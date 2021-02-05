Степанов: Общие условия адаптивного карантина будут мягче

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что общие условия адаптивного карантина, который правительство намерено ввести до 30 апреля, будут более мягкими.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Степанов заявил на встрече с членами Европейской бизнес-ассоциации.

"Мы уже разработали соответствующий нормативный акт, которым регламентируются в дальнейшем все карантинные ограничения. Карантин планируем продолжать до 30 апреля, также будут общие условия, которые будут мягче, чем на сегодняшний день. Мы смягчаем их исходя из сегодняшней ситуации", - сказал Степанов.

По его словам, жесткие карантинные ограничения, так называемый "красный" уровень эпидопасности может быть введен на территории того или иного региона, если одновременно два показателя превышают норму.

"Как только определяются некоторые показатели, например 65% заполненных коек с кислородом, или темпы роста заболеваемости за последние 7 дней превышают 50%, если одновременно два критерия превышают установленные нормы, то на территории области, региона вводятся жесткие карантинные ограничения. Главная цель - чтобы не было коллапса медицинской системы", - подчеркнул Степанов.

По его словам, сейчас ни одна область или регион не соответствуют критериям, по которым вводится красный уровень эпидопасности. В то же время, по словам Степанова, при введении ограничений не предусматривается запрет движения общественного транспорта.

"Общественный транспорт мы не будем закрывать", - сказал Степанов.

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