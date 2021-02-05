РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6803 посетителя онлайн
Новости Киевские новостиОбщество
5 797 18
Зубик (19) застройка (701)

Интергал-Буд подтвердил намерения застроить парк на Жмаченко, 20

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Строительная компания "Интергал-Буд", которую обвиняют в незаконной застройке, открестилась от обнародованного проекта жилого комплекса по ул. Генерала Жмаченко, 20.

Об этом говорится на сайте компании.
Видео будущей застройки на месте парка, которая напоминает сплошную "китайскую стену", появилось на ютуб-канале архитектурного бюро AB ARCHSENAL. Застройщик признает, что такой проект был, несколько лет назад, но в своем же обращении называет канал в ютубе "анонимным". Однако согласно реестру юридических лиц компания AB ARCHSENAL зарегистрирована в 2001г. И действует до сих пор. А первое ютуб-видео появилось 9 месяцев назад.

Интергал-Буд подтвердил намерения застроить парк на Жмаченко, 20 01


Но своим заявлением "Интергал-Буд" фактически подтвердил, что уже несколько лет пытается застроить зеленую зону на ул. Генерала Жмаченко, 20. О чем уже несколько лет утверждают местные жители.
Здесь находится сосновый лес и любое строительство запрещено. Участок арендовала Религиозная община "Христианская надежда", но при попытке начать строительство договор аренды был расторгнут, участок возвращен общине и ей присвоен статус парка. Несмотря на это, ГАСК выдало разрешение на строительство жилья под видом "реконструкции духовно-благотворительного комплекса".
Сейчас это решение церковь вместе с "Интергал-Буд", контролируемым экс-нардепом Владимиром Зубиком, пытаются отменить в Хозяйственном суде Киева. И свои намерения не скрывают.


"Городок добра" как называет сайт "Интергал-Буд" незаконную застройку - это пять домов на 27 этажей. Только одна очередь - 46 тыс. кв. м. Это примерно 750 квартир.
Эксперты строительного рынка подтверждают, что такие видеовизуализации делают только на финальных стадиях проекта, ведь это очень дорого. Стоимость такого 3d-ролика почти на пять минут - не менее 600 000 гривен. Религиозная община таких денег не имеет, а архитектурное бюро не будет работать себе в убыток. Поэтому оплатить сложную работу по визуализации мог "Интергал-Буд".
На наш запрос по форме и времени сотрудничества с ООО "Архитектурное бюро" АРХСЕНАЛ "пресс-служба" Интергал-Буд "не ответила. А видео на ютуб-канале бюро уже недоступно," ограничил автор ".
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
В Киеве давно пора запретить строительство новых ЖК , у нас валом перспектив вокруг города . Достаточно продлить ветку метро от Красного Хутора до Борисполя и там полей лет на 50 стройки хватит , то же самое если Лесную до Броваров , а если соединить Академ городок с Теремками через Вишневое и С Борщаговку то ...... Но не кто этим заниматься не будет пока есть возможность сносить , парки , стадионы и детские площадки.
показать весь комментарий
05.02.2021 17:06
+6
Скоро так і парк "Перемога" виріжуть і забудують огидними будинками.
показать весь комментарий
05.02.2021 17:22
+5
понаехавшему в Киев провинциальному бычью, для которого и строят в этом ******** комплексе квартиры, похер на парки, им лишь бы втулить свою жопу в столицу, а там хоть трава не расти. В принципе, для таких же быков только с шальными деньгами, также позастраивали в историческом центре говновысоток уничтожив низкоэтажный архитектурный ансамбль 19 века. Противно плять!
показать весь комментарий
05.02.2021 17:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жлобство.
показать весь комментарий
05.02.2021 16:51 Ответить
В Киеве давно пора запретить строительство новых ЖК , у нас валом перспектив вокруг города . Достаточно продлить ветку метро от Красного Хутора до Борисполя и там полей лет на 50 стройки хватит , то же самое если Лесную до Броваров , а если соединить Академ городок с Теремками через Вишневое и С Борщаговку то ...... Но не кто этим заниматься не будет пока есть возможность сносить , парки , стадионы и детские площадки.
показать весь комментарий
05.02.2021 17:06 Ответить
При отсутвии законов, ограничений и сложившейся практике нарушать любые законы и правила и не нести никакой ответственности за это, никто осваивать новые площади не станет. Проще дать чиновникам Кличка и депутатам откат - и строй себе хоть в парке, хоть в ботсаду.
показать весь комментарий
05.02.2021 20:58 Ответить
Так я и не утверждаю , что этот вопрос решается хотелками Кличка или кого то другого . Особенно учитывая строительное лобби и в ВР и Киевраде. Но что то я не наблюдаю и петиций от граждан радующихся застройкам парков. Только не частного случая , а решение этой проблемы именно на законодательном уровне. К стати и самим застройщикам строить целые микрорайоны со всей инфраструктурой куда выгоднее чем того маразма , что сей час твориться .
показать весь комментарий
06.02.2021 09:13 Ответить
понаехавшему в Киев провинциальному бычью, для которого и строят в этом ******** комплексе квартиры, похер на парки, им лишь бы втулить свою жопу в столицу, а там хоть трава не расти. В принципе, для таких же быков только с шальными деньгами, также позастраивали в историческом центре говновысоток уничтожив низкоэтажный архитектурный ансамбль 19 века. Противно плять!
показать весь комментарий
05.02.2021 17:07 Ответить
не защищаю застройщика....но с каких пор такие как вы будут указывать кому жить в Киеве?
показать весь комментарий
05.02.2021 17:11 Ответить
А я что тебе запрещаю жить в Киеве?! Просто целевая аудитория всех этих ******** 25 этажек настроенных в зашкваренных местах без инфраструктуры - понаехавший люмпен, которому похер, что их дом стоит в говне, главное, что они уже куевляне. Вот так и живем.
показать весь комментарий
05.02.2021 17:21 Ответить
помню времена,когда нельзя было пройти Крест,не встетив двух-трёх знакомых,сейчас туда страшно вообще выйти...
показать весь комментарий
05.02.2021 17:29 Ответить
Ага, в конце 90-х, на Кресте в день Киева или день Конституции/молодежи, всегда был общегородской движняк и концерт. Идёшь гулять с одной компанией знакомых, а возвращаешься на район уже с другой. При этом успевашь за вечер пересечься еще с несколькими знакомыми движняками. А это все без мобилок и соцсетей.
показать весь комментарий
05.02.2021 17:44 Ответить
Дивно, як правило кєнти з Троєщини дальше ларька з півасом і сємками ніколи не вибиралися.
І найсмішніше чути про люмпен від нащадка роботяг з під Крижополя отримавших в кінці 80х двушку в панельці
показать весь комментарий
05.02.2021 23:10 Ответить
со временем и парк Победы застроят..
вообще удивительно,как можно жить в таких милейших забудовах,типа Фридома,в том же районе - с одной стороны бульвар Перова,с другой - многополосный Броварской плюс рельсы метро,с третьей - железная дорога плюс Сокар,и всё это впритык,вплотную к дому.. Інтергал-Буд підтвердив наміри забудувати парк на Жмаченка, 20 - Цензор.НЕТ 4622
показать весь комментарий
05.02.2021 17:25 Ответить
церковь вместе с застройщиками Інтергал-Буд підтвердив наміри забудувати парк на Жмаченка, 20 - Цензор.НЕТ 532 как неожиданно
показать весь комментарий
05.02.2021 17:09 Ответить
На урловской построили церковь между жилыми домами. В воскресенье утром, когда звенят зазывающие колокола, жители этих домов вызывают полицию, чтобы сектанты дали поспать людям в выходной день.
Правда, застройщик жк патриотика пошел в своем *********** еще дальше - поставил храм под окнами многоэтажки. Не знаю, как они там уживаются.
показать весь комментарий
05.02.2021 17:29 Ответить
Скоро так і парк "Перемога" виріжуть і забудують огидними будинками.
показать весь комментарий
05.02.2021 17:22 Ответить
Класичний "державник" з досвідом.
Вирізка з ВІКІпедії:
"Народний депутат України 5-го скликання з травня 2006 по листопад 2007 від Блоку Юлії Тимошенко, № 64 в списку. У липні 2006 року перейшов в антикризову коаліцію - Партії регіонів, СПУ і Компартії, яка згодом була перейменована в Коаліцію національної єдності.
Народний депутат України 6-го скликання з листопада 2007 по грудень 2012 від Партії регіонів, № 98 в списку.

.......................Зубик брав участь у підтримці Євромайдану пальним і наметами. Компанія «Інтергал-Буд» передала сім квартир сім'ям загиблих на Майдані."
Нікого не нагадує? Типова пристосуванська морда, де гроші - там і я.
показать весь комментарий
05.02.2021 17:34 Ответить
"Стоимость такого 3d-ролика почти на пять минут - не менее 600 000 гривен." Нихерасе расценки) Это кто-то хорошо так отмывает в этой канторе. Знаю полно людей которые максимум за 3к баксов такое сбацают и даже лучше.

А по теме, американцы не дураки в пригородах жить. Там в скворечниках только нищета и студенты живут и то арендуют. У нас 95% людей в этих многоэтажках живут, а некоторые еще платят за это миллионы долларов. Ментально мы все же наверное больше азиаты, а не европейцы.
показать весь комментарий
05.02.2021 22:44 Ответить
Лучше б переживали, что в киевских ЖК неадекватная цена
показать весь комментарий
06.02.2021 08:42 Ответить
Наскільки мені відомо, Архсенал та, запропонована ними на етапі конкурсу концепція проєкту, не мають до фінального проєктного рішення жодного стосунку. Забудовник зможе легко (і справедливо) піддати сумніву правдивість матеріалу на підставі цієї невідповідності. Скаже, що тепер проєкт інший (кращий) і нема про що розмовляти, а активісти та журналісти свідомо вводять громадськість в оману. Варто якнайшвидше написати матеріал з реальним проєктом, який і був затверджений замовником та містом. І саме на ньому зосередити вогонь.
показать весь комментарий
07.02.2021 13:08 Ответить
 
 