Интергал-Буд подтвердил намерения застроить парк на Жмаченко, 20

Строительная компания "Интергал-Буд", которую обвиняют в незаконной застройке, открестилась от обнародованного проекта жилого комплекса по ул. Генерала Жмаченко, 20.

Об этом говорится на сайте компании.

Видео будущей застройки на месте парка, которая напоминает сплошную "китайскую стену", появилось на ютуб-канале архитектурного бюро AB ARCHSENAL. Застройщик признает, что такой проект был, несколько лет назад, но в своем же обращении называет канал в ютубе "анонимным". Однако согласно реестру юридических лиц компания AB ARCHSENAL зарегистрирована в 2001г. И действует до сих пор. А первое ютуб-видео появилось 9 месяцев назад.



Но своим заявлением "Интергал-Буд" фактически подтвердил, что уже несколько лет пытается застроить зеленую зону на ул. Генерала Жмаченко, 20. О чем уже несколько лет утверждают местные жители.

Здесь находится сосновый лес и любое строительство запрещено. Участок арендовала Религиозная община "Христианская надежда", но при попытке начать строительство договор аренды был расторгнут, участок возвращен общине и ей присвоен статус парка. Несмотря на это, ГАСК выдало разрешение на строительство жилья под видом "реконструкции духовно-благотворительного комплекса".

Сейчас это решение церковь вместе с "Интергал-Буд", контролируемым экс-нардепом Владимиром Зубиком, пытаются отменить в Хозяйственном суде Киева. И свои намерения не скрывают.



"Городок добра" как называет сайт "Интергал-Буд" незаконную застройку - это пять домов на 27 этажей. Только одна очередь - 46 тыс. кв. м. Это примерно 750 квартир.

Эксперты строительного рынка подтверждают, что такие видеовизуализации делают только на финальных стадиях проекта, ведь это очень дорого. Стоимость такого 3d-ролика почти на пять минут - не менее 600 000 гривен. Религиозная община таких денег не имеет, а архитектурное бюро не будет работать себе в убыток. Поэтому оплатить сложную работу по визуализации мог "Интергал-Буд".

На наш запрос по форме и времени сотрудничества с ООО "Архитектурное бюро" АРХСЕНАЛ "пресс-служба" Интергал-Буд "не ответила. А видео на ютуб-канале бюро уже недоступно," ограничил автор ".