороны кацапов .
показати весь коментар
05.02.2021 15:50 Відповісти
Кому предъявлять претензии? Оркам на Донбассе? Да они на все претензии клали с большим пробором! Только мертвым нальзя ничего предъявить!
показати весь коментар
05.02.2021 15:51 Відповісти
Вы не поняли - если во время перемирия в серой зоне будет подстрелен вражеский снайпер - оккупанты не смогут предъявить Украине претензий в нарушении перемирия, ибо согласно условий перемирия - снайперов в серой зоне быть не может.
показати весь коментар
05.02.2021 16:04 Відповісти
Так, условия нового перемирия предусматривают запрет на наступательные и разведывательные действия, в том числе разведку при помощи беспилотников, не разрешено также любое применение огня, в том числе снайперского.
https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/russian/features-53570466.amp
показати весь коментар
05.02.2021 15:32 Відповісти
Любые наступательные действия, включая работу снайперов или диверсионных групп, запрещены, а в случае агрессивных действий противника другая сторона обязана сначала задействовать механизм координации и лишь в случае неудачи открывать ответный огонь.
показати весь коментар
05.02.2021 15:33 Відповісти
Антиснайперские группы, работающие со своих позиций по серой зоне - это никак не наступательные действия.
показати весь коментар
05.02.2021 15:38 Відповісти
Ти есть руски демахог. Хендехохпля!
показати весь коментар
05.02.2021 15:42 Відповісти
Чушь. Вы высасываете зраду из пальца. Я же вам пытаюсь доказать очевидное - что не было никакого запрета на применение антиснайперских пар и это обычная ложь.
показати весь коментар
05.02.2021 15:46 Відповісти
Антиснайпер, это снайпер который специализируется на ликвидации вражеских снайперов. Запрещено минском. Ферштейн?
показати весь коментар
05.02.2021 18:23 Відповісти
Минском снайперы вообще не запрещены. Не путай теплое с мягким.
показати весь коментар
06.02.2021 00:33 Відповісти
Немножко соврал? . https://www.osce.org/ru/chairmanship/457888
запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон;запрет на применение огня, включая снайперский;
показати весь коментар
08.02.2021 10:08 Відповісти
Еще раз - не путай теплое с мягким.
Ты написал:
"Запрещено минском."

Соглашение о перемирии - это одно, а минские соглашения - это другое.
показати весь коментар
08.02.2021 10:19 Відповісти
Соглашения о всеобщем прекращении огня, подписаны в Минске. Что я и отметил. Мы вроде их последствия наблюдаем и обсуждаем? Или вы ********* решили?
показати весь коментар
08.02.2021 10:28 Відповісти
"Минском" называют конкретные минские соглашения, подписанные в 2014м и 2015м годах. Если называть минском что попало - никому не будет понятно, что ты имеешь ввиду - именно про это я тебе и написал.
показати весь коментар
08.02.2021 10:35 Відповісти
А, тогда не понятно зачем мы обсуждаем новость о снайперах ОРДЛО, ведь всё нормально?: Минском они не запрещены. Ок. Понял. Претензий не имею. Нехай и дальше ******. Зеленские ещё нарожают.
показати весь коментар
08.02.2021 10:45 Відповісти
Я написал вам о том, что нуно выражатся понятнее и не смешивать Минские соглашения с соглашениями о перемирии.
показати весь коментар
08.02.2021 10:53 Відповісти
Заява Міністерства оборони України
27 липня 2020, 09:31 | ID: 58918
На виконання домовленостей, досягнутих в рамках ТКГ 22 липня 2020 року, керівництвом Збройних Сил України видано наказ про припинення вогню, що передбачає запровадження додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню, які мають за мету забезпечити дотримання всеохоплюючого, стійкого та безстрокового перемир'я.

Зокрема передбачається:

· заборона на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін;

· заборона на застосування вогню, включаючи снайперський;

· заборона на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях, у першу чергу на об'єктах цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні та приміщення, відкриті для громадськості;

· ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню та повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників;

· створення та задіяння координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК в чинному складі;

· у разі порушення противником режиму «тиші» і створенні загрози життю українських військовослужбовців, Збройні Сили України мають право відповідати на ворожі обстріли.

СММ ОБСЄ сприятиме і надаватиме підтримку сторонам у виконанні цих заходів, узгоджених ними, без шкоди встановленим процедурам інформування або будь-яким іншим аспектам повного виконання положень мандата Місії.
показати весь коментар
05.02.2021 15:41 Відповісти
Умови зеленого перемиря прочитай. Снайперські пари вивели з лінії зіткнення.
показати весь коментар
05.02.2021 15:49 Відповісти
Закрытие каналов путина, хороший повод начать вторжение на остальную часть Украины.
показати весь коментар
05.02.2021 15:17 Відповісти
***** повод не нужен. Так что не свисти.
показати весь коментар
05.02.2021 15:42 Відповісти
Головой в стену впились
показати весь коментар
05.02.2021 15:43 Відповісти
Все по мертвечуку-срабиновичу. Отмашка от них пришла для "наших людяй" На оккупированном Донбассе активизировались ДРГ и снайперы: уничтожают элементы систем видеонаблюдения, - разведка - Цензор.НЕТ 575
показати весь коментар
05.02.2021 15:22 Відповісти
А как же "мир в глазах"?
показати весь коментар
05.02.2021 15:24 Відповісти
Саме час політати турецьким безпілотникам
показати весь коментар
05.02.2021 15:29 Відповісти
Войнушки у смартфоні? 😊Закінчились! Бо така ж туфта, як і держава у смартфоні. Вюють не відеспстереженням, а спостереженням у приціл зарядженої зброї. І у тепловізорів, звичайно.
показати весь коментар
05.02.2021 15:30 Відповісти
Что лишний раз подтверждает,украинская ОПЗЖ-работает ВМЕСТЕ с расейскими оккупантами!
показати весь коментар
05.02.2021 15:31 Відповісти
Не понял, так что, устойчивого перемирия оказывается все это время не было и уже не будет??? Это что же выходит, зе-блан всем нам об этом своём героическом достижение наСвиздел???
Доколе???
показати весь коментар
05.02.2021 15:31 Відповісти
Все это время - как раз было, сейчас уже нет.
Посмотрите статистику погибших за последние пол-года и сравните ее с такой же статистикой за предыдущие годы.
показати весь коментар
05.02.2021 15:40 Відповісти
132 военнослужащих погибли и 716 ранены в ходе операции Объединенных сил (ООС) в 2019 году.Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры, передают Українські Новини.
В течение 2019 года на Донбассе и в тылу от ранений, полученных на передовой, погибли сразу или скончались позже 188 украинских военных-участников операции Объединенных сил.

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц")
Главная - Общество - Війна - 18 декабря 2019, 20:36
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
Боевые потери составили 97 погибших военных, другие погибшие - 77 человек.
показати весь коментар
05.02.2021 18:29 Відповісти
Ииии? Перемирие началось в июле 2020го - вот и сравни потери во второй половине 2020го с потерями за пол-года в 2019м - разница почти в 10 раз!
показати весь коментар
06.02.2021 00:31 Відповісти
А что наши защитники? Сидят в норах и не стреляют, ждут премиальных?
показати весь коментар
05.02.2021 15:41 Відповісти
А откуда у оккупантов в таком случае по нескольку десятков погибших каджый месяц?
Нам просто не сообщают о том, что подстрелен очередной оккупант, ибо эти сообщения будут использоваться для обвинения Украины в нарушении перемирия.
показати весь коментар
05.02.2021 15:48 Відповісти
А откуда у вас статистика потерь "той стороны"?
показати весь коментар
05.02.2021 18:25 Відповісти
Читал тут в новостях, что оккупанты отчитались о потерях почти в 30 человек в декабре.
показати весь коментар
06.02.2021 00:32 Відповісти
Так это "небоевые", как и у нас.
показати весь коментар
08.02.2021 09:52 Відповісти
 
 