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импорт (546) электроэнергия (763)

Импорт тока из России увеличился в 2 раза, - нардеп

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Импорт тока из России увеличился в 2 раза, - нардеп

5 февраля Украина в 2 раза увеличила объем импорта электроэнергии из России.


Об этом сообщил народный депутат Михаил Бондарь.


"Сегодня импорт электроэнергии из России вырос ровно в 2 раза. Еще вчера мы покупали у Путина 1 млн кВт часов, сегодня - оплатили уже 2 млн кВт ", - сообщил нардеп.
Виновными в открытии импорта и уменьшении внутреннего производства Бондарь назвал руководство Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
"Очередное достижение НКРЭКУ - молодцы, правильным путем идут. Еще немного и можно закрывать шахты на Западе и Востоке Украины, чтобы не мешали здесь Путину", - подытожил Михаил Бондарь.


Напомним, Украина начала импорт электроэнергии из России 1 февраля 2021. Всего с начала месяца было закуплено более 6 млн кВт часов.
Поставки российской электроэнергии через Беларусь начались еще в январе 2021 года.
Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк во время выступления в Верховной Раде публично защищал импорт тока из России. Позже он пригрозил веерными отключениями в случае запрета российского импорта.
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Топ комментарии
+22
Коломойша на останок вирішив нажертися, а зелебобіки допомогають
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05.02.2021 16:06
+21
А в это время криворагульные утырки вливают нам в уши , что энергосистема Украины вот-вот отсоединится от энергосистемы Рахи и Белорусь
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05.02.2021 16:06
+12
Ну, і де нарід, який боровся з "баригами" та торгівлею на крові?
З 2015 по 2019 рік ( до обрання 73% нарідного презЕдента та моноплісняви) Україна
НЕ КУПУВАЛА електроенергію у ворога.
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05.02.2021 16:19
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Коломойша на останок вирішив нажертися, а зелебобіки допомогають
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05.02.2021 16:06 Ответить
Зелна пліснява втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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05.02.2021 16:34 Ответить
Коломойші з бобіками до останку ще далеко,а от ми вже його бачимо зовсім близько...
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05.02.2021 17:45 Ответить
импорт тока увеличили,а импорт напряжения?
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07.02.2021 16:15 Ответить
А в это время криворагульные утырки вливают нам в уши , что энергосистема Украины вот-вот отсоединится от энергосистемы Рахи и Белорусь
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05.02.2021 16:06 Ответить
Да да, в 2024 году.
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05.02.2021 16:20 Ответить
Бери більше, казали вже в 2023-му Імпорт струму з Росії збільшився у 2 рази, - нардеп - Цензор.НЕТ 3321
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05.02.2021 16:28 Ответить
Зелена пліснява завзято та послідовно нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!)))
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05.02.2021 16:36 Ответить
І те і інше не може бути?
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05.02.2021 16:20 Ответить
мрази во власти!!!
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05.02.2021 16:09 Ответить
Рюзьку армию тоже налоги и прибыль кормят, они отблагодарят через ордыло
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05.02.2021 16:10 Ответить
При владі кончені аморальні недолугі виродки, які нищать все до чого можуть дотягнутися своїми загрібущими лапами.
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05.02.2021 16:12 Ответить
Михаил Бондарь. делает ход в Министры? И все заботятся о Украине, народе,... Ох, как они о ней заботятся...
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05.02.2021 16:12 Ответить
Це мудра політика Слуг народу так потрібно.
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05.02.2021 16:12 Ответить
это и понятно, - закон Ома. при уменьшении сопротивления ток возрастает. явно сопротивляться меньше стали та и напряжение тоже явно уменьшили. )))
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05.02.2021 16:12 Ответить
Кстати,ток также увеличивается при падении напряжения, если нагрузка постоянная.
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05.02.2021 16:24 Ответить
При падении напряжения ток уменьшается:
I=U/R, где I- ток, U- напряжение, R - сопростивление.
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05.02.2021 16:27 Ответить
ах да забыл активная нагрузка реактивная, на кипятильнике не увидишь повышение тока там будет линейное падение, на болгарке можно увидеть увеличение на холодильнике, когда то было интересно мерять ток, не мог понять почему точило в гараже вечером еле раскручивается, а ночью всё ок.
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05.02.2021 18:01 Ответить
Читай внимательно,написано "нагрузка". Ну если ты подсел на формулы,то Р=UI. где Р и есть, "нагрузка", т.е.-мощность. Например: работает эл.двигатель,потребляет Р=660 ват.,напруга в сети U=220вольт, ток нагрузки будет равен I=3А.Какой то привод,что то вращает,к примеру. Напруга упала до U=200вольт!!!??? Ну если ты от политики полез в электротехнику, попер формулы-то посчитаешь чему будет равен ток I?А ток,увеличится,вот тут и заработает формула G=I²Rt, движек начнет греться, короче- может сначала перегреться,а если напруга еще больше уменьшится, а ток, естественно, увеличится,то может сгореть. Вот,как то так, my friend.
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05.02.2021 20:18 Ответить
при падении напряжения ток увеличивается, можешь проверить на кипятильнике в 19 00 и в 2 00, токовыми клещами.
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05.02.2021 17:40 Ответить
Это будет 17,5 млрд. квт. часов в год. Какая-то нереальная цифра. Сдается мне каналы Медведчука были прикрытием.
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05.02.2021 16:12 Ответить
якось підозріло вигляда оте "тока из россии"
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05.02.2021 16:16 Ответить
а свои 5 из 15 блоков АЭС простаивают (от слова совсем)
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05.02.2021 16:17 Ответить
отработали свой ресурс, ЕС их закроет совсем вскоре. АЭС имею ввиду.
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05.02.2021 16:33 Ответить
таки да...но..у нас жеж пока не сдохнет окончательно - значит ресурс не отработан (во всем)
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05.02.2021 17:48 Ответить
Они не простаивают, а находятся в ремонте разного объема. Согласно планов проведения ремонтов, согласованных и утвержденных за год.
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06.02.2021 17:08 Ответить
простаивают - имелось ввиду не работают (может коряво высказался)
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06.02.2021 17:21 Ответить
Ну давайте ядерные реакторы без ремонта запускать. Это весело и хуже не будет.
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06.02.2021 18:39 Ответить
если хорошо покопаться в государственных делишках, то мы ещё обнаружим не только наш экспорт "тока" в Крым и и его двукратное увеличение Імпорт струму з Росії збільшився у 2 рази, - нардеп - Цензор.НЕТ 2055
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05.02.2021 16:17 Ответить
С каждым днём всё больше и больше импортируем электричества из Московии. Каждый день с их стороны будет лететь всё больше и больше снарядов. И шмаркля и окурок смотрят за тем, чтобы движуха не прекратилась.
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05.02.2021 16:19 Ответить
Ну, і де нарід, який боровся з "баригами" та торгівлею на крові?
З 2015 по 2019 рік ( до обрання 73% нарідного презЕдента та моноплісняви) Україна
НЕ КУПУВАЛА електроенергію у ворога.
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05.02.2021 16:19 Ответить
деньги за кровавые электроны
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05.02.2021 16:21 Ответить
***** еще больше патронов наклепает!
Интересная ситуация. РФ на войну с Украиной тратит меньше денег, чем получает из Украины.
Когда его военные запасы истощатся?
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05.02.2021 16:23 Ответить
никогда, при развале СССР оружия осталось на 100 лет войны, только санкции по образцу 80 года решат эту проблему, уже проходили знаем.
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05.02.2021 17:38 Ответить
Імпорт струму з Росії збільшився у 2 рази, - нардеп - Цензор.НЕТ 6175 семь лет рашисты убивают наших солдат с нашей же территории , семь лет через нашу территорию идет газ , семь лет мы берем из трубы, идущей через нас - рашистский газ, совсем не уважая себя, семь лет об этом помалкивает Европа, это как называется ?
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05.02.2021 16:27 Ответить
бизнес и только бизнес!
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05.02.2021 16:35 Ответить
Зробили Україну разом)
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05.02.2021 16:31 Ответить
Ще залишилось підписати контракти на газ по 500, як було до Пороха і принцим "бери або плати")
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05.02.2021 16:32 Ответить
зекоманда охотно сотрудничает с оккупантом, как и принято у шлюх и непереборчивых в связях "успешных" лицедеев.. для них без разницы "у кого или кому.." - абы потолще.. кошелёк
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05.02.2021 16:35 Ответить
Ну і де тепер Семенченко, Соболев, Панасюк і інші актори бродячого цирку Карабаса? Чому не блокують імпорт з Росії як блокували поставки українського вугілля з Донбасу? Де корпуси Авакова-білецького? Невже їх патріотизм закінчився навесні 2019?
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05.02.2021 16:42 Ответить
А сам то чего, боишься отморозить? Или пусть другие каштаны тягают, а я подожду?
Они в свое время в 2016 уронили ЛЭПы в Крым, а кучерявый восстановил их и поставки сырья из Житомира и электричества Фирташу в Титан.
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05.02.2021 17:03 Ответить
Так Порошенка ж нема, то вони і порозбігалися!
А був Порошенко, то бігали за ним як моськи і гавкали, всьо не так, хоча не знаютьі як!
Той же Білецький за Порошенком ганявся по всій Україні!
А тепер Зелебенські торгують і Паросюкам похрін, один Ляшко тягав за барки кривоокого!
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05.02.2021 17:07 Ответить
За каналы Медведчука все можно простить. Тем более если это выгодно Украине. Судя по количеству просмотров патриот-ботов эта тема явно больше не интересует.
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05.02.2021 16:58 Ответить
Що все "простить"?
Знищення енергетичної незалежності України і збагачення вбивць українців?
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05.02.2021 18:34 Ответить
5 февраля Украина в 2 раза увеличила объем импорта электроэнергии из России. Источник: https://censor.net/ru/n3246265

Це PZDC - олігархів Ахметова, Коломойського і інш. треба у тюрягу за співпрацю з окупантами України Імпорт струму з Росії збільшився у 2 рази, - нардеп - Цензор.НЕТ 4633
ЗАПУСТИТИ ВСІ БЛОКИ АЕС УКРАЇНИ, НПЦІОНАЛІЗУВАТИ ЕНЕРГОКОМПАНІЇ ОЛІГАРХІВ - ІНШОГО ВИХОДУ НЕМАЄ Імпорт струму з Росії збільшився у 2 рази, - нардеп - Цензор.НЕТ 9859
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05.02.2021 17:02 Ответить
Запустить прямо с разобранными турбинами и активными зонами?
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06.02.2021 17:09 Ответить
Ти розібрав турбогенератори всіх АЕС України чи як ?
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06.02.2021 18:50 Ответить
Шариков, ты? Уж больно слог похож.
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06.02.2021 20:31 Ответить
Шариков, ты какой породы псина?
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07.02.2021 09:14 Ответить
Что, волынская дворовая? Всю жизнь блохи досаждают?
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07.02.2021 15:57 Ответить
Шариков, твой стиль общения с людьми, которые гораздо умнее тебя, все также убог.
Нищий убогий Шариков. Москвошвея?
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07.02.2021 18:00 Ответить
Шариков, пососал сегодня?
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07.02.2021 21:08 Ответить
косточку
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07.02.2021 21:09 Ответить
Это какой то позор! В Украине, всегда был избыток электрики. Не знали куда его скидывать.
Это было, когда атомная энергетика рулила. А с приходом Зеленского, основной упор делается на уголь. Своеобразная помощь лугандону получается! Імпорт струму з Росії збільшився у 2 рази, - нардеп - Цензор.НЕТ 274
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05.02.2021 17:06 Ответить
Дохозяйничались ссуки!
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05.02.2021 17:15 Ответить
почему все молчат о том что энергоатом полностью обанкротили, а деньги скиздили? котлы ахмета на пределе и начали то взрываться то отключаться, но ********** делает вид что всё хорошо, а на самом деле, не сегодня так завтра кацапы дёрнут за рубильник и всё финиш.
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05.02.2021 17:34 Ответить
Реально Путин лютует.Уже 2 ляма квтч заставил купить.
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05.02.2021 18:17 Ответить
Зрадники весь час страхають, а негідники збагачуються!!! Ото ВЛАДА!!! ГАНЬБА!!!
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05.02.2021 19:38 Ответить
Это называеться -предательство национальных интересов.В военное время,в состоянии войны с Россией,все более ставим страну в зависимость от агрессора,уничтожая собственную энергетику.
Теперь будем выполнять хотелки Кремля,чтоб не вырубили рубильник.
Тут нужно что то делать,господа.
Уничтожают независимость Украины враги и предатели во власти.
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05.02.2021 19:50 Ответить
Чому ми не приймаємо радикальних мір? Імпорт струму з Росії збільшився у 2 рази, - нардеп - Цензор.НЕТ 821
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05.02.2021 21:40 Ответить
 
 