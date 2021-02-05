Импорт тока из России увеличился в 2 раза, - нардеп
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5 февраля Украина в 2 раза увеличила объем импорта электроэнергии из России.
Об этом сообщил народный депутат Михаил Бондарь.
"Сегодня импорт электроэнергии из России вырос ровно в 2 раза. Еще вчера мы покупали у Путина 1 млн кВт часов, сегодня - оплатили уже 2 млн кВт ", - сообщил нардеп.
Виновными в открытии импорта и уменьшении внутреннего производства Бондарь назвал руководство Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
"Очередное достижение НКРЭКУ - молодцы, правильным путем идут. Еще немного и можно закрывать шахты на Западе и Востоке Украины, чтобы не мешали здесь Путину", - подытожил Михаил Бондарь.
Напомним, Украина начала импорт электроэнергии из России 1 февраля 2021. Всего с начала месяца было закуплено более 6 млн кВт часов.
Поставки российской электроэнергии через Беларусь начались еще в январе 2021 года.
Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк во время выступления в Верховной Раде публично защищал импорт тока из России. Позже он пригрозил веерными отключениями в случае запрета российского импорта.
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I=U/R, где I- ток, U- напряжение, R - сопростивление.
З 2015 по 2019 рік ( до обрання 73% нарідного презЕдента та моноплісняви) Україна
НЕ КУПУВАЛА електроенергію у ворога.
Интересная ситуация. РФ на войну с Украиной тратит меньше денег, чем получает из Украины.
Когда его военные запасы истощатся?
Они в свое время в 2016 уронили ЛЭПы в Крым, а кучерявый восстановил их и поставки сырья из Житомира и электричества Фирташу в Титан.
А був Порошенко, то бігали за ним як моськи і гавкали, всьо не так, хоча не знаютьі як!
Той же Білецький за Порошенком ганявся по всій Україні!
А тепер Зелебенські торгують і Паросюкам похрін, один Ляшко тягав за барки кривоокого!
Знищення енергетичної незалежності України і збагачення вбивць українців?
Це PZDC - олігархів Ахметова, Коломойського і інш. треба у тюрягу за співпрацю з окупантами України
ЗАПУСТИТИ ВСІ БЛОКИ АЕС УКРАЇНИ, НПЦІОНАЛІЗУВАТИ ЕНЕРГОКОМПАНІЇ ОЛІГАРХІВ - ІНШОГО ВИХОДУ НЕМАЄ
Нищий убогий Шариков. Москвошвея?
Это было, когда атомная энергетика рулила. А с приходом Зеленского, основной упор делается на уголь. Своеобразная помощь лугандону получается!
Теперь будем выполнять хотелки Кремля,чтоб не вырубили рубильник.
Тут нужно что то делать,господа.
Уничтожают независимость Украины враги и предатели во власти.