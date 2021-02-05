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імпорт (331) Електрика (804)

Імпорт струму з Росії збільшився у 2 рази, - нардеп

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Імпорт струму з Росії збільшився у 2 рази, - нардеп

5 лютого Україна в 2 рази збільшила обсяг імпорту електричної енергії з Росії.

Про це повідомив народний депутат Михайло Бондар.

"Сьогодні імпорт електроенергії з Росії зріс рівно в 2 рази. Ще вчора ми купували у Путіна 1 млн кВт годин, сьогодні — оплатили уже 2 млн кВт", - повідомив нардеп.

Винними відкритті імпорту і зменшенні внутрішнього виробництва Бондар назвав керівництво Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг.

"Чергове досягнення НКРЕКП - молодці, правильним шляхом ідуть. Ще трішки і можна закривали шахти на Заході та Сході України, щоб не заважали тут Путіну", - підсумував Михайлов Бондар.

Нагадаємо, Україна розпочала імпорт електроенергії з Росії 1 лютого 2021 року. Всього з початку місяця було закуплено понад 6 млн кВт годин. Поставки російської електроенергії через Білорусь розпочалися ще в січні 2021 року. Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк під час виступу в Верховній Раді публічно захищав імпорт струму із Росії. Пізніше він пригрозив віяловими відключеннями у випадку заборони російського імпорту.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+22
Коломойша на останок вирішив нажертися, а зелебобіки допомогають
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05.02.2021 16:06
+21
А в это время криворагульные утырки вливают нам в уши , что энергосистема Украины вот-вот отсоединится от энергосистемы Рахи и Белорусь
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05.02.2021 16:06
+12
Ну, і де нарід, який боровся з "баригами" та торгівлею на крові?
З 2015 по 2019 рік ( до обрання 73% нарідного презЕдента та моноплісняви) Україна
НЕ КУПУВАЛА електроенергію у ворога.
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05.02.2021 16:19
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Коломойша на останок вирішив нажертися, а зелебобіки допомогають
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05.02.2021 16:06 Відповісти
Зелна пліснява втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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05.02.2021 16:34 Відповісти
Коломойші з бобіками до останку ще далеко,а от ми вже його бачимо зовсім близько...
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05.02.2021 17:45 Відповісти
импорт тока увеличили,а импорт напряжения?
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07.02.2021 16:15 Відповісти
А в это время криворагульные утырки вливают нам в уши , что энергосистема Украины вот-вот отсоединится от энергосистемы Рахи и Белорусь
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05.02.2021 16:06 Відповісти
Да да, в 2024 году.
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05.02.2021 16:20 Відповісти
Бери більше, казали вже в 2023-му Імпорт струму з Росії збільшився у 2 рази, - нардеп - Цензор.НЕТ 3321
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05.02.2021 16:28 Відповісти
Зелена пліснява завзято та послідовно нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!)))
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05.02.2021 16:36 Відповісти
І те і інше не може бути?
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05.02.2021 16:20 Відповісти
мрази во власти!!!
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05.02.2021 16:09 Відповісти
Рюзьку армию тоже налоги и прибыль кормят, они отблагодарят через ордыло
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05.02.2021 16:10 Відповісти
При владі кончені аморальні недолугі виродки, які нищать все до чого можуть дотягнутися своїми загрібущими лапами.
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05.02.2021 16:12 Відповісти
Михаил Бондарь. делает ход в Министры? И все заботятся о Украине, народе,... Ох, как они о ней заботятся...
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05.02.2021 16:12 Відповісти
Це мудра політика Слуг народу так потрібно.
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05.02.2021 16:12 Відповісти
это и понятно, - закон Ома. при уменьшении сопротивления ток возрастает. явно сопротивляться меньше стали та и напряжение тоже явно уменьшили. )))
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05.02.2021 16:12 Відповісти
Кстати,ток также увеличивается при падении напряжения, если нагрузка постоянная.
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05.02.2021 16:24 Відповісти
При падении напряжения ток уменьшается:
I=U/R, где I- ток, U- напряжение, R - сопростивление.
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05.02.2021 16:27 Відповісти
ах да забыл активная нагрузка реактивная, на кипятильнике не увидишь повышение тока там будет линейное падение, на болгарке можно увидеть увеличение на холодильнике, когда то было интересно мерять ток, не мог понять почему точило в гараже вечером еле раскручивается, а ночью всё ок.
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05.02.2021 18:01 Відповісти
Читай внимательно,написано "нагрузка". Ну если ты подсел на формулы,то Р=UI. где Р и есть, "нагрузка", т.е.-мощность. Например: работает эл.двигатель,потребляет Р=660 ват.,напруга в сети U=220вольт, ток нагрузки будет равен I=3А.Какой то привод,что то вращает,к примеру. Напруга упала до U=200вольт!!!??? Ну если ты от политики полез в электротехнику, попер формулы-то посчитаешь чему будет равен ток I?А ток,увеличится,вот тут и заработает формула G=I²Rt, движек начнет греться, короче- может сначала перегреться,а если напруга еще больше уменьшится, а ток, естественно, увеличится,то может сгореть. Вот,как то так, my friend.
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05.02.2021 20:18 Відповісти
при падении напряжения ток увеличивается, можешь проверить на кипятильнике в 19 00 и в 2 00, токовыми клещами.
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05.02.2021 17:40 Відповісти
Это будет 17,5 млрд. квт. часов в год. Какая-то нереальная цифра. Сдается мне каналы Медведчука были прикрытием.
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05.02.2021 16:12 Відповісти
якось підозріло вигляда оте "тока из россии"
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05.02.2021 16:16 Відповісти
а свои 5 из 15 блоков АЭС простаивают (от слова совсем)
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05.02.2021 16:17 Відповісти
отработали свой ресурс, ЕС их закроет совсем вскоре. АЭС имею ввиду.
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05.02.2021 16:33 Відповісти
таки да...но..у нас жеж пока не сдохнет окончательно - значит ресурс не отработан (во всем)
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05.02.2021 17:48 Відповісти
Они не простаивают, а находятся в ремонте разного объема. Согласно планов проведения ремонтов, согласованных и утвержденных за год.
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06.02.2021 17:08 Відповісти
простаивают - имелось ввиду не работают (может коряво высказался)
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06.02.2021 17:21 Відповісти
Ну давайте ядерные реакторы без ремонта запускать. Это весело и хуже не будет.
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06.02.2021 18:39 Відповісти
если хорошо покопаться в государственных делишках, то мы ещё обнаружим не только наш экспорт "тока" в Крым и и его двукратное увеличение Імпорт струму з Росії збільшився у 2 рази, - нардеп - Цензор.НЕТ 2055
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05.02.2021 16:17 Відповісти
С каждым днём всё больше и больше импортируем электричества из Московии. Каждый день с их стороны будет лететь всё больше и больше снарядов. И шмаркля и окурок смотрят за тем, чтобы движуха не прекратилась.
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05.02.2021 16:19 Відповісти
Ну, і де нарід, який боровся з "баригами" та торгівлею на крові?
З 2015 по 2019 рік ( до обрання 73% нарідного презЕдента та моноплісняви) Україна
НЕ КУПУВАЛА електроенергію у ворога.
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05.02.2021 16:19 Відповісти
деньги за кровавые электроны
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05.02.2021 16:21 Відповісти
***** еще больше патронов наклепает!
Интересная ситуация. РФ на войну с Украиной тратит меньше денег, чем получает из Украины.
Когда его военные запасы истощатся?
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05.02.2021 16:23 Відповісти
никогда, при развале СССР оружия осталось на 100 лет войны, только санкции по образцу 80 года решат эту проблему, уже проходили знаем.
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05.02.2021 17:38 Відповісти
Імпорт струму з Росії збільшився у 2 рази, - нардеп - Цензор.НЕТ 6175 семь лет рашисты убивают наших солдат с нашей же территории , семь лет через нашу территорию идет газ , семь лет мы берем из трубы, идущей через нас - рашистский газ, совсем не уважая себя, семь лет об этом помалкивает Европа, это как называется ?
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05.02.2021 16:27 Відповісти
бизнес и только бизнес!
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05.02.2021 16:35 Відповісти
Зробили Україну разом)
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05.02.2021 16:31 Відповісти
Ще залишилось підписати контракти на газ по 500, як було до Пороха і принцим "бери або плати")
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05.02.2021 16:32 Відповісти
зекоманда охотно сотрудничает с оккупантом, как и принято у шлюх и непереборчивых в связях "успешных" лицедеев.. для них без разницы "у кого или кому.." - абы потолще.. кошелёк
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05.02.2021 16:35 Відповісти
Ну і де тепер Семенченко, Соболев, Панасюк і інші актори бродячого цирку Карабаса? Чому не блокують імпорт з Росії як блокували поставки українського вугілля з Донбасу? Де корпуси Авакова-білецького? Невже їх патріотизм закінчився навесні 2019?
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05.02.2021 16:42 Відповісти
А сам то чего, боишься отморозить? Или пусть другие каштаны тягают, а я подожду?
Они в свое время в 2016 уронили ЛЭПы в Крым, а кучерявый восстановил их и поставки сырья из Житомира и электричества Фирташу в Титан.
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05.02.2021 17:03 Відповісти
Так Порошенка ж нема, то вони і порозбігалися!
А був Порошенко, то бігали за ним як моськи і гавкали, всьо не так, хоча не знаютьі як!
Той же Білецький за Порошенком ганявся по всій Україні!
А тепер Зелебенські торгують і Паросюкам похрін, один Ляшко тягав за барки кривоокого!
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05.02.2021 17:07 Відповісти
За каналы Медведчука все можно простить. Тем более если это выгодно Украине. Судя по количеству просмотров патриот-ботов эта тема явно больше не интересует.
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05.02.2021 16:58 Відповісти
Що все "простить"?
Знищення енергетичної незалежності України і збагачення вбивць українців?
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05.02.2021 18:34 Відповісти
5 февраля Украина в 2 раза увеличила объем импорта электроэнергии из России. Источник: https://censor.net/ru/n3246265

Це PZDC - олігархів Ахметова, Коломойського і інш. треба у тюрягу за співпрацю з окупантами України Імпорт струму з Росії збільшився у 2 рази, - нардеп - Цензор.НЕТ 4633
ЗАПУСТИТИ ВСІ БЛОКИ АЕС УКРАЇНИ, НПЦІОНАЛІЗУВАТИ ЕНЕРГОКОМПАНІЇ ОЛІГАРХІВ - ІНШОГО ВИХОДУ НЕМАЄ Імпорт струму з Росії збільшився у 2 рази, - нардеп - Цензор.НЕТ 9859
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05.02.2021 17:02 Відповісти
Запустить прямо с разобранными турбинами и активными зонами?
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06.02.2021 17:09 Відповісти
Ти розібрав турбогенератори всіх АЕС України чи як ?
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06.02.2021 18:50 Відповісти
Шариков, ты? Уж больно слог похож.
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06.02.2021 20:31 Відповісти
Шариков, ты какой породы псина?
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07.02.2021 09:14 Відповісти
Что, волынская дворовая? Всю жизнь блохи досаждают?
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07.02.2021 15:57 Відповісти
Шариков, твой стиль общения с людьми, которые гораздо умнее тебя, все также убог.
Нищий убогий Шариков. Москвошвея?
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07.02.2021 18:00 Відповісти
Шариков, пососал сегодня?
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07.02.2021 21:08 Відповісти
косточку
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07.02.2021 21:09 Відповісти
Это какой то позор! В Украине, всегда был избыток электрики. Не знали куда его скидывать.
Это было, когда атомная энергетика рулила. А с приходом Зеленского, основной упор делается на уголь. Своеобразная помощь лугандону получается! Імпорт струму з Росії збільшився у 2 рази, - нардеп - Цензор.НЕТ 274
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05.02.2021 17:06 Відповісти
Дохозяйничались ссуки!
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05.02.2021 17:15 Відповісти
почему все молчат о том что энергоатом полностью обанкротили, а деньги скиздили? котлы ахмета на пределе и начали то взрываться то отключаться, но ********** делает вид что всё хорошо, а на самом деле, не сегодня так завтра кацапы дёрнут за рубильник и всё финиш.
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05.02.2021 17:34 Відповісти
Реально Путин лютует.Уже 2 ляма квтч заставил купить.
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05.02.2021 18:17 Відповісти
Зрадники весь час страхають, а негідники збагачуються!!! Ото ВЛАДА!!! ГАНЬБА!!!
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05.02.2021 19:38 Відповісти
Это называеться -предательство национальных интересов.В военное время,в состоянии войны с Россией,все более ставим страну в зависимость от агрессора,уничтожая собственную энергетику.
Теперь будем выполнять хотелки Кремля,чтоб не вырубили рубильник.
Тут нужно что то делать,господа.
Уничтожают независимость Украины враги и предатели во власти.
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05.02.2021 19:50 Відповісти
Чому ми не приймаємо радикальних мір? Імпорт струму з Росії збільшився у 2 рази, - нардеп - Цензор.НЕТ 821
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05.02.2021 21:40 Відповісти
 
 