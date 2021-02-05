Імпорт струму з Росії збільшився у 2 рази, - нардеп
Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство
5 лютого Україна в 2 рази збільшила обсяг імпорту електричної енергії з Росії.
Про це повідомив народний депутат Михайло Бондар.
"Сьогодні імпорт електроенергії з Росії зріс рівно в 2 рази. Ще вчора ми купували у Путіна 1 млн кВт годин, сьогодні — оплатили уже 2 млн кВт", - повідомив нардеп.
Винними відкритті імпорту і зменшенні внутрішнього виробництва Бондар назвав керівництво Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг.
"Чергове досягнення НКРЕКП - молодці, правильним шляхом ідуть. Ще трішки і можна закривали шахти на Заході та Сході України, щоб не заважали тут Путіну", - підсумував Михайлов Бондар.
Нагадаємо, Україна розпочала імпорт електроенергії з Росії 1 лютого 2021 року. Всього з початку місяця було закуплено понад 6 млн кВт годин. Поставки російської електроенергії через Білорусь розпочалися ще в січні 2021 року. Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк під час виступу в Верховній Раді публічно захищав імпорт струму із Росії. Пізніше він пригрозив віяловими відключеннями у випадку заборони російського імпорту.
Будь ласка, зачекайте...
I=U/R, где I- ток, U- напряжение, R - сопростивление.
З 2015 по 2019 рік ( до обрання 73% нарідного презЕдента та моноплісняви) Україна
НЕ КУПУВАЛА електроенергію у ворога.
Интересная ситуация. РФ на войну с Украиной тратит меньше денег, чем получает из Украины.
Когда его военные запасы истощатся?
Они в свое время в 2016 уронили ЛЭПы в Крым, а кучерявый восстановил их и поставки сырья из Житомира и электричества Фирташу в Титан.
А був Порошенко, то бігали за ним як моськи і гавкали, всьо не так, хоча не знаютьі як!
Той же Білецький за Порошенком ганявся по всій Україні!
А тепер Зелебенські торгують і Паросюкам похрін, один Ляшко тягав за барки кривоокого!
Знищення енергетичної незалежності України і збагачення вбивць українців?
Це PZDC - олігархів Ахметова, Коломойського і інш. треба у тюрягу за співпрацю з окупантами України
ЗАПУСТИТИ ВСІ БЛОКИ АЕС УКРАЇНИ, НПЦІОНАЛІЗУВАТИ ЕНЕРГОКОМПАНІЇ ОЛІГАРХІВ - ІНШОГО ВИХОДУ НЕМАЄ
Нищий убогий Шариков. Москвошвея?
Это было, когда атомная энергетика рулила. А с приходом Зеленского, основной упор делается на уголь. Своеобразная помощь лугандону получается!
Теперь будем выполнять хотелки Кремля,чтоб не вырубили рубильник.
Тут нужно что то делать,господа.
Уничтожают независимость Украины враги и предатели во власти.